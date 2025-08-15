Hôn nhân 13 năm viên mãn dù chưa đám cưới của Thu Phương và ông bầu nổi tiếng

Dũng Taylor và Thu Phương có gần 13 năm bên nhau. Cả hai gắn bó, chăm sóc nhau kể từ khi Thu Phương quyết định sang Mỹ sinh sống. Trong khi Thu Phương là ca sĩ nổi tiếng thì Dũng Taylor là ông bầu đình đám tại hải ngoại.

Nhớ lại khoảng thời gian đầu gặp nhau, Dũng Taylor cho biết bà xã phải gồng gánh rất nhiều thứ trong gia đình. Chính vì thế, anh cảm thấy cô bị mất đi sự dịu dàng vốn có của người phụ nữ. Sau thời gian tìm hiểu, Dũng Taylor bắt đầu "tấn công" mạnh mẽ hơn để chinh phục trái tim của nữ ca sĩ gốc Hải Phòng.

Thu Phương tìm được hạnh phúc bên Dũng Taylor sau đổ vỡ hôn nhân.

Năm 2008, Dũng Taylor thay mặt Thu Phương đón 2 con riêng của nữ ca sĩ sang định cư chung. Cả hai đính hôn vào năm 2012 rồi có thêm 2 người con chung. Cả gia đình 6 người sinh sống rất hòa thuận, hạnh phúc.

Không chỉ là hậu phương, Dũng Taylor còn là quản lý hỗ trợ mọi công việc cho bà xã. Nói về bạn đời, Thu Phương từng chia sẻ: "Anh Dũng khiến tôi yên tâm, dù không mang đến cho mình mọi thứ nhưng anh ấy là người có kiến thức và ham học hỏi.

Ví dụ, khi có chuyện xảy ra với tôi, anh ấy đều giúp đỡ và giải quyết được hết. Đặc biệt là khi có con, khi các bé có câu hỏi thì bố đều trả lời được hết. Đó là điều tôi yên tâm".

Gắn bó bên nhau hơn một thập kỷ nhưng cả hai vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Tháng 5/2023, cặp đôi thông báo đã đăng ký kết hôn tại Mỹ sau hơn 10 năm chung sống.

Vợ chồng ca sĩ dự định tổ chức hôn lễ tại Hải Phòng vào cuối tháng 12/2023 song phải lùi lịch vì Thu Phương bận rộn với lịch quay Chị đẹp đạp gió rẽ sóng .

Trước khi gật đầu đồng ý cùng đi đăng ký kết hôn thì hàng ngày Thu Phương luôn nhận được lời cầu hôn từ bạn đời.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Tôi thích một điều là ngày nào anh Dũng cũng phải hỏi tôi một câu: 'Hôm nay em đã quyết định lấy anh chưa?'. Đối với tôi câu hỏi của anh Dũng, sự yêu thương cố gắng mỗi ngày của anh Dũng hay hơn chuyện mình mặc áo cưới. Tôi thích điều đó lắm".

Thu Phương được Dũng Taylor cầu hôn vào năm 2012 nhưng đến 11 năm sau cả hai mới đăng ký kết hôn.

Việc cặp đôi trì hoãn việc kết hôn trong hơn một thập kỷ khiến nhiều khán giả thắc mắc. Theo Dũng Taylor, 11 năm đính hôn của họ là "cuộc thử thách lẫn nhau", là quãng thời gian để Thu Phương chắc chắn mình đã tìm đúng người sau cuộc hôn nhân lần thứ nhất đổ vỡ.

"Tôi bảo Thu Phương rằng, sau này tôi có chết cũng không muốn bia mộ mình không có tên vợ. Tôi nói bóng gió như vậy nhưng chắc Thu Phương thấy thương tôi quá nên nhận lời cầu hôn của tôi”, Dũng Taylor hài hước chia sẻ.

Ông bầu khẳng định chính tình yêu đã giúp nữ ca sĩ "Về đây nghe em" tìm lại bản thân. Anh kể Thu Phương trở nên nữ tính hơn và vốn thích sự lãng mạn. Anh thích để Thu Phương nhõng nhẽo, dịu dàng hơn khi ở bên mình.

Không chỉ vậy, Dũng Taylor cũng hết lòng yêu thương hai người con riêng của nữ ca sĩ. Trong suốt 13 năm qua, anh chăm sóc, nuôi nấng cả hai như con ruột của mình.

Sau nhiều biến cố trong quá khứ, Thu Phương chia sẻ bản thân trân trọng hạnh phúc hiện tại và luôn cố gắng giữ gìn tổ ấm của mình.

Tổ ấm hạnh phúc của Thu Phương và Dũng Taylor.

Những ngày qua, Dũng Taylor và Thu Phương gây xôn xao khi vướng tin đồn đã ly hôn. Ngay sau đó, Dũng Taylor phải lên tiếng khẳng định đây là thông tin không chính xác. Ông bầu cho biết "khi tiếp cận thông tin cần phải sàng lọc thật kỹ".

Theo ông xã của ca sĩ Thu Phương, anh thường hay giúp đỡ những người lớn tuổi khi họ cần. Nhưng sau mỗi lần giúp đỡ, ngoài lời cảm ơn thì anh thường nhận được câu hỏi liên quan đến tin đồn đã ly hôn với Thu Phương. Các nhân viên làm việc cho anh cũng luôn nhận được những câu hỏi tương tự.

“Không biết phải trả lời sao cho đúng với những câu hỏi như thế này. Nếu trả lời không khéo thì tin đồn sẽ thành sự thật vì Hải Phòng không lòng vòng”, Dũng Taylor chia sẻ.