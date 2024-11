1 sao nam thay thế MC Quyền Linh ở gameshow vì các hoàn cảnh khó khăn

Sau nhiều năm làm nghề, MC Quyền Linh được ưu ái gọi là "MC quốc dân" vì là khuôn mặt quen thuộc trong những chương trình hỗ trợ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian gần đây, MC Quyền Linh gắn liền với Mái Ấm Gia Đình Việt, cùng các nghệ sĩ hỗ trợ bà con có chi phí trang trải cuộc sống thông qua những trò chơi, thử thách. 2 con gái của Quyền Linh là Lọ Lem và Hạt Dẻ cũng được bố cho tham gia chương trình để học cách san sẻ với mọi người xung quanh.

Cho đến mới đây, chương trình hé lộ những hình ảnh hậu trường trong buổi ghi hình với 2 khách mời là DJ Mie và Isaac. Tuy nhiên, 1 điều gây chú ý chính là MC xuất hiện không phải là Quyền Linh mà là Đại Nghĩa. Ngay lập tức, khán giả tranh luận về sự thay đổi bất ngờ này. Nhiều người cho biết rất thích sự dẫn dắt thực tế, tình cảm của MC Quyền Linh nên khó chấp nhận người mới.

Sau đó, Đại Nghĩa lên tiếng cho biết chỉ là luân phiên nhau chứ không phải cắt bỏ hoàn toàn vai trò, vị trí của MC Quyền Linh. Cụ thể, Đại Nghĩa chia sẻ: "Chương trình này lúc trước đã từng tham gia với vai trò khách mời, lần này quay lại với vị trí MC. Cùng với anh Quyền Linh, hai anh em sẽ thay phiên nhau dẫn dắt để chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền đất nước".

MC Đại Nghĩa xuất hiện trong buổi ghi hình cùng Mie và Isaac

Đại Nghĩa cho biết chỉ luân phiên, thay đổi dẫn chương trình cùng MC Quyền Linh chứ không thay đổi hẳn

Đại Nghĩa cũng là MC gắn với những chương trình nhân văn, vì cộng đồng. Nam MC có một quỹ từ thiện riêng để hỗ trợ bà con khó khăn vượt qua nghịch cảnh. Trong sự nghiệp, Đại Nghĩa cũng từng thay thế vị trí của Trấn Thành ở Siêu Tài Năng Nhí mùa 4. Đại Nghĩa từng chia sẻ: "Việc mình đang làm một chương trình và ở mùa sau có ai đó thay thế vị trí của mình hoặc ngược lại, thì đó là việc hết sức bình thường với anh em nghệ sĩ và Đại Nghĩa cũng vậy. Không vì lý do đó mà khó nhìn mặt nhau hay không còn vui vẻ với nhau như trước nữa. Anh em đều biết rằng đó là do tính chất công việc, do chương trình mỗi năm có tiêu chí khác nhau hoặc bản thân nhà sản xuất hay khán giả muốn thấy điều gì đó mới lạ hơn. Vậy nên chuyện ai thay ai, thế chỗ ai hay ai được thế ai, bởi ai thì đó là chuyện bình thường với Nghĩa cũng như anh em nghệ sĩ khác".

Nhiều người cũng trông chờ vào phần thể hiện của MC Đại Nghĩa, liệu anh có đủ sức vượt "cái bóng" MC Quyền Linh

Không tự nhiên mà MC Quyền Linh được khán giả ưu ái gọi với những danh xưng vô cùng đặc biệt: "MC quốc dân", "MC của người nghèo". Có lẽ xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn nên nam MC vẫn giữ được sự chân chất mộc mạc, gần gũi. Vào năm 2005, Quyền Linh bắt đầu đồng hành cùng với chương trình Vượt lên chính mình, cùng với ê-kíp đi tới khắp mọi miền quê, gặp gỡ hàng trăm mảnh đời khó khăn, giúp đỡ những người có hoàn cảnh bất hạnh. Hình ảnh MC Quyền Linh mộc mạc giản dị tự tin dẫn dắt trước ống kính đã quá quen thuộc với khán giả.

Tại chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, Quyền Linh cho biết chỉ mong mình là một người kết nối tốt để giúp cho những mảnh đời khó khăn được có một khởi đầu mới tươi sáng hơn. "Tôi luôn luôn tự nhận mình là một người kết nối, luôn thích kết nối với những điều hạnh phúc trong cuộc sống và chia sẻ cho những người thiếu thốn những điều đó. Mọi người nói tôi là nghệ sĩ quốc dân hay gì đó, nhưng tôi chỉ muốn mình là một người kết nối tốt. Càng kết nối tốt thì những mảnh đời khó khăn càng nhận được nhiều sự thuận lợi hơn để thay đổi cuộc sống", Quyền Linh chia sẻ.

Theo thống kê hồi tháng 8/2024, Mái Ấm Gia Đình Việt đã đi qua 40 tỉnh thành với 98 chương trình đã sản xuất, hỗ trợ cho 294 hoàn cảnh khó khăn cùng các em nhỏ mồ côi với sự tham gia của 195 nghệ sĩ, tiền thưởng được trao đi là hơn 9,5 tỷ đồng. Số tiền nghệ sĩ khách mời và các mạnh thường quân theo dõi và trao trực tiếp cho các em nhỏ mồ côi lên đến hơn 3 tỷ đồng.

MC Quyền Linh đồng hành với chương trình nhiều năm, 2 con gái từng tham gia với vai trò khách mời