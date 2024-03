Ryu Jun Yeol nhận “đòn giáng” mạnh sau phốt với Han So Hee, tổ chức Hòa Bình Xanh vào cuộc

Ryu Jun Yeol hiện là cái tên bị công chúng ác cảm tại giới giải trí Hàn Quốc. Hậu drama tình ái ầm ĩ dư luận với Han So Hee và Hyeri, tài tử Reply 1988 bị cư dân mạng đào lại hàng loạt phốt tai tiếng trong quá khứ. Điều này khiến hình ảnh của Ryu Jun Yeol bị tổn hại nghiêm trọng, thậm chí gây ra đòn giáng nặng nề cho sự nghiệp của nam diễn viên.

Theo Naver, sáng 22/3, đại diện tổ chức Hòa Bình Xanh (Greenpeace) thông báo sẽ xem xét lại vị trí đại sứ quảng bá của Ryu Jun Yeol sau khi nam diễn viên này bị netizen tố cáo yêu môi trường giả tạo."Chúng tôi đang xem xét yêu cầu của các nhà tài trợ về vấn đề này. Một trong những nhiệm vụ của Greenpeace là khuếch đại tiếng nói của người dân nhằm thúc đẩy sự thay đổi tích cực vì môi trường trong chính phủ và các doanh nghiệp. Nhân cơ hội này chúng tôi sẽ xem xét và thảo luận lại các quy định nội bộ liên quan đến đại sứ quảng bá", đại diện Greenpeace cho biết.

Đại diện tổ chức Greenpeace cho biết họ đang xem xét hủy bỏ tư cách đại sứ môi trường của Ryu Jun Yeol

Theo Greenpeace, Ryu Jun Yeol với tư cách đại sứ đã tích cực tham gia nhiều chiến dịch khác nhau kể từ năm 2016 và anh cũng là nhà tài trợ của tổ chức. Đến tháng 4/2023, Greenpeace bổ nhiệm sao nam làm đại sứ quảng bá đầu tiên cho tổ chức tại Đông Á. Đại diện Greenpeace cho biết tất cả hoạt động của Ryu Jun Yeol với tư cách đại sứ là công việc tình nguyện dựa trên thiện chí cá nhân.

Những ngày qua, Ryu Jun Yeol bị netizen chỉ trích đạo đức giả vì luôn tô vẽ hình ảnh "ngôi sao yêu môi trường" nhưng lại có sở thích chơi golf - môn thể thao có tác động xấu đến hệ sinh thái, sử dụng túi da, đăng ảnh hộp nhựa, túi nilon... Ngoài ra, trong 1 báo cáo của Bộ Môi Trường Hàn Quốc năm 2019, quá trình xây dựng tòa nhà của Ryu Jun Yeol tạo ra lượng rác thải gấp 4 lần rác thải sinh hoạt. Thời điểm đó, giữa làn sóng phê bình, nam diễn viên giải thích chống chế rằng tòa nhà được xây dựng với mục đích kinh doanh quần áo.

Luôn miệng nói bản thân yêu môi trường nhưng hành động lại đi ngược với tuyên bố đó của Ryu Jun Yeol khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Trên mạng xã hội X, nhiều netizen phẫn nộ chia sẻ họ đã ngừng quyên góp cho Greenpeace, đồng thời yêu cầu tổ chức này hủy bỏ tư cách đại sứ môi trường của Ryu Jun Yeol.

Ryu Jun Yeol được biết đến là người yêu môi trường, có lối sống xanh và còn làm đại sứ cho Tổ chức môi trường quốc tế nhưng anh thường chơi golf - môn thể thao bị cho là ảnh hượng xấu tới môi trường. Anh cũng thản nhiên nói về niềm yêu thích của bản thân với bộ môn này hay sử dụng đồ nhựa, đồ da, tạo ra lượng rác thải lớn gây ảnh hưởng đến môi trường khiến dân tình bức xúc

Sau chuyến đi Hawaii, Mỹ "giông bão", Ryu Jun Yeol và bạn gái Han So Hee mất điểm trầm trọng vì nói dối chuyện đời tư, vướng nghi vấn ngoại tình với chuỗi drama kéo dài với Hyeri (bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol). Theo Naver, Han So Hee được cho là đã bị ngân hàng Nonghyup Bank và thương hiệu đồ uống nổi tiếng cạch mặt vì ồn ào tình ái với Ryu Jun Yeol. Tờ Kpopping cho biết đôi tình nhân Ryu Jun Yeol và Han So Hee có thể mất nhiều hơn nữa cơ hội nghề nghiệp trong thời gian tới vì nhà sản xuất, thương hiệu ngày nay đều không muốn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ tin đồn của người nổi tiếng.

Han So Hee mất cơ hội xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu sau lùm xùm tình ái

Nguồn: Naver