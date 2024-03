Công ty không thể kiểm soát đời tư Han So Hee, Knet mỉa mai: “Người nổi tiếng mà đòi giống người bình thường à?”

Drama tình ái tay ba của Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri vẫn chưa hề hạ nhiệt trên mạng xã hội. Han So Hee đang là nhân vật chịu nhiều thiệt hại nhất trong câu chuyện. Dù đã được minh oan cáo buộc làm "tiểu tam" nhưng nữ diễn viên vẫn mất điểm nặng nề vì lối ứng xử bốc đồng, thiếu tinh tế, đăng ảnh cà khịa Hyeri và đôi co với cư dân mạng.

Giải thích về điều này, truyền thông Hàn Quốc hé lộ Han So Hee không hề bị công ty quản lý can thiệp đời tư. Theo nguồn tin, Han So Hee rất biết ơn 9ATO Entertainment giúp đỡ, lăng xê cô thành ngôi sao nhưng mối quan hệ giữa họ chỉ thuần túy công việc. Han So Hee không nghe bất kỳ lời khuyên nào cho đời sống cá nhân và cũng không chấp nhận chuyện công ty can thiệp vào đời tư.

Truyền thông Hàn đưa tin Han So Hee không bị công ty kiểm soát đời tư

Điều này đã gây ra 1 cuộc tranh luận trên mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng 9ATO là 1 công ty tốt khi không kiểm soát, can thiệp thô bạo đời tư của "gà nhà". Tuy nhiên phần đông cho rằng nếu Han So Hee chịu nghe lời khuyên của công ty, có thể cô đã tránh được khủng hoảng truyền thông, ảnh hưởng tới hình tượng và sự nghiệp như trong những ngày qua.

Không khó để bắt gặp những bình luận gay gắt như: "Chúng tôi không nói cô phải chịu sự kiểm soát đời tư. Nhưng người nổi tiếng sống nhờ hình ảnh nên ai cũng hiểu rằng họ cần phải được quản lý 1 chút. Người quản lý nói rằng không thể kiểm soát được Han So Hee nữa", "Người nổi tiếng giống người bình thường à? Đời tư cũng nằm trong phạm trù công việc nếu nó làm ảnh hưởng tới hình tượng nghệ sĩ. Nếu không muốn bị kiểm soát thì hãy ra ngoài tự lập công ty đi", "Ngay cả nhân viên chính phủ cũng có điều khoản phải giữ phẩm giá và sống lễ độ", "Ai cũng nhận ra cô nàng bị công kích vì đăng ảnh con chó cầm dao lên mạng"...

Han So Hee mất điểm trầm trọng vì cách ứng xử bốc đồng giữa drama tình ái

Sự nghiệp Han So Hee đang "thấm đòn" vì những ồn ào tình ái. Cô bị ngân hàng Nonghyup và thương hiệu đồ uống quốc dân không gia hạn hợp đồng quảng cáo. Sàn giao dịch ô tô đã qua sử dụng Hey Dealer và thương hiệu thời trang Fila cũng phải tắt phần bình luận quảng cáo của Han So Hee. Nhiều cư dân mạng cho rằng khả năng lớn 2 thương hiệu này cũng sẽ tiếp bước, ngừng gia hạn với mỹ nhân Thế Giới Hôn Nhân.

Từ những điều trên, có thể thấy rằng Han So Hee đang bị giới quảng cáo quay lưng. Hình tượng đẹp, sạch sẽ không scandal là điều rất quan trọng trong làng giải trí Hàn Quốc, đôi khi nó còn là điều sống còn quyết định sự thành bại của các ngôi sao. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, hình tượng của Han So Hee đã sứt mẻ nghiêm trọng vì ồn ào tình ái và tuyên bố "Tôi chấp nhận đánh mất hình tượng".

Han So Hee đang bị các thương hiệu quay lưng

Nguồn: Koreaboo