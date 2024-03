Sau khi được Dispatch "giải oan" vụ làm tiểu tam, Han So Hee lập tức có động thái gây chú ý

Chuyện tình cảm của Han So Hee - Ryu Jun Yeol tiếp tục là tâm điểm trong dư luận châu Á vào ngày 18/3 sau khi "trùm cuối" Dispatch tung ảnh hẹn hò cùng chi tiết timeline làm sáng tỏ nghi vấn mỹ nhân My Name không là tiểu tam. Sau loạt bài đăng của Dispatch, Han So Hee được phát hiện đã mở lại tài khoản cá nhân có hơn 17,7 triệu người theo dõi. Động thái của nữ diễn viên khiến công chúng bàn tán xôn xao.

Trước đó vào hôm 17/3, Han So Hee đã đưa tài khoản mạng xã hội về chế độ riêng tư sau khi nơi đây biến thành "chiến trường" với vô số lời chỉ trích hướng đến cô và bạn trai. Theo thống kê của báo Hàn, phần bình luận ở những hình ảnh mới nhất của Han So Hee sau khi drama tình ái nổ ra đã tăng đột biến từ trung bình khoảng 4.000 bình luận lên đến 37.000, chủ yếu là bình luận chỉ trích, bàn luận đời tư phức tạp của nữ diễn viên.

Han So Hee mở lại trang cá nhân (ảnh trái) sau 1 ngày đưa tài khoản về chế độ riêng tư

Không chỉ trang cá nhân, Han So Hee còn ẩn, xóa toàn bộ bài viết trên blog, trong đó có cả bài xác nhận tình cảm với Ryu Jun Yeol. Việc tạm dừng hoạt động các trang mạng xã hội của Han So Hee được cho là để cô vừa tránh làn sóng công kích từ cộng đồng mạng, vừa không để bản thân tiếp tục có hành động bốc đồng và thiếu khôn ngoan sau khi nhìn thấy những tin tức không hay về mình giữa ồn ào đời tư.

Theo thông tin do Dispatch đăng tải vào sáng nay, drama tình ái của Han So Hee lại có thêm những cú twist. Dispatch cho biết Ryu Jun Yeol và Hyeri đã lạnh nhạt, không gặp gỡ và không liên lạc trong khoảng thời gian từ tháng 6-9/2023. Đến đầu tháng 11/2023, Ryu Jun Yeol - Hyeri mới quyết định "thực sự" chia tay và đưa ra thông báo tới công chúng.

Rồi chỉ 2 ngày sau khi thông báo chia tay, tài tử Reply 1988 đã gặp Han So Hee lần đầu tiên tại triển lãm ảnh cá nhân. Họ tìm hiểu và bắt đầu hẹn hò vào đầu năm 2024. Theo thông tin Dispatch đưa ra, có thể thấy Han So Hee không ngoại tình với Ryu Jun Yeol.

Chuyện tình tay 3 của Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri liên tục có những cú twist, khiến công chúng bị "quay như chong chóng"

Tuy nhiên, không giống như nhiều cặp diễn viên hạng A khác được công chúng ủng hộ khi công khai hẹn hò, Ryu Jun Yeol - Han So Hee nhanh chóng biến thành cặp đôi "con ghẻ". Theo Dispatch, Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã có buổi xuống phố "căng như dây đàn" tại Hawaii, không nói với ai 1 lời sau khi dính drama tình ái. Điều này cho thấy tâm trạng của cả 2 đều bị ảnh hưởng không nhỏ vì vụ lùm xùm.

Hiện, Han So Hee vẫn còn ở Hawaii. Trong khi Ryu Jun Yeol đã 1 mình quay về Hàn Quốc vào chiều 17/3. Ảnh đế Baeksang 2023 bịt kín mít, cúi gằm mặt né ống kính và giữ im lặng trước những câu hỏi đời tư. Tài tử Reply 1988 đã đổi vé máy bay để về Hàn Quốc sớm, thay vì về chung với Han So Hee như kế hoạch ban đầu.

Sáng 18/3, Dispatch tung ảnh hẹn hò ở Hawaii của Han So Hee - Ryu Jun Yeol. Loạt ảnh được chụp vào 16/3, đúng ngày minh tinh sinh năm 1994 và Ryu Jun Yeol xác nhận mối quan hệ tình cảm. Theo Dispatch, buổi hẹn hò của 2 diễn viên không hề vui vẻ

Trong buổi hẹn hò, minh tinh họ Han liên tục cúi đầu bấm, nhìn điện thoại trong khi Ryu Jun Yeol chỉ nhìn Han So Hee trong im lặng

Sau đó, Ryu Jun Yeol đã 1 mình quay về Hàn Quốc. Anh cúi gằm mặt tại sân bay. Về phía Han So Hee, cô vẫn còn ở Hawaii chưa về

