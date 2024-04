Han So Hee bị bóc bằng chứng tự biên tự diễn: 1 mình sắm 2 vai giả màn tương tác cảm động?

Sáng 12/4, tờ Xports News đưa tin Han So Hee lại tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi bị tố tự biên tự diễn bài đăng trả lời lá thư viết tay do người hâm mộ gửi tới. Nghi vấn rộ lên sau khi "thánh soi" phát hiện ra nhiều điểm tương đồng trong nét chữ của Han So Hee với nhân vật được cho là fan nữ diễn viên.

Cụ thể, cách viết chữ n, cách đặt vị trí dấu chấm than trong câu... giữa Han So Hee và nhân vật nói trên rất giống nhau. Bên cạnh đó, giọng điệu trong 2 lá thư cũng được cho là khá tương đồng. Từ đây, nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân bị tố tự viết ra lá thư động viên chính mình rồi bịa ra chuyện được fan nhắn gửi.

Cách viết chữ n trong cả 2 lá thư rất giống nhau. Chưa hết, cách viết dấu chấm than và khoảng cách dấu chấm than so với từ cuối cùng trong câu trong cả 2 lá thứ cũng rất tương đồng

Han So Hee lại trở thành tâm điểm bàn tán khi dính ồn ào làm giả lá thư của người hâm mộ

Lá thư do nhân vật được cho là fan Han So Hee gửi đến có nội dung như sau: "Em không biết chị có phải là Han So Hee không ạ? Nếu đúng là chị thì em muốn hỏi xem dạo gần đây chị có ổn không ạ? Em lo lắng việc mình tỏ ra quen biết chị có thể làm phiền khi chị đang nghỉ ngơi. Em thích chị nhiều lắm".

Han So Hee đã phản hồi lại bằng 1 lá thư viết tay nhằm bày tỏ sự cảm kích: "Đúng rồi, mình đúng là Han So Hee đây. Cảm ơn bạn vì đã nhận ra mình nhé. Dạo này mình đang cố gắng thay đổi suy nghĩ của bản thân. Nhờ có bạn, mình đã được tiếp thêm nhiều động lực. Cảm ơn bạn vì đã nhận ra mình nhé".

Bài đăng của Han So Hee cách đây 2 hôm đã nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen bày tỏ những quan điểm trái chiều quanh nghi vấn Han So Hee 1 mình sắm 2 vai, tự biên tự diễn bài đăng của khán giả. 1 bộ phận công chúng tin rằng nữ diễn viên họ Han thực sự đã làm giả lá thư nhằm ra sức cứu vớt hình tượng của bản thân sau loạt ồn ào vừa qua. Bên cạnh đó, nhiều khán giả lại cho rằng bằng chứng nói trên chưa đủ sức thuyết phục. Những cư dân mạng này nhấn mạnh vào việc nét chữ trong 2 lá thư không hoàn toàn giống nhau.

Trong suốt thời gian qua, Han So Hee liên tục dính phốt giả tạo, nói dối. Hồi giữa tháng 3, khi giao lưu với khán giả trên blog cá nhân, Han So Hee khẳng định biết tin Ryu Jun Yeol - Hyeri chia tay hồi đầu năm 2023 qua 1 bài báo: "Tôi chưa nghe nói riêng về việc chia tay của họ, tôi viết như vậy (trong tâm thư) dựa trên 1 bài báo được đăng hồi tháng 6 năm ngoái". Ngay lập tức, nữ diễn viên họ Han bị tố bịa chuyện do vào thời điểm tháng 6/2023, không hề có bài báo nào đăng tải tin tức Hyeri - Ryu Jun Yeol "đường ai nấy đi".

Han So Hee bị tố bịa chuyện về thời điểm chia tay của cặp đôi 1 thời Ryu Jun Yeol - Hyeri

Chưa dừng lại ở đó, Han So Hee còn dính nghi vấn nói dối về trình độ học vấn. Trong 1 talk show, nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân khẳng định từng được nhận vào 1 trường đại học Pháp cách đây khoảng 10 năm, nhưng lại không thể nhập học do không có đủ 60 triệu won (1,1 tỷ đồng) để làm thị thực. Thế nhưng 1 YouTuber đã tố cáo nữ diễn viên nói dối, vì chỉ cần 9,6 triệu won (175 triệu đồng) là đủ làm visa du học Pháp.

Han So Hee dính nghi vấn "phông bạt" trình độ học vấn khi cùng Park Seo Joon góp mặt trên 1 talk show để quảng bá cho bộ phim Gyeongseong Creature

Nguồn: Kbizoom