Huy Trần lần đầu làm bố bỉm: Vừa lóng ngóng vừa đáng yêu, làm gì cũng sợ bé Gạo thức giấc

Những ngày đầu sau sinh, mọi chia sẻ từ gia đình Ngô Thanh Vân – Huy Trần đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Mới đây, "đả nữ" màn ảnh Việt đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc ông xã lần đầu tự tay chăm con, khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.

Huy Trần lần đầu làm "bố bỉm"

Trong video, Huy Trần mặc áo thun đơn giản, đội mũ lưỡi trai, nằm nghiêng trên giường bên cạnh nôi em bé để thay tã cho con. Dù thao tác còn vụng về, gương mặt anh thể hiện rõ sự tập trung và lo lắng. Ngô Thanh Vân hài hước chú thích:

"Lần đầu tiên làm ba, nên nó vậy. Nghe nói lần đầu cái gì cũng cẩn thận. Đợi mấy lần sau chắc ông quăng cho nằm đâu ngồi đó. Dù gì thì ba Huy chăm con là số 1 các mom ạ."

Câu chữ dí dỏm cùng hình ảnh đời thường khiến người hâm mộ bật cười, đồng thời dành nhiều lời khen cho sự chu đáo của Huy Trần trong vai trò mới.

Không chỉ dành tình yêu thương cho con, Ngô Thanh Vân cũng bày tỏ sự biết ơn khi có ông xã đồng hành: "Nhờ vậy mà mẹ cũng phục hồi nhanh. Love you daddy."

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của bạn bè và khán giả, bởi nó phản ánh đúng mong muốn của nhiều sản phụ: có chồng kề bên, san sẻ trách nhiệm, giúp người vợ an tâm hồi phục sau sinh.

Từ khi công khai tin vui chào đón bé Gạo, vợ chồng Ngô Thanh Vân – Huy Trần liên tục khiến cộng đồng mạng "tan chảy" với loạt khoảnh khắc ấm áp. Nếu như Ngô Thanh Vân gây ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, kiên định trong sự nghiệp thì Huy Trần lại ghi điểm với hình ảnh người chồng, người cha tận tụy, hết lòng vì gia đình.

Có thể thấy, dù mới chỉ vài ngày chính thức lên chức bố mẹ, cả hai đã cho thấy sự hòa hợp trong cách nuôi dạy con và vun đắp tổ ấm. Điều này càng khiến công chúng thêm ngưỡng mộ chuyện tình "chị đẹp – phi công trẻ" đình đám showbiz Việt.







