Bằng chứng tố Han So Hee bốc phét về số tiền 1,1 tỷ ngay trước mặt Park Seo Joon

Sáng 23/3, tờ Allkpop đưa tin Han So Hee vừa bất ngờ bị tố lừa dối khán giả khi xuất hiện cùng tài tử Park Seo Joon tại 1 talk show trên YouTube hồi đầu năm nay. Còn nhớ trong show Han So Hee đã chia sẻ mình được nhận vào 1 trường đại học Pháp cách đây gần 10 năm, nhưng lại không thể nhập học do không có đủ 60 triệu won (1,1 tỷ đồng) để làm thị thực. Thế nhưng, mới đây 1 YouTuber đã làm hẳn video tố nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân nói dối, đồng thời khẳng định cần 9,6 triệu won (177 triệu đồng) là đủ để làm visa du học Pháp.

YouTube tiết lộ trong clip bóc phốt Han So Hee: “Han So Hee nói rằng từng lên kế hoạch du học ở giai đoạn 20-25 tuổi. Như vậy, tôi sẽ nói về những quy định làm thủ tục du học ở thời điểm năm 2014-2019 cho mọi người biết nha. Bạn cần chứng minh mình có đủ 9,6 triệu won (177 triệu đồng) để không gặp phải bất cứ vấn đề gì khi làm visa du học Pháp. Con số này xuất hiện trên website chính thức của đại sứ quán Hàn Quốc tại Pháp, được áp dụng cho tất cả các trường học ở Pháp”. Người này còn dọa sẽ thông báo trường hợp của Han So Hee tới 1 chương trình chuyên điều tra các vấn đề liên quan tới đời tư người nổi tiếng. Trên các diễn đàn, nhiều netizen thậm chí đặt nghi vấn Han So Hee chưa từng được nhận vào trường đại học nghệ thuật ở Pháp.

Han So Hee bị tố “chém gió” khi cùng Park Seo Joon góp mặt trên 1 talk show để quảng bá cho bộ phim Gyeongseong Creature

YouTuber khẳng định cần 9,6 triệu won (177 triệu đồng) để làm visa du học Pháp

Trước đó, khi xuất hiện cùng Park Seo Joon trên 1 talk show YouTube hồi tháng 1 năm nay, Han So Hee đã tiết lộ về cơ duyên bất ngờ đưa nữ diễn viên đến với showbiz: “Tôi được nhận vào 1 trường đại học nghệ thuật ở Pháp, nhưng rồi lại không thể nhập học. Tôi cần phải có 60 triệu won (1,1 tỷ đồng) để được nhận thị thực. Nhưng ở thời điểm đó, tôi lại không có đủ tiền. Chính sách này nhằm để đối phó với tình trạng nhập cư trái phép diễn ra vô cùng phức tạp tại Pháp. Vì không có đủ tiền nên tôi làm việc bán thời gian ở quán rượu và còn quay quảng cáo. Trong quá trình quay quảng cáo, CEO thuyết phục tôi đóng phim, nhưng ban đầu tôi ra sức từ chối. Nhưng giờ đây tôi đã trở thành diễn viên như các bạn thấy rồi đó”.

Gần đây, Han So Hee bị tố làm tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của cặp đôi 1 thời Ryu Jun Yeol - Hyeri. Giữa tâm bão ồn ào, tờ Dispatch đăng bài minh oan cho nữ diễn viên họ Han. Trong bài viết, Dispatch khẳng định cặp đôi Ryu Jun Yeol - Hyeri đã xa cách nhau từ tháng 6/2023, thậm chí tài tử họ Ryu còn không đến dự tiệc sinh nhật Hyeri vào hôm 9/6 năm ngoái.

Han So Hee vướng ồn ào làm kẻ thứ 3 xen vào giữa Ryu Jun Yeol - Hyeri

Dispatch tiết lộ thêm rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 6-9/2023, cặp đôi Reply 1988 gần như không liên lạc. Cho đến tháng 11/2023, họ mới quyết định chia tay thật sự. Sau đó, Han So Hee và Ryu Jun Yeol lần đầu gặp gỡ ở triển lãm tranh vào hôm 15/11 cùng năm. Cặp đôi không yêu từ cái nhìn đầu tiên, họ dần nảy sinh tình cảm khi trò chuyện về các tác phẩm nghệ thuật. Cả 2 tiến đến mối quan hệ hẹn hò vào đầu năm 2024.

Thế nhưng, netizen hiện "bán tín bán nghi" về thông tin do Dispatch đăng tải, bởi lẽ trong vài ngày qua bỗng xuất hiện loạt bằng chứng cho thấy trang tin này “bắt tay” cùng Han So Hee đăng tin có lợi cho nữ nghệ sĩ.

Disfatch là phiên bản tạp chí thời trang của Dispatch. Cách đây 3 năm, Disfatch đã gửi hẳn xe cà phê tới trường quay My Name để ủng hộ Han So Hee

