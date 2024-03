Lộ loạt bằng chứng cho thấy Han So Hee có mối quan hệ mờ ám với Dispatch, cùng mở chiến dịch tẩy trắng?

Lùm xùm tình ái liên quan tới Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri đã chiếm sóng mạng xã hội suốt 1 tuần qua. Giữa tâm bão ồn ào, Dispatch bất ngờ đăng tải bài viết chứng minh nữ diễn viên họ Han không phải tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của cặp đôi Reply 1988. Nhưng ngay sau đó, Dispatch lại bị tố bắt tay với ekip Han So Hee tung thông tin có lợi cho nữ nghệ sĩ.

Và trong diễn biến mới nhất, vào sáng 21/3, Koreaboo khiến công chúng xôn xao khi công bố loạt bằng chứng cho thấy minh tinh họ Han vốn có mối quan hệ thân thiết với "hung thần" Dispatch từ lâu. Theo Koreaboo, phía Dispatch từng có động thái ủng hộ nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân. Chưa hết, phóng viên viết bài minh oan cho Han So Hee vào hôm 18/3 đã đồng hành cùng nghệ sĩ sinh năm 1994 trong 1 hoạt động trước đó.

Disfatch là phiên bản tạp chí thời trang của Dispatch. Cách đây 3 năm, Disfatch đã hẳn gửi xe cà phê tới trường quay My Name để ủng hộ Han So Hee

Hồi năm 2020, Han So Hee chụp 1 bộ ảnh họa báo cho Disfatch. Và phóng viên Lee Ho Jun đã phụ trách việc thực hiện bộ hình của nữ diễn viên 9X

Đáng nói, phóng viên Lee Ho Jun cũng chính là người chụp và viết bài về buổi hẹn hò của Han So Hee - Ryu Jun Yeol ở Hawaii cách đây ít hôm. Phóng viên Lee còn có động thái "giải oan" cho Han So Hee trong nghi vấn làm tiểu tam

Trước đó, Dispatch bị tố bắt tay với ekip Han So Hee đăng ảnh hẹn hò ở Hawaii. Theo nguồn tin, nghi vấn rộ lên bắt nguồn từ việc Dispatch bất ngờ có động thái chỉnh sửa ảnh ở bài báo gốc. Cụ thể, ở bài đăng gốc, màn hình điện thoại cho thấy Han So Hee đang chăm chú theo dõi phản ứng của khán giả trên 1 diễn đàn trước tin nữ diễn viên công khai mối quan hệ với tài tử Ryu Jun Yeol. Động thái này khiến nhiều netizen mỉa mai nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân...

... Và ngay lập tức, Dispatch liền có động thái giúp đỡ Han So Hee khi chỉnh sửa, làm mờ hẳn màn hình điện thoại của nữ diễn viên

Chưa hết, loạt hình Dispatch sử dụng trong bài báo về buổi hẹn hò của Han So Hee - Ryu Jun Yeol ở Hawaii đều có chất lượng cao...

... khác hẳn những bức ảnh chất lượng thấp ở các bài báo Dispatch khui tin hẹn hò trước đây. Chi tiết này càng khiến công chúng tin rằng Dispatch thực sự đã bắt tay với phía Han So Hee

Bên cạnh đó, 1 đại diện từ công ty quản lý của Han So Hee tiết lộ thêm: "Han So Hee vốn không bị công ty kiểm soát trong các lĩnh vực ngoài công việc". Nói cách khác, mặc dù Han So Hee rất gắn bó với công ty quản lý nhưng họ không thể can thiệp vào đời sống riêng tư của nữ diễn viên.

Han So Hee không bị công ty kiểm soát trong chuyện đời tư

Vào hôm 18/3, Dispatch khẳng định cặp đôi Ryu Jun Yeol - Hyeri đã xa cách nhau từ tháng 6/2023, thậm chí tài tử họ Ryu còn không đến dự tiệc sinh nhật Hyeri vào hôm 9/6 năm ngoái. Dispatch tiết lộ thêm rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 6-9/2023, cặp đôi Reply 1988 gần như không liên lạc. Cho đến tháng 11/2023, họ mới quyết định chia tay thật sự. Sau đó, Han So Hee và Ryu Jun Yeol lần đầu gặp gỡ ở triển lãm tranh vào hôm 15/11 cùng năm. Cặp đôi không yêu từ cái nhìn đầu tiên, họ dần nảy sinh tình cảm khi trò chuyện về các tác phẩm nghệ thuật. Cả 2 tiến đến mối quan hệ hẹn hò vào đầu năm 2024.

Dựa theo bài báo của Dispatch, có thể thấy minh tinh họ Han không phải là tiểu tam xen vào mối quan hệ của cặp đôi 1 thời Hyeri - Ryu Jun Yeol. Nhưng công chúng hiện "bán tín bán nghi" về thông tin do Dispatch đăng tải.

Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri liên tục chiếm sóng mạng xã hội suốt 1 tuần qua

Nguồn: Newsen