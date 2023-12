75 phút thăng hoa của Maroon 5 tại Phú Quốc: Bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn cùng loạt khoảnh khắc không thể nào quên!

Dù Maroon 5 đang không đang trong chuyến lưu diễn toàn cầu nào song phía NSX xác nhận các lựa chọn bài hát này đều đỉnh cao, dàn dựng trọn vẹn như một đêm nhạc trong tour diễn toàn cầu. Maroon 5 quả thật đã mang đến 75 phút đầy thăng hoa, cảm xúc với âm nhạc đỉnh cao cùng sân khấu được dàn dựng hoành tráng.

Trước thềm biểu diễn, thành viên PJ Morton của Maroon 5 cũng hào hứng chia sẻ với chúng tôi, ví lần trình diễn này ở Phú Quốc giống như hồi nhóm diễn trước những Kim Tự Tháp Ai Cập cổ đại: "Tôi nhớ có lần chúng tôi biểu diễn trước những Kim Tự Tháp cổ đại, cảm giác vô cùng đặc biệt. Cảm giác đó cũng giống khi chúng tôi đặt chân đến Phú Quốc vậy. Chúng tôi luôn thấy thích thú khi được diễn ở những nơi không phải là sân khấu bình thường, bằng phẳng, được cảm nhận cái "vibe" rất khác mọi khi."

Sân khấu hoành tráng, không hề thua kém bất kì lễ hội quốc tế nào.

Tiết mục của Maroon 5 mở đầu với "siêu hit" Moves Like Jagger, hiện vẫn đang giữ vững là ca khúc được tải về nhiều nhất trong lịch sử. Cả hàng nghìn khán giả như "phát cuồng" bởi những giai điệu quá sôi động của Maroon 5, sẵn sàng để "cháy" theo các giai điệu kế tiếp. Các thành viên qua đó cũng chơi nhạc với nhau cực kì nhuần nhuyễn, ăn ý với nhau đến từng nốt nhạc.

Là một trong những ban nhạc hiếm hoi duy trì được phong độ đỉnh cao suốt gần ba thập kỷ, Maroon 5 khiến công chúng toàn cầu nhớ đến nhờ tài nghệ sáng tác xuất sắc và khả năng kết nối khán giả qua những giai điệu giản dị nhưng vô cùng bắt tai, pha trộn tài tình giữa phong cách R&B, soul, pop...

Sân khấu hoành tráng của Maroon 5 bắt đầu với siêu hit Moves Like Jagger

Hành trình âm nhạc sau đó tiếp tục với những hit: This Love, She Will Be Loved, One More Night, Sugar, Don't Wanna Know, Sunday Morning, Girls Like you, Memories, Animals, Maps. Âm nhạc của "những tượng đài pop rock" không chỉ quen thuộc với các ca khúc gắn liền thanh xuân của thế hệ 8x mà còn "chiếm lĩnh" những bảng xếp hạng mới nhất và được giới trẻ hiện nay vô cùng yêu mến. Nhạc của Maroon 5 đã thật sự "vượt thời gian" đúng như tiêu chí sáng tác Adam Levine luôn theo đuổi: "Tôi muốn bài hát của mình sống mãi với thời gian, 10 năm sau nghe vẫn không cũ".



Maroon 5 bắt nhịp cho fan Viêt hòa giọng theo ca khúc Memories...

Khán giả chắc chắn cũng vô cùng trông đợi khoảnh khắc khi She Will Be Loved vang lên từ chính chất giọng quá đỗi ngọt ngào của Adam Levine. Đây có thể xem là sáng tác lãng mạn nhất, nên thơ nhất của Maroon 5 và đã chinh phục trái tim của triệu triệu khán giả suốt hơn 1 thập kỉ qua. Với tiết mục này, anh còn hào hứng đi xuống tận phía dưới khu vực khán giả để giao lưu, thậm chí cầm điện thoại của 1 fan may mắn để selfie.

Maroon 5 và bản tình ca lãng man nhất của nhóm: She Will Be Loved

Tiết mục cuối cùng của đêm nay - Sugar - khiến bầu không khí "vỡ tung". Adam Levine trước khi trình diễn đã tuyên bố: "Hơn 20 năm chúng tôi mới đến đây nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại". Có thể thấy Maroon 5 đã cảm nhận được sự ủng hộ và tình cảm của khán giả Việt Nam thật đáng quý!

Adam Levine đã bất ngờ cởi phẳng chiếc áo, lộ ra chiếc body "danh bất hư truyền". Khán giả không khỏi xao xuyến khi thấy body 6 múi cuồn cuộn của thủ lĩnh Maroon 5. Quả là vừa đẹp trai, vừa hát hay lại còn 6 múi thế này, ai có thể đứng vững! Phần trình diễn kết thúc với pháo hoa và pháo sáng ngợp trời, chắc chắn để lại trong lòng khán giả vô vàn những kỉ niệm thật đẹp, khó quên.

Các thành viên Maroon 5 chào kết khán giả tại Phú Quốc.

Maroon 5 kết lại show diễn với bản hit Sugar.