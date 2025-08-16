Cuộc sống đảo lộn 180 độ của Ngô Thanh Vân - Huy Trần sau 1 tuần sinh con gái đầu lòng

Ngày 9/8 vừa qua, Ngô Thanh Vân thông báo tin con gái đầu lòng đã chào đời. "Cảm ơn vũ trụ vì món quà tuyệt vời nhất, con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo", Ngô Thanh Vân chia sẻ. Sau khi sinh con, cuộc sống đời thường của gia đình nhỏ đều được cô cập nhật đều đặn trên trang cá nhân.

Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1979 đăng tải bài viết chia sẻ về cuộc sống đời thực sau khoảng 1 tuần sinh con đầu lòng. Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã thay đổi 180 độ sau khi có con, thừa nhận sinh hoạt bị đảo lộn 180 độ.

Cô cho hay: "Xưa trước khi đi ngủ bôi hết kem dưỡng này đến dưỡng nọ. Giờ nhiều khi cái mặt cả ngày chưa rửa, răng chưa kịp đánh. Xưa đi ngủ đầm lụa ren các kiểu, giờ áo ướt mèm xộc xệch thì đứa bên kia tóc dựng. Nửa đêm mà tiếng khóc vang lên đứa lo bình sữa, đứa mắt nhắm mắt mở lia lịa cái tay với miếng tã".

Ngô Thanh Vân thông báo tin con gái đầu lòng đã chào đời vào ngày 9/8

Ngô Thanh Vân tiết lộ cuộc sống thay đổi hẳn sau khi sinh con đầu lòng

Giờ giấc sinh hoạt, hoạt động thường ngày của cặp đôi đều xoay quanh nhóc tỳ

Chia sẻ về hành trình hơn 1.000 ngày tìm kiếm con, Ngô Thanh Vân cho hay: "Hai năm tìm kiếm con là 730 ngày, cộng thêm 271 ngày mang con trong bụng. Vậy là tròn 1.001 ngày mẹ chờ đợi để được nhìn thấy con.

Đó là 1.001 ngày dài nhất, nhiều thử thách nhất trong cuộc đời mẹ. Bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu đổi thay của cơ thể… đã có lúc mẹ tưởng mình không thể đi tiếp. Nhưng rồi hôm nay, khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con, mọi đau đớn, mệt mỏi đều tan biến. Mẹ nhìn thấy con một cách trọn vẹn, khỏe mạnh, cất tiếng khóc trong vòng tay ba mẹ".

Trên trang cá nhân, Huy Trần cũng xúc động chia sẻ khoảnh khắc đón con gái mới sinh: "Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình - đó là yêu thương và chở che cho hai mẹ con đến khi thế giới ngừng quay".

Con gái của Ngô Thanh Vân - Huy Trần có tên gọi ở nhà là Gạo

Ngô Thanh Vân và Huy Trần về chung một nhà từ năm 2022. Dù chênh lệch tới 11 tuổi, cả hai vẫn được yêu mến và khen ngợi xứng đôi. Tháng 5/2025, Ngô Thanh Vân hạnh phúc xác nhận đang mang thai con đầu lòng. Trước đó, cô nhiều lần thực hiện IVF nhưng không thành công. Nữ diễn viên đã trải qua hành trình gian nan để có con đầu lòng.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022