Đen Vâu thông báo tin quan trọng

Chiều 15/8, Đen Vâu gây chú ý khi chia sẻ một thông báo liên quan đến dự án từ ca khúc Nấu Ăn Cho Em. Cụ thể, nam rapper và ekip công khai báo cáo tổng doanh thu bài hát từ ngày 1/10/2024 đến 31/5/2025 khai thác từ nhiều nền tảng là hơn 855 triệu đồng. Đen cho biết tất cả doanh thu đợt này được chuyển vào Quỹ Vì người nghèo Trung ương. "Chúng em mong mỏi số tiền này sẽ được phân bổ để xây mới hoặc sửa chữa các điểm trường bị thiệt hại trong cơn bão lũ vừa qua vì năm học mới sắp đến rồi", Đen Vâu chia sẻ.

Nam rapper bộc bạch thêm: "Đen xin cảm ơn quý khán giả bốn phương đã ngày ngày lắng nghe và ủng hộ, cảm ơn các chương trình đã sử dụng bài hát. Các cụ dạy 'một cây làm chẳng nên non' chẳng bao giờ sai cả. Yêu thương nhau, chung tay và đoàn kết, chúng ta cùng nhau ra sức để làm những điều bản thân thấy vui và có ích cho xã hội nhé cả nhà. Chúc mọi người mạnh khoẻ, có nhiều việc để làm, và tâm trí luôn thanh tỉnh tràn trề nhựa sống!".

Đen Vâu thông báo doanh thu từ MV Nấu Ăn Cho Em, chia sẻ tiếp tục đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo Trung ương

Dự án "Nuôi Em" thông qua MV Nấu Ăn Cho Em đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của đông đảo khán giả. Thông qua dự án, hàng nghìn trẻ em được nhận nuôi.Tính từ 14/6/2023 đến nay, team Đen Vâu đã chuyển 2,86 tỷ đồng. Doanh thu đến từ sản phẩm âm nhạc này được Đen Vâu chuyển đến các đơn vị, trung tâm hỗ trợ cho trẻ em vùng cao được tiếp cận giáo dục.

Ngoài ra, số tiền kiếm được từ MV Nấu Ăn Cho Em cũng được trích ra để giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hơn cả giá trị âm nhạc, sản phẩm đã mang đến nguồn năng lượng tích cực, truyền được nguồn cảm hứng thiện nguyện lớn cho người hâm mộ.

Dự án "Nuôi Em" thông qua MV Nấu Ăn Cho Em được Đen Vâu và ekip bắt đầu từ tháng 6/2023

Đen Vâu tên thật là Nguyễn Đức Cường, là một trong những rapper hàng đầu của Vbiz hiện tại. Xuất thân từ công việc công nhân vệ sinh, Đen Vâu bước vào làng nhạc bằng những bản rap mộc mạc, đầy chất tự sự và gần gũi. Không ồn ào chiêu trò, anh xây dựng sự nghiệp bằng âm nhạc chân thật, nhiều chiêm nghiệm và đầy chất thơ – đặc trưng khiến cái tên Đen trở thành gu riêng của rất nhiều khán giả.

Ngoài việc là nghệ sĩ, Đen Vâu còn được biết đến là người sống giản dị, không phô trương. Một trong những điều khiến khán giả yêu mến Đen Vâu chính là cách anh âm thầm lan toả điều tích cực đến với cộng đồng.