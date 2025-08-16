Lộ clip Lisa (BLACKPINK) thẫn thờ đau đớn khi chia tay bạn trai, Jennie phải ôm giữa sân bay để an ủi?

Lisa (BLACKPINK) vừa ra mắt MV short film DREAM và khiến dân tình xôn xao khi nhắc về chuyện tình tan vỡ năm 2019. Hàng loạt cái tên đã được réo tên trong vòng nghi vấn là bạn trai cũ của em út BLACKPINK.

Nhưng dù chàng trai này là ai, thì cũng đã làm làm tan nát trái tim Lisa. Dân tình đã "đào" lại hàng loạt khoảnh khắc cũ cho thấy trong suốt năm 2019, Lisa thường xuyên xuất hiện với vẻ thẫn thờ và không vui. Khi chào fan, cô cười nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy nỗi buồn. Thậm chí, Jennie đã ôm ấp vỗ về, an ủi em út ngay tại sân bay.

Ở thời điểm đó, nhiều người cho rằng nữ idol Thái Lan không vui do vấp phải làn sóng antifan hùng hậu ghét bỏ hoặc gặp phải áp lực công việc. Nhưng sau khi câu chuyện được hé lộ qua DREAM, fan nhận ra có thể chuyện tình tan vỡ là nguyên nhân khiến Lisa thẫn thờ, buồn bã đến vậy trong năm 2019.

Trong suốt năm 2019, Lisa nhiều lần bị bắt gặp trong trạng thái thẫn thờ, không vui

Nhìn Lisa buồn, trái tim BLINKS cũng tan vỡ theo

Nữ idol trầm buồn, thiếu sức sống hơn hẳn so với thời mới ra mắt và thời điểm hiện tại

Lisa chẳng hề vui vẻ giữa đám đông. Ở thời điểm đó nhiều người cho rằng nữ idol Thái Lan không vui do vấp phải làn sóng antifan hùng hậu ghét bỏ hoặc gặp phải áp lực công việc

Cô tựa người đầy mệt mỏi vào Jisoo

Jennie phải ôm ấp, vỗ về an ủi cô em ngay giữa sân bay

Lisa đăng lời nhắn vui nhưng gương mặt lại buồn bã: "Trong 2 ngày qua, mình rất hạnh phúc. Mình mừng rằng có người yêu mến và chăm sóc cho mình. Liệu các bạn có thể tiếp tục cổ vũ mình như thế không?

Trong số "bạn trai tin đồn" của Lisa, rapper One và Jungkook (BTS) là 2 cái tên được réo gọi nhiều nhất. Về One, dân mạng cho rằng trong ca khúc DREAM có nhắc về mốc thời gian năm 2019, sự xuất hiện và biến mất không dấu vết của 1 chàng trai. Vào năm 2019, One và Lisa vướng tin đồn hẹn hò. Cũng trong năm đó, rapper sinh năm 1994 rời YG và phát hành album solo vào tháng 11. Kể từ đó trở đi, One mất hút, khóa tài khoản Instagram và không còn xuất hiện trước công chúng. Cư dân mạng còn phát hiện nam chính trong MV DREAM của Lisa nhuộm màu tóc giống hệt One vào năm 2019.

Chàng trai bị réo tên đầu tiên là One

Tuy nhiên số người "đặt kèo" Jungkook cũng đông không kém. Có tin đồn cho rằng Jungkook - Lisa tìm hiểu nhau từ cuối năm 2018, chính thức hẹn hò năm 2019 và chia tay năm 2021. Vào năm 2019, cả 2 đã đeo nhẫn đôi thuộc dòng nhẫn cưới cao cấp Cartier. Họ cũng được cho là diện đồ đôi khá nhiều lần. Năm 2020, Jungkook được cho là đã góp giọng trong giai điệu quảng bá chiến dịch BVLGARI toàn cầu của Lisa. Năm 2021, Lisa công khai diện đồ từ thương hiệu thời trang Jungkook đồng sáng lập, cặp đôi cùng nuôi 2 cún cưng giống Doberman giống nhau như đúc.

Hàng loạt "hint" hẹn hò ầm ĩ của Lisa - Jungkook

Khi Lisa cho ra mắt DREAM, Jungkook được cho là đã đáp lại bằng 2 ca khúc Stay của Gracie Adams và Weather của Novo Amor. Còn Lisa ẩn ý "hint" bằng cách diễn xuất với Kentaro Sakaguchi - nam thần Nhật Bản có gương mặt hao hao Jungkook.

Kentaro Sakaguchi được cho là rất giống Jungkook

Nguồn: TikTok