Người quen "bóc" tường tận lý do Han So Hee - Ryu Jun Yeol chia tay, sự thật khác xa tuyên bố của công ty?

Sau 2 tuần công khai sóng gió, cuối cùng Han So Hee - Ryu Jun Yeol đã tuyên bố chia tay vào ngày 30/3. Sau khi truyền thông đăng tải thông tin, công ty quản lý của Ryu Jun Yeol đã nhanh chóng xác nhận.

Sau đó, công ty của Han So Hee cũng xác nhận và xin lỗi công chúng: "Han So Hee và nam diễn viên Ryu Jun Yeol đã chia tay. Họ nhận ra vai trò diễn viên của mình lớn hơn. Họ hứa sẽ không lãng phí cảm xúc vào những vấn đề cá nhân nữa. Han So Hee đã tạo khó khăn cho bản thân và công chúng vì cảm xúc cá nhân. Cô ấy đã không sử dụng phương thức giao tiếp phù hợp. Trên hết, chúng tôi xin chịu phần lớn trách nhiệm vì đã không chăm sóc tốt cho nghệ sĩ của mình. Dù muộn màng nhưng từ giờ chúng tôi sẽ khắc phục và trở lại với hình ảnh tích cực hơn. Mong mọi người thông cảm".

Công ty của Han So Hee xác nhận tin nữ diễn viên chia tay, đồng thời gửi lời xin lỗi công chúng

Công ty đưa ra lý do Han So Hee - Ryu Jun Yeol chia tay vì "nhận ra vai trò diễn viên của mình lớn hơn". Tuy nhiên, 1 người quen của cặp đôi đã "bóc" tường tận lý do họ chia tay, đó là vì xảy ra nhiều mâu thuẫn,. Trả lời Osen , người này cho biết: "Sau nhiều cuộc thảo luận, họ quyết định đường ai nấy đi. Đúng là đã có những mâu thuẫn xảy ra trong suốt quá trình hẹn hò".

Người quen tiết lộ cặp đôi chia tay vì mâu thuẫn

Tuyên bố này không khiến nhiều cư dân mạng ngạc nhiên bởi trong bức tâm thư hôm qua, Han So Hee cũng thể hiện rõ sự bất mãn với Ryu Jun Yeol. Cô trách móc Ryu Jun Yeol một mực giữ im lặng, không ra mặt bảo vệ bạn gái khi drama tình tay ba nổ ra.

Ilgan Sports còn tiết lộ Han So Hee luôn tin rằng Ryu Jun Yeol đã hoàn toàn chấm dứt với Hyeri trước khi đến với cô. Chính vì vậy khi bị cư dân mạng chỉ trích, nghi ngờ là "tiểu tam", Han So Hee rất buồn bã và bối rối. Công ty quản lý của Han So Hee yêu cầu công ty của Ryu Jun Yeol công bố chính xác ngày nam diễn viên chia tay Hyeri nhưng không được chấp thuận. Thay vào đó, phía Ryu Jun Yeol chỉ nói chung chung rằng anh không phản bội Hyeri để đến với Han So Hee. Điều này Han So Hee vô cùng thất vọng và dẫn đến những phản ứng bùng nổ trên mạng xã hội.

Ryu Jun Yeol giữ im lặng, kệ tình mới tình cũ "chiến" nhau ồn ào

Nguồn: Osen, Dispatch