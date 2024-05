Hôn nhân của Jennifer Lopez và Ben Affleck đi đến hồi kết?

TMZ đưa tin Ben Affleck được cho là đang ở một ngôi nhà tách biệt với vợ mình, Jennifer Lopez, sau khi có tin đồn chuẩn bị ly hôn. Cánh săn ảnh chụp được hình ảnh tài tử Good Will Hunting lái xe trong khu phố Brentwood của Los Angeles vào sáng 16/5 (giờ địa phương). Nguồn tin cho hay Ben xuất phát từ một ngôi nhà mà người ta thấy anh liên tục đi và đến trong thời gian qua. TMZ khẳng định chàng Batman đã qua đêm tại đó.

Ben Affleck được cho là đang sống riêng với Jennifer Lopez. Ảnh: TZM.

Nguồn tin của Page Six cũng khẳng định điều đó. Ngôi sao Gone Girl có vẻ như đã ở tại nhà Brentwood trong khoảng một tuần qua, cách nhà vợ cũ là Jennifer Garner không xa. Trong khi đó, Jennifer Lopez vẫn sống trong ngôi nhà Beverly Hills mà họ ở suốt 2 năm hôn nhân.

Đây chỉ là một trong những dấu hiệu khiến dư luận nghi vấn cặp chị - em đình đám Hollywood “toang”. Vào cùng ngày Ben bị phát hiện ở riêng, Jennifer nhấn “Thích” một bài đăng trên Instagram nêu chi tiết những phẩm chất của người bạn đời có thể dẫn đến mối quan hệ không lành mạnh.

Bài đăng nhận định không thể xây dựng mối quan hệ lành mạnh với người “thiếu chính trực và an toàn về mặt cảm xúc”, không tôn trọng thời gian của đối phương, thiếu kỹ năng giao tiếp và không có ý thức mạnh mẽ về bản thân.

Mặc dù nêu quan điểm vào tháng 3, chủ tài khoản @yourcourageouscomeback mới khoe về tương tác của Jennifer Lopez trên Instagram Story vào ngày 16/5.

Bennifer không chụp ảnh cùng nhau kể từ tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, tin đồn rạn nứt mới chỉ lan rộng vào đầu tháng 5 khi chủ nhân hit On The Floor xuất hiện một mình trên thảm đỏ Met Gala 2024 vào ngày 6/5. Nguồn tin nói với TMZ đạo diễn sinh năm 1972 không thể tham dự đêm hội thời trang vì bận quay phim The Account 2. Thế nhưng, anh đã dành thời gian góp mặt trong buổi ghi hình với Netflix của Tom Brady vào ngày 5/5.

Khoảng một tuần sau đó, người ta thấy Jennifer đi tìm nhà cùng đối tác lâu năm, nhà sản xuất phim Elaine Goldsmith-Thomas, ở Beverly Hills, California. Ben không lộ diện. Người trong cuộc sau đó cho biết Jennifer không phải tìm chỗ ở mới mà chỉ dự định đầu tư.

Jennifer Lopez dự Met Gala và đi tìm nhà mà không có Ben Affleck sánh đôi. Ảnh: Getty Images/GC.

Tạp chí InTouch tiết lộ cặp vợ chồng đang tham gia khóa trị liệu về hôn nhân. Nguồn tin cho biết dù cảm thấy “nhục nhã”, ở mức độ nào đó, nam diễn viên Batman v Superman: Dawn of Justice tin tưởng vào liệu pháp và tham gia với tinh thần cởi mở.

“Anh ấy sẽ không bao giờ đánh giá sự thành công của cuộc hôn nhân này bằng những gì xảy ra trong văn phòng của nhà trị liệu. Anh ấy cũng có khả năng chịu đựng xung đột cao hơn và chiến đấu để đạt được mục tiêu của mình hơn những người bình thường”, người trong cuộc nói.

Trong khi đó, theo nguồn tin của Us Weekly, Jennifer và Ben đang gặp vấn đề trong cuộc hôn nhân, bắt đầu từ vài tháng trước khi nữ ca sĩ dành nhiều thời gian hơn cho công việc và chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới This is Me… Now: A Love Story, dự kiến khởi động ở thành phố Orlando, Florida vào tháng 6. Nguồn tin nhấn mạnh cặp đôi đang ở “hai trang hoàn toàn khác nhau” trong hầu hết thời gian

Bất chấp những dấu hiệu trên, người hâm mộ vẫn có niềm tin vào tình yêu giữa Jennifer Lopez và Ben Affleck. Động lực cho fan là mặc dù không xuất hiện cùng nhau, hai người vẫn đeo nhẫn cưới mọi lúc, chưa từng tháo ra.

Đại diện của Jennifer Lopez và Ben Affleck không bình luận gì về tin đồn rạn nứt và tiến tới ly hôn.

Bennifer không bình luận về tin đồn ly hôn. Ảnh: Getty Images.

Ben và Jennifer gặp nhau lần đầu trên phim trường Gigli vào năm 2002. Phim không thành công về mặt phòng vé, nhưng đã se duyên giúp cặp sao. Thời điểm đó, J.Lo đang làm thủ tục ly hôn với người chồng thứ hai. Hai người xác nhận hẹn hò ít lâu sau đó.

Tháng 11/2002, Jennifer Lopez đính hôn với bạn trai. Theo US Weekly, Ben cầu hôn J.Lo bằng nhẫn kim cương nặng 6 carat, có giá khoảng 2,5 triệu USD vào thời điểm đó. Tháng 9/2003, Jennifer tuyên bố hoãn tổ chức hôn lễ ở Santa Barbara vì bị truyền thông săm soi quá nhiều. Đến tháng 1/2004, hai người “đường ai nấy đi”. Cả Ben và Jennifer đều không chia sẻ gì về nguyên nhân chia tay.

Cặp đôi yêu lại từ đầu vào tháng 4/2021 chỉ vài tuần sau khi J.Lo chia tay hôn phu Alex Rodriguez. Tháng 4/2022, J.Lo chia sẻ với người hâm mộ được Ben cầu hôn lần hai. Chuyện tình tan - hợp có cái kết viên mãn bằng đám cưới cổ tích vào tháng 8 cùng năm.