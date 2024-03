Hết im lặng, Jun Yeol xác nhận chia tay Han So Hee nhanh như gió sau 10 phút, thái độ khiến netizen chế nhạo

Chiều 30/3, thông tin Han So Hee và Ryu Jun Yeol (Reply 1988) chia tay sau 2 tuần công khai hẹn hò được truyền thông Hàn Quốc đăng tải và gây xôn xao dư luận. Không để dân tình chờ đợi quá lâu, chỉ 10 phút sau đó, C-JeS Entertainment - công ty quản lý Ryu Jun Yeol - lập tức xác nhận nam diễn viên và Han So Hee đã "đường ai nấy đi". Thời điểm này, phía Han So Hee vẫn chưa có bất kỳ động thái nào.

Tính đến hiện tại, trong drama tình ái với Han So Hee, nam diễn viên chỉ lên tiếng 2 lần, lần 1 là xác nhận hẹn hò, lần 2 là xác nhận chia tay. Động thái dứt tình nhanh như gió của Ryu Jun Yeol, đối lập hoàn toàn với thái độ im như thóc của sao nam nhiều tuần qua, cũng gây bàn tán trong dư luận. Trên mạng xã hội, không ít netizen châm chọc Ryu Jun Yeol: "Việc nhanh nhất anh ta từng làm","Quý ngài im lặng chỉ biết nói 2 lần trong 1 cuộc tình", "Không ngờ nhanh đến vậy", "Chia tay thì xác nhận nhanh lắm, lúc công khai rồi đụng chuyện lại im như hến".

Tốc độ xác nhận chia tay Han So Hee "nhanh như gió" của Ryu Jun Yeol gây xôn xao

Trước đó, trong drama tình ái gây ầm ĩ dư luận với Han So Hee và Hyeri, Ryu Jun Yeol "tàng hình". Anh hoàn toàn im lặng trong lúc bạn gái Han So Hee phải liên tục bác bỏ những nghi ngờ vô căn cứ như việc cô làm tiểu tam, mối quan hệ của họ bị gán mác "transit love"... khiến công chúng không thể chấp nhận.

Trong chuyến bay từ Hawaii về Hàn Quốc sau kỳ nghỉ tai tiếng hay tham dự sự kiện thương hiệu mới đây, Ryu Jun Yeol từ chối trả lời phỏng vấn của truyền thông. Ngay cả khi, Han So Hee và Hyeri đều đã ra mặt giải quyết vụ lùm xùm tình ái, Ryu Jun Yeol vẫn lặn mất tăm.

Hành động của nam diễn viên khiến cư dân mạng và cả bạn gái Han So Hee bức xúc. Trong tâm thư đăng tải vào ngày 29/3, Han So Hee viết: "Tôi bức xúc vì 1 người liên quan đến câu chuyện này cứ giữ im lặng". Không ít netizen đã chỉ trích tài tử Reply 1988, cho rằng anh hèn nhát, chỉ biết núp sau lưng phụ nữ và không dám đối diện với công chúng.

Trong drama tình tay 3, Ryu Jun Yeol luôn giữ thái độ im lặng, để 2 người phụ nữ mới - cũ của mình giải quyết vụ việc

Drama tình ái tay ba của Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri chính là chủ đề gây bão truyền thông suốt nửa tháng qua. Mọi chuyện bắt đầu khi có người thấy Ryu Jun Yeol - Han So Hee hẹn hò ở Hawaii. Ngay sau đó, Hyeri - tình cũ 7 năm của Ryu Jun Yeol đăng thông điệp "Thật thú vị" lên trang cá nhân. Han So Hee lên bài cực gắt cà khịa Hyeri, nhưng nhanh chóng xác nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol vào hôm sau.

Han So Hee đăng tải nhiều tâm thư nhưng đều bị cư dân mạng "bóc" ra sơ hở. Điều này khiến cô bị nghi là "tiểu tam", bị gọi là "mỹ nhân nói dối". Vì cách ứng xử bốc đồng nên hình tượng của Han So Hee bị tổn hại nặng nề, cô bị 2 thương hiệu lớn ngừng gia hạn hợp đồng quảng cáo.

Nguồn: Newsen