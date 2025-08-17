Song Luân đáp trả tình cũ Juky San sau khi bị “bế” chuyện hẹn hò lên show Trấn Thành?

Song Luân và Juky San là cặp đôi đặc biệt của Vbiz, thời yêu nhau thì kín tiếng không ai hay nhưng khi "toang" thì rầm rộ khắp nơi khắp chốn. Dù đã đường ai nấy đi một thời gian dài nhưng mới đây cả hai lại dính vào tâm điểm bị gọi tên cùng nhau. Theo đó, khi Juky San xuất hiện ở show ăn uống của Trấn Thành thì cô liên tục bị trêu ghẹo khi đàn anh nhắc đến Song Luân. Mỗi khi tên tình cũ vang lên, Juky San xịt keo cứng ngắc và còn có hành động đánh trống lảng.

Đáng nói, khi thấy phản ứng ngại ngùng của đàn chị, Phương Mỹ Chi đã ngỏ ý ghép đôi. Cụ thể, Phương Mỹ Chi cho rằng Juky San và JSOL đều đang độc thân nên "đẩy thuyền" cùng nhau. Ngay khi nghe câu nói này, Juky San đáp nhanh: "Không hợp đâu, gu chị không phải con trai tóc hồng".

Cứ tưởng câu chuyện sẽ dừng lại tại đây nhưng sau khi chương trình phát sóng rầm rộ, Song Luân lại có động thái không ai ngờ tới. Anh trai Vbiz này đã tự "đào" lại hình ảnh tóc hồng trong quá khứ kèm câu ngắn gọn: "Thời đầu hồng". Bên dưới bình luận, rất nhiều người nhắc đến câu nói của Juky San và cho rằng đây là cách anh "đáp trả" tình cũ. Giữa lúc rầm rộ, Song Luân tiếp tục "giả ngơ" khi thừa nhận không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi được đẩy thuyền với JSOL, Juky San tiết lộ con trai tóc hồng không phải gu

Juky San nhanh chóng từ chối "thuyền" với JSOL vì nam ca sĩ đang để tóc hồng

Cùng thời điểm phát ngôn Juky San rầm rộ thì Song Luân đăng ảnh cũ thời còn tóc hồng

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận thích thú, không ít netizen lại cho rằng hành động của Song Luân lần này hơi thiếu tinh tế. Theo họ, câu nói của Juky San trong lúc ăn uống cùng Trấn Thành vốn mang tính chất đùa giỡn, tạo không khí vui vẻ để trêu ghẹo JSOL chứ không nhắc đến Song Luân. Việc nam ca sĩ lập tức đăng ảnh cùng dòng trạng thái ẩn ý khiến một bộ phận khán giả cảm giác như anh đang “hơn thua” với người cũ. Một số bình luận còn cho rằng thay vì đáp trả trực diện như vậy, Song Luân có thể giữ im lặng hoặc phản ứng nhẹ nhàng hơn để tránh gây ra tranh cãi không đáng có.

Dù vậy, cũng có fan bênh vực Song Luân rằng động thái này hoàn toàn có thể chỉ là màn trêu đùa qua lại, thể hiện sự tinh nghịch của anh chứ không mang hàm ý tiêu cực. Thậm chí, nếu nhìn ở góc độ giải trí, màn “phản pháo” này vô tình lại giúp cả hai nhận thêm nhiều sự chú ý từ khán giả, trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội.

Cư dân mạng chia phe bàn về động thái của Song Luân

Song Luân và Juky San từng vướng tin đồn tình cảm khi tham gia show Lạ Lắm À Nha! vào năm 2021. Thời điểm đó, cả hai không ít lần để lộ những màn tương tác cực ngọt, từ ánh mắt cho đến cử chỉ trên sân khấu, khiến khán giả “đẩy thuyền” nhiệt tình. Chưa dừng lại ở đó, trên mạng xã hội, các “thám tử mạng” cũng soi ra nhiều chi tiết cho thấy cặp đôi thường xuyên xuất hiện riêng tư cùng nhau, diện đồ đôi...

Thời gian gần đây, Juky San liên tục rơi vào những tình huống “dở khóc dở cười” khi chuyện cũ với Song Luân bị khơi lại. Trong Em Xinh Say Hi, cô nhiều lần bị Trấn Thành và dàn Em Xinh trêu ghép đôi với nam ca sĩ, khiến câu chuyện càng thêm ồn ào. Chưa dừng lại ở đó, Juky San còn bất ngờ bị kéo vào lùm xùm tình cảm khác khi Bảo Uyên – cựu thí sinh The Voice – ám chỉ rằng cô từng hẹn hò với người đàn ông từng theo đuổi mình.

Juky San chia sẻ về mối quan hệ với người cũ: "2 chúng tôi không còn nhắn tin, tương tác hay liên hệ với nhau nữa, cuối cùng 2 đứa không ai thắng cả, đều thua hết. 2 chúng tôi đánh mất tình cảm. Ban đầu thì xác định quen nhau rõ ràng nhưng đoạn cuối thì chẳng ai nói chính thức chuyện dừng lại. Đó là câu chuyện chia tay mà tôi cảm thấy tệ với bản thân tôi".