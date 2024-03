Hyeri bất ngờ đăng tải vlog về ngày nổ drama tình ái, thái độ ra sao mà khiến netizen rần rần?

Drama hot nhất khắp các trang mạng xã hội hiện nay chính là ồn ào tình tay ba của Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri. Vào ngày 18/3, mỹ nhân Reply 1988 đã phải viết thư xin lỗi vì hành động đăng story gây ra hiểu lầm. Đến nay, cô đã có động thái đầu tiên sau chuỗi ngày drama sóng gió.

Trên kênh YouTube cá nhân, Hyeri đăng tải vlog về chuyến công tác ở Thái Lan. Đây là lần đầu tiên Hyeri quay trở lại Thái Lan kể từ năm 2019 nên cô rất hào hứng. Mỹ nhân Reply 1988 đến đây để chụp ảnh tạp chí Dazed Korea, cô còn đã có những giờ phút ăn uống, vui chơi vui vẻ bên các nhân viên tại Thái Lan.

Hyeri tung vlog mới giữa ồn ào tình ái, khiến cô phải lên tiếng xin lỗi

Vlog này ghi lại chuyến công tác của Hyeri ở Thái Lan. Cô đến đây để chụp hình cho tạp chí Dazed Korea

Mỹ nhân sinh năm 1994 chuyên nghiệp trong từng khung hình...

... và vô cùng đáng yêu ở hậu trường

Trong hậu trường, Hyeri vui vẻ thưởng thức món xôi xoài với các nhân viên

Cô còn khoe những món mỹ phẩm...

... và phụ kiện mang theo trong chuyến đi này

Hyeri hào hứng thưởng thức các món ăn Thái Lan trước khi về Hàn Quốc

Netizen soi ra được vlog này được ghi lại vào ngày 15/3 - ngày drama tình ái bắt đầu nổ ra. Dù vậy, nữ diễn viên kiêm idol vẫn cực kỳ vui vẻ và tươi tắn, chuyên nghiệp hoàn thành công việc. Hyeri đang nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Trong bài đăng xin lỗi đã xóa, nữ diễn viên nhận được nhiều bình luận động viên như: "Sao phải xin lỗi", "Chị không làm gì sai cả", "Hãy luôn hạnh phúc, chị xứng đáng với 1 người đàn ông tốt hơn"...

Trong khi đó, "tình địch" Han So Hee lại chịu thiệt hại đầu tiên vì lối cư xử bốc đồng, thiếu tinh tế. Vào ngày 19/3, ngân hàng Nonghyup Bank thông báo hợp đồng quảng cáo với Han So Hee đã hết hạn từ đầu tháng và họ sẽ không gia hạn. Được biết đôi bên đã gắn bó với nhau từ năm 2021 đến nay. Quyết định này của Nonghyup Bank nhận được sự đồng tình của Knet bởi hình ảnh đáng tin cậy của người mẫu rất quan trọng với ngành tài chính ngân hàng. Trong khi đó, Han So Hee lại bị chỉ trích nói dối trong chuyện tình cảm, còn thẳng thắn tuyên bố "Tôi chấp nhận đánh mất hình tượng".

Bạn trai hiện tại của Han So Hee là Ryu Jun Yeol cũng bị chỉ trích là hèn nhát, không dám đối diện với công chúng, để mặc tình cũ tình mới "chiến" nhau ầm ĩ mạng xã hội.

Ryu Jun Yeol - Han So Hee bị "ném đá" trong drama tình tay 3 ồn ào

Nguồn: YouTube