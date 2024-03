Han So Hee thất vọng tràn trề với Ryu Jun Yeol vì 1 lý do liên quan đến Hyeri, cặp đôi có nguy cơ toang?

Drama tình ái giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri liên tục có thêm diễn biến mới gây xôn xao dư luận. Vào hôm 29/3, Han So Hee bất ngờ đăng tâm thư dài công kích tình địch Hyeri. Ngay sau đó, tờ Ilgan Sports đăng tải bài báo hé lộ về "cơn sóng ngầm" trong mối quan hệ giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol.

Theo nguồn tin, nữ minh tinh họ Han rất thất vọng về bạn trai tài tử vì động thái hờ hững từ đàng trai giữa thời điểm "nước sôi lửa bỏng". Cụ thể, ngay khi vướng nghi vấn làm tiểu tam, Han So Hee đã yêu cầu Ryu Jun Yeol công bố chính xác ngày nam diễn viên chia tay Hyeri với công chúng. Đáp lại, tài tử Reply 1988 không chịu đáp ứng yêu cầu từ bạn gái minh tinh và chỉ nói chung chung qua truyền thông rằng mình hẹn hò nữ diễn viên họ Han sau khi đã kết thúc mối quan hệ với tình cũ Hyeri. Cho rằng bạn trai họ Ryu không nhiệt tình ra tay tương trợ, Han So Hee đã tỏ ra thất vọng tràn trề. Trên các diễn đàn, netizen đặt nghi vấn Han So Hee - Ryu Jun Yeol đang đứng trước nguy cơ tan vỡ sau khi vừa mới chớm nở.

Han So Hee - Ryu Jun Yeol đã nảy sinh bất hòa dù mới công khai hẹn hò không lâu

Drama tình tay 3 giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri liên tục chiếm sóng truyền thông suốt nửa tháng qua

Trong tâm thư gây xôn xao vào hôm 29/3, Han So Hee bày tỏ nỗi bức xúc: "Tôi rất bức xúc vì 1 người liên quan đến câu chuyện này giữ im lặng". Ban đầu, khán giả tin rằng nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân đang ám chỉ tới Hyeri. Thế nhưng, sau khi bài báo trên của Ilgan Sports được công bố, nhiều netizen lại nhận định câu nói trách móc của Han So Hee thực ra nhắm đến bạn trai Ryu Jun Yeol. Từ khi drama tình ái tay 3 nổ ra tới nay, tài tử Reply 1988 liên tục bị chỉ trích là hèn nhát vì gần như giữ im lặng để mặc cho tình mới - tình cũ đăng đàn "đấu đá" nhau.

Drama tình ái nổ ra sau khi Hyeri bất ngờ đăng story có dòng chữ "Thú vị quá" vào đúng hôm Ryu Jun Yeol lộ tin tình ái với Han So Hee ở Hawaii. Tin đồn Han So Hee làm kẻ thứ 3 rộ lên bắt nguồn từ hình ảnh nữ diễn viên tới triển lãm của Ryu Jun Yeol sau khi tài tử chia tay tình cũ Hyeri được 2 ngày.

Han So Hee tới triển lãm của Ryu Jun Yeol hồi tháng 11 năm ngoái ngay sau khi nam diễn viên chia tay Hyeri

Vào hôm 18/3, Dispatch khẳng định cặp đôi Ryu Jun Yeol - Hyeri đã xa cách nhau từ tháng 6/2023, thậm chí tài tử họ Ryu còn không đến dự tiệc sinh nhật Hyeri vào hôm 9/6 năm ngoái. Dispatch tiết lộ thêm rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 6-9/2023, cặp đôi Reply 1988 gần như không liên lạc. Cho đến tháng 11/2023, họ mới quyết định chia tay thật sự. Sau đó, Han So Hee và Ryu Jun Yeol lần đầu gặp gỡ ở triển lãm tranh vào hôm 15/11 cùng năm. Cặp đôi không yêu từ cái nhìn đầu tiên, họ dần nảy sinh tình cảm khi trò chuyện về các tác phẩm nghệ thuật. Cả 2 tiến đến mối quan hệ hẹn hò vào đầu năm 2024.

Dựa theo bài báo của Dispatch, có thể thấy minh tinh họ Han không phải là tiểu tam xen vào mối quan hệ của cặp đôi 1 thời Hyeri - Ryu Jun Yeol. Nhưng công chúng hiện "bán tín bán nghi" về thông tin do Dispatch đăng tải do có nhiều bằng chứng cho thấy tờ báo nổi tiếng bắt tay với Han So Hee.

Disfatch là phiên bản tạp chí thời trang của Dispatch. Cách đây 3 năm, Disfatch đã gửi hẳn xe cà phê tới trường quay My Name để ủng hộ Han So Hee. Từ đây, netizen đặt nghi vấn Han So Hee và Dispatch có mối liên hệ mật thiết

Nguồn: Koreaboo