Tài sản bị phong tỏa, Triệu Vy bấu víu vào con gái 15 tuổi như “tấm phao cứu mạng”

Đầu tháng 8/2025, ba văn bản phong tỏa tài sản từ tòa án Bắc Kinh đã hé lộ tình trạng tài chính u ám của Triệu Vy. Cô bị phong tỏa cổ phần trị giá 15,9 triệu NDT tại ba công ty: Tây Tạng Long Vy Văn hóa Truyền thông , Hợp Bảo Văn Ngu và Vũ Hồ Đông Nhuận Phát Đầu Tư , thời hạn 3 năm.

Đây đã là lần thứ ba kể từ năm 2021 cổ phần của Triệu Vy bị phong tỏa, nâng tổng số tài sản “đóng băng” lên khoảng 30 triệu NDT. Gốc rễ của sự việc được cho là bắt đầu từ năm 2017, khi Triệu Vy và chồng cũ Hoàng Hữu Long ký giấy bảo lãnh khoản vay 1,8 tỷ NDT cho công ty của chị gái Hoàng Hữu Long.

Năm 2021, công ty này vi phạm hợp đồng và bị kiện, kéo theo trách nhiệm liên đới của Triệu Vy. Dù đã ly hôn năm 2024, tòa vẫn giữ nguyên phán quyết buộc cô chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, nữ diễn viên từng gây chấn động giới tài chính với vụ “Vạn Gia Văn hóa” (2016), khi cô dùng công ty Long Vy để lên kế hoạch mua cổ phần hơn 3 tỷ NDT bằng nguồn vốn vay chưa được ngân hàng phê duyệt. Thương vụ đổ bể, cổ phiếu lao dốc, nhà đầu tư thua lỗ, và Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc ra quyết định phạt 300.000 NDT, cấm cô tham gia thị trường chứng khoán 5 năm.

Sự nghiệp diễn xuất của Triệu Vy từng lao đao vì sự cố năm 2001, khi cô mặc trang phục in hình quốc kỳ Nhật thời chiến trên bìa tạp chí, khiến công chúng phản ứng dữ dội. Nạn nhân sống sót trong thảm sát Nam Kinh khi đó còn gửi thư yêu cầu cô xin lỗi. Dù đã nhiều lần công khai nhận lỗi và NTK Tào Tuyết từ chức, vụ việc vẫn để lại vết hằn trong sự nghiệp.

Năm 2004, Triệu Vy lại dính vụ kiện liên quan tới cáo buộc hành hung một phụ nữ mang thai – chính là Tào Tuyết. Theo tòa, Tào Tuyết bị tài xế của Triệu Vy hành hung, gây chấn thương và chấn động não. Tuy nhiên, cáo buộc Triệu Vy “chỉ đạo” vụ việc bị bác bỏ vì thiếu chứng cứ. Cô không phải bồi thường, trong khi tài xế bị buộc trả hơn 3.000 NDT tiền bồi thường và tổn thất tinh thần.

[Chưa xác minh] Có lời đồn mâu thuẫn này bắt nguồn từ khoản tiền đầu tư quán bar thất bại, và thậm chí có tin Tào Tuyết nhận tiền để sắp xếp vụ áo quân kỳ Nhật năm 2001. Những thông tin này chưa được xác thực.

Tháng 5/2025, con gái của Triệu Vy – Tiểu Tứ Nguyệt – bất ngờ mở tài khoản mạng xã hội, chia sẻ cuộc sống du học tại Thụy Sĩ. Chỉ hai tháng sau, Triệu Vy công khai xuất hiện cùng con gái tại sân bay Bắc Kinh, vui vẻ để truyền thông ghi hình.

Động thái này gây chú ý vì trái ngược với lập trường trước đây của Triệu Vy, khi cô từng nói “không muốn để con sống trong hào quang hay bóng tối của mẹ” và bảo vệ đời tư con ở mức tối đa.

[Chưa xác minh] Một số ý kiến cho rằng Triệu Vy đang coi con gái như “tấm phao cứu mạng” – tận dụng hình ảnh “sao nhí” để thu hút sự quan tâm, mở đường cho kế hoạch quay lại giới giải trí. Tuy nhiên, với khối tài sản bị phong tỏa và quá khứ nhiều tai tiếng, khả năng thành công của chiến lược này vẫn gây tranh cãi.

Từ một “Tiểu Yến Tử” được yêu mến đến hình ảnh nữ nghệ sĩ sa cơ, Triệu Vy giờ đây dường như chỉ còn lại một “vũ khí” cuối cùng: Con gái. Câu hỏi đặt ra là liệu “tấm phao” này có đủ sức giúp cô trở lại, hay sẽ khiến cả hai vướng sâu hơn vào vòng xoáy dư luận.