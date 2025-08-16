Lộ hình ảnh diễn viên Lan Phương nhập viện trong tình trạng đau đớn

Sau 7 năm chung sống, diễn viên Lan Phương thông báo cuộc hôn nhân với chồng ngoại quốc đã kết thúc. Cô đã nộp đơn ly hôn đơn phương vào cuối tháng 5 vừa qua. Mới đây, nữ diễn viên gây lo lắng khi chia sẻ hình ảnh khuôn mặt nhăn nhó, bật khóc vì đau đớn, phải nhập viện gấp.

Lan Phương tiết lộ trong suốt nhiều năm qua cơ thể đã gặp vấn đề khi thường xuyên đau nhức, buồn nôn, huyết áp tụt, lạnh cóng người... "Cách đây 2 tuần, Phương từng chia sẻ 1 story về tình trạng sức khỏe của mình khi đến tòa án: 'Cơ thể ơi đừng đau nhức, đừng buồn nôn, đừng mệt mỏi nữa nhé'.

Không chỉ có ngày hôm đó đâu, nhiều năm qua, Phương từng bị rất nhiều vấn đề về thể chất, nhiều nhất là từ đầu năm nay như: đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, lạnh cóng người, áp lực máu lên não thấp, choáng váng khi thay đổi tư thế, đau nhức toàn thân, cơ vai căng cứng, đau đầu, cường giáp… Ngoài ra khi quá căng thẳng - khả năng suy nghĩ còn bị bào mòn, không còn động lực, cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, trống rỗng, kiệt quệ…", cô cho hay.

Lan Phương chia sẻ hình ảnh bật khóc, phải nhập viện vì sức khỏe bất ổn

Cô thừa nhận đã gặp nhiều vấn đề về thể chất trong suốt những năm qua như đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, lạnh cóng người, áp lực máu lên não thấp…

Trong bài viết, Lan Phương còn nhắn nhủ tới khán giả hãy chú ý quan sát và lắng nghe cơ thể của bản thân. "Chia sẻ thêm là căng thẳng còn từng khiến Phương nôn liên tục, hàng ngày và hoàn toàn mất khứu giác trong khoảng 1 năm… (khi còn là học sinh trung học). Quan sát cơ thể mình và lắng nghe các dấu hiệu bất thường của cơ thể quan trọng lắm, nhất là khi chúng ta có vấn đề căng thẳng trong tâm lý.

Nếu có ai bên cạnh cùng bạn quan sát và hỗ trợ bạn ngay khi cần thì quá tốt, còn nếu không tự mình sẽ phải giúp đỡ chính mình các bạn nhé. Vết thương ngoài da được bôi thuốc, từ từ liền sẹo rồi sẽ không còn đau nữa, nhưng vết thương tâm lý thì khó chữa hơn rất nhiều", cô cho hay.

Lan Phương cho biết cô qua bài viết sẽ có nhiều người hiểu hơn và nhận ra mức độ nghiêm trọng của tổn thương tâm lý, trầm cảm, căng thẳng để cảm thông, giúp đỡ những người xung quanh thay vì chỉ trích.

Qua bài đăng, Lan Phương mong muốn khán giả sẽ chú ý tới sức khỏe của bản thân

Bên cạnh đó, cô hy vọng nhiều người sẽ nhận ra mức độ nghiêm trọng của tổn thương tâm lý, trầm cảm để đồng cảm thay vì chỉ trích

Lan Phương kết hôn với chồng ngoại quốc năm 2018. Cặp đôi có hai con chung nhưng chưa tổ chức đám cưới. Ông xã của Lan Phương tên David Duffly, là người Anh, hiện làm việc trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng.

Dù đã đồng hành bên cạnh nhau thời gian lâu nhưng cả hai chưa tổ chức đám cưới. Lan Phương từng chia sẻ: "Tôi không quan trọng đám cưới vì nghĩ nó chỉ là hình thức. Với những thứ thuộc về hình thức, tôi không mặn mà. Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ có bữa tiệc nào. Những bữa tiệc tôi chủ động tổ chức là sinh nhật con gái Lina.

Tôi làm vì con và cho con. Tôi gần như là một người phụ nữ của gia đình và công việc, không thích tiệc tùng, quán bar… Tôi thích một mình và cảm nhận, không quen với những điều phô trương". Lan Phương từng chia sẻ thời gian đầu cả hai hiểu nhau nhưng sau thời gian chung sống đã phát sinh những mâu thuẫn về quan điểm.