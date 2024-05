Mỹ nữ quái gở khiến khán giả phát cuồng

Chun Woo Hee được đánh giá có diễn xuất đa dạng, sức bật lớn, từ vai cô gái ngây thơ đến nhân viên văn phòng, cô đều thể hiện tốt. Chun Woo Hee cũng không ngại thực hiện những cảnh cởi đồ trên màn ảnh để phục vụ diễn xuất. Cô từng tham gia các bộ phim như Người thổi sáo - The Piper (2015), Tiếng than - The wailing (2016), Tình yêu giả dối - Love, Lies (2016), Chóng mặt - Vertigo (2019), Bản tin chết - The Anchor (2022), Mở khóa - Unlocked (2023). Hiện, Chun Woo Hee còn góp mặt trong phim Dù Tôi không phải người hùng (The Atypical Family) đóng cặp cùng Jang Ki Young.