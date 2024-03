Đây là người mai mối cho Han So Hee và Ryu Jun Yeol (Reply 1988)

Sáng 18/3, tờ Dispatch bất ngờ đăng tải bài viết làm rõ các mốc thời gian quan trọng trong mối quan hệ giữa Ryu Jun Yeol - Hyeri và Ryu Jun Yeol - Han So Hee. Từ đây, có thể thấy được rằng minh tinh họ Han không lén lút ngoại tình với Ryu Jun Yeol sau lưng Hyeri. Dispatch còn tiết lộ thêm danh tính nhân vật đã mai mối cho Han So Hee và tài tử Reply 1988, đó nhiếp ảnh gia Park Ye Eun.

Theo nguồn tin, nam nghệ sĩ họ Ryu đã gặp Han So Hee lần đầu tại triển lãm ảnh cá nhân vào hôm 15/11 năm ngoái. Người dẫn Han So Hee đến buổi triển lãm là nhiếp ảnh gia Park Ye Eun. Được biết, Park Ye Eun chơi rất thân với Han So Hee và cũng biết rõ cả về Ryu Jun Yeol. Nhiếp ảnh gia họ Park cũng là 1 trong 5 người tham gia chuyến đi Hawaii tai tiếng của cặp đôi mới Han So Hee - Ryu Jun Yeol.

Nhiếp ảnh gia Park Ye Eun là người đã mai mối cho cặp đôi Han So Hee - Ryu Jun Yeol

Cách đây 2 hôm, nhiếp ảnh gia họ Park đăng ảnh xác nhận cùng tới Hawaii với Han So Hee, đồng thời chia sẻ 1 số khoảnh khắc đẹp của nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân ở thiên đường du lịch

Từ trang cá nhân của Park Ye Eun, có thể thấy nhiếp ảnh gia này đồng hành cùng Han So Hee trong hàng loạt hoạt động từ những buổi chụp hình tạp chí cho đến các dự án nghệ thuật

Minh tinh họ Han gặp gỡ Ryu Jun Yeol ở triển lãm vào hôm 15/11 năm ngoái

Mới đây, Dispatch đã công bố loạt ảnh độc quyền từ buổi hẹn hò ở Hawaii của Han So Hee và tài tử Reply 1988. Trước ống kính, cặp đôi tỏ ra xa cách, lộ rõ những biểu cảm không mấy vui vẻ. Người bạn liên tục vỗ lưng an ủi Han So Hee

Dispatch cho hay cặp đôi Reply 1988 đã xa cách nhau từ tháng 6/2023, thậm chí Ryu Jun Yeol còn không đến dự tiệc sinh nhật Hyeri vào hôm 9/6. 1 người thân quen với cặp đôi 1 thời tiết lộ thêm: “Thông thường cả 2 không chia sẻ mấy về chuyện tình yêu. Nhưng kể cả khi họ không nói gì, tôi vẫn có thể cảm nhận thấy bầu không khí đó. Tôi liên lạc với họ thường xuyên, và để ý thấy càng ngày tần suất họ dán mắt vào điện thoại ngày càng giảm. Nhưng Ryu Jun Yeol không hề đến dự sinh nhật của Hyeri. Ai cũng có thể cảm nhận được rằng có gì đó không đúng ở đây”.

Cũng theo Dispatch khẳng định, trong khoảng thời gian từ tháng 6-9/2023, cặp đôi Reply 1988 gần như không liên lạc. Cho đến tháng 11/2023, họ mới quyết định chia tay thật sự. Sau đó, Han So Hee và Ryu Jun Yeol lần đầu gặp gỡ ở triển lãm tranh vào hôm 15/11 cùng năm.

Tháng 1/2023, Hyeri và Ryu Jun Yeol vẫn tham gia buổi tụ họp của dàn sao Reply 1988 nhưng họ ngồi tách hẳn nhau ra, trông khá xa cách

Xâu chuỗi các dữ kiện, có thể thấy dù Han So Hee không ngoại tình với Ryu Jun Yeol, nhưng tình huống này không khỏi khiến cư dân mạng liên tưởng tới "transit love". Transit love là thuật ngữ phổ biến ở Hàn, ý chỉ 1 người "say nắng" người khác khi đang có người yêu, lúc chia tay người cũ thì nhanh chóng hẹn hò với người mình "say nắng" trước đó mà không mất nhiều thời gian đau khổ. Sau khi chia tay Hyeri, Ryu Jun Yeol đã gặp gỡ Han So Hee và khoảng 2-3 tháng sau đó nam nghệ sĩ mới nhận ra tình cảm với nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân. Cả 2 tiến đến mối quan hệ hẹn hò vào đầu năm 2024.

Ryu Jun Yeol - Han So Hee công khai mối quan hệ tình cảm vào ngày 16/3/2024, nhưng cặp đôi không được công chúng ủng hộ vì ồn ào ngoại tình. Minh tinh họ Han bị tố là tiểu tam vì xuất hiện ở triển lãm của Ryu Jun Yeol đúng 2 ngày sau khi tài tử tuyên bố chia tay tình cũ Hyeri. Giữa tâm bão ồn ào, cả Han So Hee và tài tử Reply 1988 đều mạnh mẽ phủ nhận nghi vấn ngoại tình.

Thế nhưng, lời giải thích của cặp đôi vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội do những dữ kiện thời gian họ đưa ra bị bóc là sai khác so với thực tế. Cụ thể, nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân khẳng định Ryu Jun Yeol - Hyeri chia tay từ đầu năm 2023. Trên thực tế, tờ News1 vào cuộc và chỉ rõ vào tháng 8 năm ngoái, cặp đôi Reply 1988 vẫn gắn bó bên nhau. Chưa hết, Ryu Jun Yeol cho hay chỉ quen biết Han So Hee vào cuối năm 2023 sau khi đã kết thúc mối quan hệ với Hyeri. Nhưng truyền thông xứ Trung lại "đào" lên được hình ảnh Han So Hee và tài tử họ Ryu quay quảng cáo từ tận năm 2021. Hiện công chúng vẫn "bán tín bán nghi" trước thông tin Dispatch đưa ra về mốc thời gian Han - Ryu gặp nhau lần đầu.

Ryu Jun Yeol tiết lộ mình quen biết Han So Hee vào cuối năm 2023. Trên thực tế, nam tài tử đã quay quảng cáo cùng minh tinh họ Han từ tận 3 năm trước

Nguồn: Dispatch