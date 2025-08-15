Nguyên nhân hoa hậu 31 tuổi qua đời

Ngày 13/8, thông tin Hoa hậu Hoàn vũ Nga 2017 Kseniya Alexandrova đột ngột qua đời ở tuổi 31 khiến nhiều fan sắc đẹp bàng hoàng. Công ty quản lý người mẫu Modus Vivendis xác nhận về cái chết của người đẹp nhưng không thông báo lý do.

Hãng thông tấn RIA Novosti cho biết Kseniya Aleksandrova qua đời do gặp tai nạn giao thông hy hữu ở tỉnh Tver, Nga.

Vụ việc xảy ra từ tháng 7 khi một con nai sừng tấm bất ngờ lao ra đường, đâm xuyên kính chắn gió của chiếc xe mà Aleksandrova ngồi ở ghế phụ, khiến cô gặp thương tích nghiêm trọng.

Người đẹp được đưa vào khoa hồi sức của Viện Nghiên cứu Khoa học Cấp cứu N.V. Sklifosovsky (Moskva) do bị chấn thương sọ não. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, Aleksandrova đã qua đời ngày 12/8.

Aleksandrova mới kết hôn hồi đầu năm. Sự việc khiến nhiều người xót xa. Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ niềm hạnh phúc sau khi kết hôn. Cô viết: "Tôi nhớ từng giây và dường như tôi vẫn đang trải qua cơn lốc của cảm xúc. Có quá nhiều tình yêu, niềm vui và cảm xúc chân thành vẫn đong đầy trong trái tim tôi. Cảm ơn những người đã ở bên chúng tôi - điều đó là vô giá".

Kseniya Alexandrova sinh năm 1994, là người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình, nhà tâm lý học. Cô giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Nga 2017, sau đó đại diện nước Nga tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2017 nhưng không giành thành tích.

Người đẹp từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Nga Plekhanov, chuyên ngành Tài chính và Tín dụng. Sau đó, cô theo học tại Trường Trung học Điện ảnh và Truyền hình Ostankino. Năm 2022, cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow với bằng Tâm lý học.

Sự việc Alexandrova đột ngột qua đời gây xôn xao giới sắc đẹp. Công ty quản lý của người đẹp chia sẻ: "Cô ấy biết cách truyền cảm hứng, hỗ trợ và mang lại sự ấm áp cho tất cả mọi người xung quanh. Đối với chúng tôi, cô ấy sẽ mãi mãi là biểu tượng của vẻ đẹp, lòng tốt và sức mạnh nội tâm".

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Nga cũng bày tỏ sự tiếc thương. Trong khi đó, các fan sắc đẹp tràn vào trang cá nhân của Kseniya Alexandrova để tạm biệt và mong cô an nghỉ.