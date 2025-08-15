Bích Phương cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của Tăng Duy Tân

Một trong những cặp đôi Vbiz được cư dân mạng quan tâm trong suốt thời gian qua là Tăng Duy Tân và Bích Phương. Cả hai bị netizen soi hàng loạt hint yêu đương từ ngoài đời thực cho tới trên show truyền hình. Vừa qua, nam ca sĩ sinh năm 1995 khiến cõi mạng rần rần khi có hành động khẳng định chủ quyền vì chỉ theo dõi duy nhất tài khoản của Bích Phương ở Instagram cá nhân.

Tuy nhiên ở thời điểm đó, giọng ca sinh năm 1989 theo dõi 22 tài khoản nhưng không có Tăng Duy Dân. Mới đây, thám tử mạng phát hiện trên Instagram có hơn 3 triệu người theo dõi của Bích Phương đã nhấn theo dõi tài khoản của Tăng Duy Tân. Động thái này của cô khiến netizen nhiệt tình đẩy thuyền, cho rằng Bích Phương đang ngầm xác nhận mối quan hệ với nam ca sĩ.

Bích Phương bị phát hiện đã nhấn theo dõi ca sĩ Tăng Duy Dân trên Instagram cá nhân

Trước đó, giọng ca sinh năm 1995 gây xôn xao mạng xã hội khi nhập hội "chỉ follow mình em" vì theo dõi duy nhất tài khoản của Bích Phương

Thời điểm đó, nữ ca sĩ 8x theo dõi 22 tài khoản nhưng không có Tăng Duy Tân

Dù chưa chính thức xác nhận chuyện tình cảm nhưng qua hàng loạt hành động của cặp đôi trong thời gian qua đã chứng minh tất cả

Từ đầu năm 2024, Bích Phương và Tăng Duy Tân đã rơi vào tầm ngắm của netizen vì liên tục để lộ dấu hiệu tình cảm. Cư dân mạng soi được nhiều bằng chứng cho thấy Tăng Duy Tân và Bích Phương sở hữu kha khá đồ đôi với nhau như quần áo, phụ kiện... Cả hai còn bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau, lộ bằng chứng sống chung một nhà.

Tăng Duy Tân và Bích Phương bị tóm rổ hint yêu đương từ đầu năm 2024 tới nay

Vào năm 2020, Bích Phương từng chia sẻ về quan điểm tình cảm trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi. "Tôi không phải người có gu hay hình mẫu trong mơ, mà hồi xưa cứ ai phát tín hiệu thì mình sẽ yêu lại. Có khi lúc ấy bản thân mình cũng chẳng hiểu tình yêu là gì. Đến thời điểm mình người lớn hơn, trưởng thành hơn thì mình tự biết tình yêu là như thế nào.

Tình yêu đúng nghĩa là tình yêu không có chữ trách nhiệm. Mình tự cảm thấy có trách nhiệm với người ta thì mình làm như thế. Khi hai người đứng đối diện với nhau và nói cô phải có trách nhiệm với tôi, anh phải có trách nhiệm với tôi thì tình yêu ấy bị biến chất chữ tình yêu đi.

Tôi nghĩ tình yêu không phải một danh từ, nó chỉ là một tính từ nói lên trạng thái cảm xúc của mình. Chúng ta không nên quàng trách nhiệm lên nó. Trách nhiệm trong tình yêu là tự nguyện từ cả hai người, chứ không phải là cả hai ra điều kiện với nhau", cô cho hay.

Tăng Duy Tân còn được cho là đã về quê để ra mắt gia đình của Bích Phương