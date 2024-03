Mất niềm tin vào tình yêu vì drama Han So Hee? Đã có ngay 5 cặp đôi Kbiz "chữa lành" trái tim bạn!

Drama tình tay ba của Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri chính là chủ đề chiếm sóng truyền thông những ngày qua. Việc Ryu Jun Yeol bạo lực lạnh, gieo hy vọng cho Hyeri và mập mờ với Han So Hee khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu. Tuy nhiên showbiz Hàn vẫn có những cặp đôi yêu nhau bền chặt giúp netizen lấy lại niềm tin đấy!

Lee Kwang Soo - Lee Soo Bin

Vào ngày cuối cùng của năm 2018, Lee Kwang Soo đã nẫng tay trên "hung thần" Dispatch bằng cách đích thân công khai chuyện tình cảm của chính bản thân. Trong suốt khoảng thời gian hơn 4 năm hẹn hò, cặp đôi không hề xuất hiện công khai trên truyền hình hay tại sự kiện mà chỉ được người hâm mộ bắt gặp cùng nhau đi dạo, đi mua sắm. 2 diễn viên thể hiện tình cảm với nửa kia bằng cách thả tim ảnh trên Instagram hay nhắc đến tên nhau trong những bài phỏng vấn.

Thời gian gần đây, cặp đôi cũng cởi mở hơn trong việc nhắc về đối phương. Trong dịp kỷ niệm 5 năm bên nhau gần đây, Lee Sun Bin đã khéo léo nhắc tới vấn đề hôn nhân: "Tình cảm giữa chúng tôi vẫn không thay đổi. Sau này nếu có tin vui tôi sẽ thông báo cho mọi người biết". Nhiều người còn cho rằng, với chia sẻ này, Lee Sun Bin đang ám chỉ rằng, ngày cô cùng bạn trai Lee Kwang Soo "về chung 1 nhà" không còn xa. Mới đây nhất, cặp đôi được bắt gặp đi du lịch Nhật Bản vào ngày 17/3.

Cặp đôi đi du lịch Nhật Bản, thoải mái dạo phố bên nhau

Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin nên duyên nhờ Running Man

Lee Jong Suk - IU

Tối 2/3, “em gái quốc dân” IU đã tổ chức đêm nhạc đầu tiên trong chuỗi concert H.E.R ở Seoul (Hàn Quốc). Bạn trai Lee Jong Suk dù rất bận rộn nhưng đã sắp xếp đến concert và hóa fanboy cuồng nhiệt cổ vũ bạn gái. Chỉ với động thái này, Lee Jong Suk đã chứng minh cho công chúng thấy mối quan hệ tình cảm giữa anh và “em gái quốc dân” hiện vẫn đang rất bền chặt. Nam diễn viên cũng nhiều lần sử dụng những đồ vật liên quan đến bạn gái, khiến fan vô cùng ấm lòng.

Lee Jong Suk đến ủng hộ bạn gái tại concert

Trước đó, Lee Jong Suk nhiều lần để lộ đồ đôi với bạn gái kém 4 tuổi

Jung Kyung Ho - Sooyoung (SNSD)

Sooyoung và Jung Kyung Ho là 1 trong những cặp đôi bền chặt nhất showbiz. Họ đã ở bên nhau từ năm 2012, dù không xuất hiện công khai nhưng luôn dành những lời tốt đẹp nhất cho đối phương.

Mới đây nhất, netizen bất ngờ phát hiện thêm cặp đôi cũng hẹn hò tại Vườn thú Sydney, Australia vào tháng 2. Cặp đôi diện đồ đơn giản và năng động, cùng nhau khám phá sở thú nổi tiếng nước Úc. Có thể nói tình yêu bền chặt lâu dài của Sooyoung và Jung Kyung Ho đã tiếp thêm nhiều niềm tin cho người hâm mộ.

"Team qua đường" bắt gặp Sooyoung và Jung Kyung Ho hẹn hò tại Vườn thú Sydney

Cặp đôi diện đồ đơn giản và năng động, cùng nhau đi tham quan vườn thú nổi tiếng nước Úc

Đây là chuyến du lịch hoàn toàn bí mật của cặp đôi đình đám

Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon

Chuyện tình của cặp đôi The Glory Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Bất chấp Lee Do Hyun đang nhập ngũ, cặp đôi chị em cách nhau 5 tuổi vẫn luôn quan tâm đến nhau và dành thời gian hâm nóng tình cảm.

Trong ngày 23/2, Dispatch đã đăng tải loạt ảnh độc quyền buổi hẹn hò ăn trưa của cặp đôi sao vào ngày 22/2. Loạt ảnh này do 1 fan gặp cặp đôi ghi lại và gửi cho Dispatch. Được biết Lee Do Hyun đang trong kỳ nghỉ phép và tranh thủ dành thời gian bên bạn gái. Cặp đôi tận hưởng buổi hẹn hò, không ngại những ánh mắt người người xung quanh. Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon còn thoải mái nán lại xem những món đồ lưu niệm trong nhà hàng trước khi rời đi.

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon được bắt gặp hẹn hò ăn trưa trong ngày 22/2. Cặp đôi diện đồ năng động và thoải mái

Được biết, Lee Do Hyun đang trong kỳ nghỉ phép quân đội và anh tranh thủ dành thời gian hẹn hò với bạn gái

Cặp sao The Glory tận hưởng buổi hẹn hò ăn trưa tại 1 nhà hàng

Trên trang cá nhân ngày 22/2, "ác nữ" đình đám khoe ảnh bữa ăn dùng cùng "người thương"

Theo "team qua đường", Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon hẹn hò công khai và không ngại ánh mắt của những người xung quanh. Trước khi ra về, cặp đôi còn nán lại xem những món đồ lưu niệm của nhà hàng

Shin Min Ah - Kim Woo Bin

Shin Min Ah và Kim Woo Bin là cặp đôi bền chặt hiếm thấy của màn ảnh Hàn. 2 diễn viên đình đám quen nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo và đã hẹn hò đến năm thứ 8. Chẳng phô trương, khoe khoang tình cảm, cặp đôi chọn cách âm thầm ở bên, cổ vũ, chăm sóc và động viên đối phương. Chẳng khó để bắt gặp những hình ảnh cả hai hẹn hò trên đường phố, cùng nhau đi du lịch như biết bao cặp đôi khác.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin thường xuyên được bắt gặp đi hẹn hò

Trong chặng đường dài chiến đấu với bệnh ung thư của Kim Woo Bin luôn có bóng hình Shin Min Ah. Bất chấp lịch trình bận rộn, nữ diễn viên luôn dành thời gian chăm sóc bạn trai, động viên anh vượt qua khó khăn. Sau quãng thời gian nghỉ ngơi điều trị bệnh, nam diễn viên đã chính thức tái xuất màn ảnh vào năm 2022.

Cặp đôi cũng liên tục được đồn đoán chuẩn bị tổ chức đám cưới suốt từ năm 2021 đến giờ. Mới đây, chia sẻ muốn kết hôn ở độ tuổi 35 của nam diễn viên đã được "đào" lại. Năm nay Kim Woo Bin tròn 35 tuổi, chính vì vậy nhiều khán giả kỳ vọng anh sẽ rước bạn gái Shin Min Ah về dinh. Trong năm 2023 vừa qua, cặp đôi liên tục "phát đường" và công khai thể hiện tình cảm dành cho đối phương, từ cùng nhau đi đám cưới người quản lý cho đến đi du lịch tại Bali. Thậm chí, Kim Woo Bin còn gây sốt khắp cõi mạng khi tham gia buổi công chiếu VIP bộ phim Kỳ Nghỉ 3 Ngày do bạn gái thủ vai chính.

Cặp đôi đình đám Shin Min Ah - Kim Woo Bin liên tục được dự đoán sẽ sớm kết hôn

Nguồn: Xports News