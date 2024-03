Hyeri lộ diện giữa drama tình ái, thái độ tại sân bay thế nào so với Han So Hee - Ryu Jun Yeol?

Vào ngày 21/3, News1 đưa tin Hyeri đã trở về Hàn Quốc vào lúc 3h chiều, sau 2 tháng ở Thái Lan để quay bộ phim Tropical Night. Nữ diễn viên kiêm idol chọn cách nhập cảnh âm thầm, không xuất hiện trước ống kính của các phóng viên.

Hyeri đang là tâm điểm chú ý giữa drama tình tay 3 với Han So Hee, Ryu Jun Yeol. Nhiều fan khen ngợi hành động của Hyeri, cho rằng việc cô không gây náo động sân bay là khôn ngoan và khéo léo. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng Hyeri không làm gì sai, không cần phải trốn tránh công chúng. Không như Hyeri, cặp đôi mới Ryu Jun Yeol - Han So Hee lại gây náo động sân bay theo 2 cách khác nhau. Nếu như tài tử Reply 1988 cúi gằm mặt, hèn nhát trốn tránh thì mỹ nhân Thế Giới Hôn Nhân là tươi cười hết cỡ, tranh thủ "flex" những dấu hiệu tình yêu.

Hyeri nhập cảnh âm thầm, không xuất hiện trước ống kính phóng viên ở sân bay

Trong khi đó, Ryu Jun Yeol cúi gằm mặt trốn tránh...

... còn Han So Hee tươi rói và tranh thủ "flex" tình yêu mới

Trở lại ngày 15/3, Hyeri đã "châm ngòi" drama tình ái căng nhất Kbiz bằng cách đăng bài ẩn ý "Thật thú vị" sau khi tin Ryu Jun Yeol - Han So Hee hẹn hò ở Hawaii xuất hiện. Han So Hee lập tức đáp trả bằng meme chú chó cầm dao, cùng những lời cà khịa, giải thích dông dài. Tuy nhiên những lời giải thích này lộ nhiều điểm bất hợp lý, làm Han So Hee bị chỉ trích dối trá, bị nghi làm "tiểu tam" chen vào cặp đôi Reply 1988.

Trong khi Han So Hee sụp đổ hình tượng, bị giới quảng cáo quay lưng thì Hyeri nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng. Cô đăng tải vlog làm việc trong ngày drama tình ái nổ ra (15/3) và được khen ngợi với thái độ tích cực, chuyên nghiệp. Người đàn ông trong drama - Ryu Jun Yeol bị nhiều netizen chỉ trích hèn nhát, đồng thời bị "đào" lại nhiều phốt như lạm quyền, đạo đức giả, đầu cơ bất động sản, tham gia diễn đoàn cực đoan...

Hyeri nhận được nhiều sự ủng hộ, khen ngợi thái độ làm việc chuyên nghiệp giữa drama

Han So Hee lần lượt bị các thương hiệu không gia hạn hợp đồng quảng cáo

Ryu Jun Yeol lộ diện trong sự kiện thời trang và phải nhận cơn mưa "gạch đá"

Nguồn: News1