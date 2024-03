Hyeri viết tâm thư xin lỗi: Vẫn nói chuyện với Ryu Jun Yeol sau chia tay, bộc bạch về mối tình của người cũ với Han So Hee

Sau 3 ngày ồn ào, cuối cùng Hyeri đã lên tiếng về drama tình ái tay ba với Ryu Jun Yeol, Han So Hee. Nữ diễn viên khởi đầu drama bằng story 3 chữ "Thật thú vị" , khiến Han So Hee liên tiếp đáp trả và bị hớ. Đến nay, Dispatch tung ra loạt ảnh Han So Hee - Ryu Jun Yeol hẹn hò ở Hawaii cùng timeline tình ái của cặp đôi Reply 1988.

Vào đầu giờ chiều, 1 nguồn tin từ phía Hyeri xác nhận cặp đôi đã xa cách từ tháng 3/2023: "Cả 2 trở nên xa cách vào tháng 3 và mùa hè năm ngoái vì họ đều bận rộn với lịch trình ở nước ngoài. Vì họ đã ở bên nhau nhiều năm nên họ dành nhiều thời gian suy nghĩ, và thảo luận về chuyện chia tay vào tháng 9-10 năm ngoái. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ xác nhận chia tay vào tháng 11". Điều bất ngờ hơn cả là Hyeri cũng viết tâm thư xin lỗi trên trang cá nhân, hé lộ thông tin gây chấn động.

Nguồn tin thân cận xác nhận cặp đôi Reply 1988 xa cách từ tháng 3/2023

Đến tháng 11/2023, Ryu Jun Yeol mới gặp Han So Hee

Nguyên văn tâm thư của Hyeri:

Xin chào, tôi là Hyeri. Trước hết, tôi thành thật xin lỗi vì những đồn đoán, tranh cãi do cảm xúc cá nhân gây ra trong những ngày qua. Tôi không nghĩ đến hiệu ứng cánh bướm từ hành động nhỏ của mình mang lại. Tôi chân thành xin lỗi những ai đã bị tôi làm tổn thương. Vào tháng 11 năm ngoái, báo đài đưa tin chúng tôi kết thúc mối quan hệ sau 8 năm. Đây không phải là 1 quyết định được đưa ra trong 1 sớm 1 chiều, thậm chí chúng tôi còn có 1 cuộc trò chuyện dài sau khi bài báo đó được đăng tải. Nhưng tôi đã không gặp gỡ, liên lạc với người ấy kể từ đó. Và 4 tháng sau, chính con người Lee Hyeri, chứ không phải diễn viên Lee Hyeri đã bộc lộ cảm xúc khi nghe tin. 1 lần nữa, xin lỗi vì cảm xúc của tôi đã gây ra tổn hại, tổn thương. Trong mấy ngày qua, tôi chưa thể nói cho mọi người biết nguyên nhân dẫn đến hành động của mình hôm đó là vì cuộc trò chuyện của chúng tôi quá riêng tư. Nhưng điều đó lại càng làm bản thân tôi thêm mệt mỏi. Tôi cũng xin lỗi nếu bài đăng này làm mọi người bối rối. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cẩn trọng hơn trong từng lời nói và hành động của mình. Xin cảm ơn! (Tôi sẽ sớm xóa bài đăng này. Cảm ơn mọi người)

Tâm thư trên trang cá nhân của Hyeri

Hoá ra, Hyeri vẫn còn nói chuyện với Ryu Jun Yeol sau khi chia tay. Trước đó, Dispatch đưa tin cặp đôi Reply 1988 đã xa cách nhau từ tháng 6/2023, thậm chí Ryu Jun Yeol còn không đến dự tiệc sinh nhật bạn gái. Vào ngày 15/11, Ryu Jun Yeol gặp Han So Hee tại triển lãm cá nhân, chỉ 2 ngày sau khi chia tay Hyeri. Cặp đôi không yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng dần nảy sinh tình cảm khi trò chuyện về các tác phẩm nghệ thuật.

Đáng chú ý hơn cả, Hyeri cũng thừa nhận trong tâm thư rằng story "Thú vị quá" xuất phát từ cảm xúc cá nhân của cô sau khi nghe tin người yêu cũ có tình mới. Điều này khiến công chúng không khỏi tò mò liệu cô còn vương vấn với Ryu Jun Yeol hay do vấn đề gì khác. Trước đó, Hyeri vẫn luôn giữ thái độ im lặng trước story sóng gió, còn công ty của cô trả lời "Chúng tôi không có gì để nói". Giải thích về vấn đề này, cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho đưa ra nhận định công ty quản lý của Hyeri - Ryu Jun Yeol là Creative Group ING - C-JeS Studios đã thực sự hợp nhất với nhau. Giám đốc cũ của C-JeS Entertainment từng có thời gian làm Giám đốc của Creative Group ING.



Vì đã hợp nhất với nhau nên các nhân viên đều phụ trách công việc cho cả Hyeri và Ryu Jun Yeol. Nữ idol kiêm diễn viên không thể bày tỏ thêm quan điểm nào vì đó sẽ trở thành hành động công kích đồng nghiệp cùng công ty.

Hyeri - Ryu Jun Yeol có chung công ty nên cô không thể đưa ra ý kiến nào được nữa

Nguồn: News1