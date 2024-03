2 thái cực đối lập trong drama tình ái tay 3: Han So Hee nhận “trái đắng”, Hyeri tăng follower chóng mặt

Lùm xùm tình tay 3 giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri là chủ đề gây bàn tán trên mạng xã hội trong suốt những ngày qua. Sáng 18/3, Dispatch đăng tải bài viết khẳng định Han So Hee lần đầu gặp gỡ Ryu Jun Yeol vào hôm 15/11 năm ngoái sau khi nam tài tử đã chia tay Hyeri.

Kể từ khi vụ ồn ào nổ ra tới nay, minh tinh họ Han liên tục nhận trái đắng và phải đối mặt với khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp. Theo Sina đưa tin, 1 fanpage có gần 200 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội Weibo đã tuyên bố dừng ủng hộ Han So Hee. Chưa hết, chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân mất tới 100 ngàn người theo dõi trên trang Instagram cá nhân. Trong khi đó, Hyeri lại bội thu fan sau vụ lùm xùm tình ái tay 3 chấn động dư luận. Truyền thông Hàn Quốc cho hay mỹ nhân Reply 1988 tăng tới 300 ngàn lượt theo dõi trên Instagram trong 72 giờ qua.

Han So Hee mất tới 100 ngàn lượt theo dõi trên Instagram kể từ khi scandal tình ái nổ ra

Nữ minh tinh họ Han từng đưa tài khoản về chế độ riêng tư vào ngày 17/3, nhưng đã mở lại trang cá nhân trong buổi sáng 18/3

Ở chiều ngược lại, Hyeri tăng hẳn 300 ngàn người theo dõi trong vòng 72 giờ qua

Drama tình ái giữa 3 ngôi sao Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri liên tục có thêm diễn biến mới gây bất ngờ trong những ngày qua

Giữa tâm bão ồn ào, Han So Hee bị chỉ trích trên diện rộng vì nghi vấn lén lút quan hệ ngoài luồng với tài tử họ Ryu sau lưng Hyeri. Đến nay, khi Dispatch vào cuộc minh oan cho Han So Hee, làn sóng chỉ trích nhắm vào nữ diễn viên mới dịu bớt. Về phần Hyeri, nữ nghệ sĩ vấp phải ý kiến trái chiều từ khán giả vì story “Thú vị quá” cạnh khóe cặp đôi Han So Hee - Ryu Jun Yeol. Trong khi không ít cư dân mạng ủng hộ hành động của Hyeri, thì cũng có nhiều netizen chê trách nữ nghệ sĩ vì quá bốc đồng dẫn tới việc khơi mào drama tình ái gây xôn xao suốt những ngày qua.

Trong bài báo được đăng tải mới đây, Dispatch khẳng định cặp đôi Reply 1988 đã xa cách nhau từ tháng 6/2023, thậm chí Ryu Jun Yeol còn không đến dự tiệc sinh nhật Hyeri vào hôm 9/6.

Dispatch tiết lộ thêm rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 6-9/2023, cặp đôi Reply 1988 gần như không liên lạc. Cho đến tháng 11/2023, họ mới quyết định chia tay thật sự. Sau đó, Han So Hee và Ryu Jun Yeol lần đầu gặp gỡ ở triển lãm tranh vào hôm 15/11 cùng năm. Cặp đôi không yêu từ cái nhìn đầu tiên, họ dần nảy sinh tình cảm khi trò chuyện về các tác phẩm nghệ thuật. Cả 2 tiến đến mối quan hệ hẹn hò vào đầu năm 2024.

Hyeri và Ryu Jun Yeok có nhiều biểu hiện xa cách từ hồi đầu năm 2023. Khi ấy, cặp đôi 1 thời dự buổi tụ họp của dàn sao Reply 1988 nhưng ngồi cách xa nhau

Từ nội dung bài báo của tờ Dispatch, có thể thấy Han So Hee không lén lút ngoại tình với nam nghệ sĩ họ Ryu như tin đồn trước đó.

Trong diễn biến mới, Hyeri vừa đăng tải tâm thư xin lỗi: “Tôi thành thật xin lỗi vì những đồn đoán, tranh cãi do cảm xúc cá nhân gây ra trong những ngày qua. Tôi không nghĩ đến hiệu ứng cánh bướm từ hành động nhỏ của mình mang lại. Tôi chân thành xin lỗi những ai đã bị tôi làm tổn thương”.

Đến nay, cả Hyeri lẫn Han So Hee đều đăng tâm thư xin lỗi. Trong khi đó, tài tử Ryu Jun Yeol vẫn chưa có động thái tương tự

Nguồn: Sina, Naver