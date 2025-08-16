Nghệ sĩ Phước Sang bị phát hiện hôn mê tại nhà riêng

Tối muộn ngày 15/8, nhiều nghệ sĩ Việt đồng loạt đăng bài mong khán giả cầu nguyện cho một người đồng nghiệp tên "PS" vượt qua cơn nguy kịch. Giữa lúc nhiều người hoang mang không rõ chuyện gì đang xảy ra thì đại diện gia đình nghệ sĩ Phước Sang cho biết ông gặp vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng sau 3 lần bị đột quỵ.

Cụ thể, con trai nghệ sĩ Phước Sang phát hiện bố nằm bất động, rơi vào tình trạng hôn mê tại nhà riêng vào sáng ngày 15/8. Gia đình đã nhanh chóng đưa nghệ sĩ Phước Sang đến Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM để cứu chữa. Trước khi rơi vào tình trạng đáng lo này, nghệ sĩ Phước Sang đã 3 lần bị đột quỵ.

Nghệ sĩ Phước Sang bị hôn mê tại nhà riêng vào sáng 15/8

Nghệ sĩ Hồng Vân đã trực tiếp đến thăm và chia sẻ trên trang cá nhân: "Bạn ấy có ngéo tay và hứa sẽ khoẻ. Xin bạn bè, đồng nghiệp và khán giả của bạn ấy một lời cầu nguyện cho bạn của chúng tôi, chúng ta vượt qua kiếp nạn này. Cầu mong bạn ấy mau khoẻ, giữ lời hứa nha bạn". Ngoài ra, nghệ sĩ Cát Tường Tường, Mỹ Uyên, Phương Thanh... gửi lời thăm hỏi và cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với nghệ sĩ Phước Sang.

Chia sẻ trên báo Lao động vào sáng 16/8, bác sĩ tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho biết tiên lượng ban đầu của nghệ sĩ Phước Sang khá xấu do ông từng ba lần đột quỵ và mắc bệnh nền cao huyết áp. Sau thời gian tích cực cứu chữa, hiện tại nghệ sĩ Phước Sang đã tỉnh lại và được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu. Tình trạng sức khoẻ của nghệ sĩ Phước Sang hiện còn khá yếu, chưa thể nói chuyện được với người thân.

Nghệ sĩ Hồng Vân trực tiếp đến thăm và cầu nguyện đồng nghiệp sớm vượt qua bệnh tật

Nhắc đến Phước Sang, khán giả lớn tuổi chắc hẳn vẫn còn nhớ thời kỳ anh được mệnh danh là “ông trùm phim Việt”. Trong thập niên 2000, Phước Sang là nhà sản xuất đứng sau loạt bom tấn như Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông hay Hello Cô Ba. Anh từng nắm trong tay công ty giải trí hùng mạnh, gắn bó cùng nhiều ngôi sao đình đám và là cái tên bảo chứng cho phòng vé.

Thế nhưng biến cố ập đến vào năm 2012 khi Phước Sang sa lầy trong bất động sản, dẫn đến khoản nợ khổng lồ. Từ một đại gia phim ảnh, anh lao dốc không phanh, phải đối diện với cảnh vỡ nợ, tan vỡ hôn nhân cùng diễn viên Kim Thư. Cách đây ít ngày, nghệ sĩ Phước Sang bất ngờ xuất hiện ở đoàn phim. Theo đó, nam nghệ sĩ có vai trò khách mời trong phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn cùng Hoài Linh.

Tháng 3/2024, Phước Sang từng trải qua cơn bạo bệnh khi phải nhập viện cấp cứu vì đột quỵ não, tắc mạch máu. Anh được các bác sĩ kịp thời can thiệp nội mạch, mổ hút huyết khối. Sau gần nửa tháng điều trị tích cực kết hợp vật lý trị liệu, nam nghệ sĩ mới được xuất viện trở về nhà. Đến tháng 6/2024, Phước Sang nhận lời xuất hiện trong một chương trình của diễn viên Việt Trinh. Hình ảnh đạo diễn gầy rộc, giảm hơn 30kg, đi lại khó khăn và một bên mắt phải suy yếu khiến nhiều khán giả xót xa.

Hình ảnh nghệ sĩ Phước Sang di chuyển khó khăn, xuất hiện ở một sự kiện cách đây không lâu

Hiện anh sống cùng các con tại TP.HCM, tìm lại niềm vui và động lực trong chính tình thương gia đình. Phước Sang từng chia sẻ, giai đoạn lâm bệnh là khoảng thời gian anh thấm thía nhất sự hy sinh của con cái. Mỗi sáng trước khi đi học, con trai lớn đều giúp bố tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Tối về, cậu lại đút cơm, sắp xếp chăn gối, nhắc bố uống thuốc và đi ngủ đúng giờ. Chính sự chăm sóc tận tình ấy đã tiếp thêm cho Phước Sang sức mạnh để kiên trì tập vật lý trị liệu, trân trọng từng khoảnh khắc đời thường và nỗ lực phục hồi sức khỏe.