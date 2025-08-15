NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa nghệ sĩ Bắc Hải

Tối 14/8, nhiều nghệ sĩ đến viếng nghệ sĩ Bắc Hải tại Nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (TPHCM). Nghệ sĩ Bình Tinh (trái) là người lo hậu sự cho nam diễn viên. Cô nhiều lần hỗ trợ, kêu gọi giúp đỡ trong lúc Bắc Hải nằm bệnh viện. "Vài ngày trước khi mất, anh Hải dặn dò vợ là nếu anh có mệnh hệ gì thì liên hệ tôi. Anh nói chỉ có tôi mới giúp vợ anh lo hậu sự. Nghe vậy, tôi không thể không lo cho anh được. Cả hai ngày xưa thường đi diễn chung, quen biết nhau mấy chục năm rồi. Những năm qua anh bị bệnh, mỗi khi cần là tôi hỗ trợ như người thân trong nhà", Bình Tinh chia sẻ.