Maroon 5 sắp về Phú Quốc: Sao Việt, một Á hậu và chồng doanh nhân dự đổ bộ, dàn KOC VIETNAM 2023 rộn ràng săn vé

Những ngày qua, thông tin Maroon 5 về Việt Nam biểu diễn khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Theo nguồn tin nhá hàng từ ekip, 6 nghệ sĩ sẽ trình diễn một setlist trọn vẹn hơn 75 phút tại 8Wonder Winter Festival - sự kiện do VinFast và VinWonders đồng tổ chức, khiến fan càng nóng lòng được thưởng thức loạt hit đình đám. Thông tin về những ca khúc mà Maroon 5 sắp trình diễn cũng đã được hé lộ, bao gồm This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, One More Night, Sugar, Don't Wanna Know, Sunday Morning, Girls Like You, Memories, Animals, Maps...

Maroon 5 sắp về Phú Quốc vào tháng 12 tới

Trước thông tin cực hot, nhiều sao Việt đã rủ rê "lập hội" chuẩn bị đến Phú Quốc cuối năm nay để "quẩy" hết mình trong đêm nhạc 8Wonder Winter Festival. Á hậu Phương Anh nóng lòng chia sẻ bài đăng Maroon 5 về Việt Nam: "Có ai đi không ạ? Mình lập kèo được không?". Trong khi đó, SpaceSpeakers cũng hẹn fan "lên đồ" chờ ngày hội ngộ tại Phú Quốc.

Á hậu Phương Anh rủ rê lập hội "đu" Maroon 5

Người đẹp và chồng doanh nhân dự đổ bộ 8Wonder Winter Festival

SpaceSpeakers cũng hẹn gặp fan tại Phú Quốc khi biết tin Maroon 5 về Việt Nam

Ngay cả dàn thí sinh của KOC VIETNAM 2023 cũng bày tỏ niềm háo hức, quyết tâm săn vé để đến xem thần tượng. Vừa nghe tin Maroon 5 chính thức biểu diễn ở Phú Quóc, Bạch Ngọc Anh Thư (Bnat) đã cuống cuồng tìm vé. Cô nàng tiết lộ bình thường đều nhờ sự giúp đỡ của bạn bè nhưng nay đã tự đặt vé thành công nhờ VinID. Kiều Quỳnh Anh vì quá mê Maroon5 đã chốt luôn cả cặp vé, còn tiết lộ có cuộc hẹn hội ngộ dàn thí sinh KOC VIETNAM 2023 tại Phú Quốc

Bạch Ngọc Anh Thư vui mừng khi săn vé Maroon 5 thành công

Kiều Quỳnh Anh và dàn KOC VIETNAM 2023 có hẹn tại Phú Quốc xem Maroon 5

Đức Duy, Yến Nồi Cơm Điện cũng tranh vé xem thần tượng

Bên cạnh những giờ phút thăng hoa cùng nhóm nhạc quốc tế, khán giả tham gia 8Wonder Winter còn cơ hội thưởng thức loạt tiết mục đặc sắc đến từ dàn sao Vbiz gồm Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly, Double 2T, Grey D và DJ 2Pillz. Toàn bộ các set diễn sẽ được phối mới hoàn toàn từ Rap, R&B, Pop, Rock đến Soul... mở ra một không gian âm nhạc đa sắc màu, căng tràn ngẫu hứng nhằm thổi bùng "kỳ quan cảm xúc không giới hạn - Infinity Wonder" cho hàng chục ngàn khán giả.