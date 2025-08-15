Phạm Băng Băng cũng có ngày này: Đi bán mỹ phẩm ở trung tâm thương mại, muốn gặp mặt phải chi 8 triệu!

Ngày 15/8, tờ Sinchew đưa tin thương hiệu mỹ phẩm Fan Beauty của Phạm Băng Băng thông báo mở quầy bán hàng ở 2 trung tâm thương mại tại Malaysia. Đáng chú ý, Fan Beauty cho biết đích thân Phạm Băng Băng sẽ có mặt để giao lưu, tư vấn sản phẩm cho khán giả đến tham dự sự kiện ra mắt thương hiệu mỹ phẩm của cô vào ngày 23/8 tới đây. Trong đó, khách hàng mua sắm với hóa đơn từ 488 Ringgit trở lên (hơn 3 triệu đồng) sẽ được nhận 1 túi mỹ phẩm bản giới hạn có in hình Phạm Băng Băng. Khách mua hàng với hóa đơn từ 1.288 Ringgit (hơn 8 triệu đồng) sẽ được mở khóa hội viên VIP và trực tiếp gặp gỡ Phạm Băng Băng.

Thông tin trên gây bàn tán xôn xao trên MXH Weibo. Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ khi Phạm Băng Băng đi bán mỹ phẩm ở Malaysia. Thậm chí khách hàng chỉ cần bỏ ra hơn 8 triệu đồng là đã có thể gặp mặt nữ diễn viên. Đây được đánh giá là con số quá bèo đối với 1 ngôi sao lừng lẫy châu Á như Phạm Băng Băng. Điều này khiến Phạm Băng Băng bị không ít netizen xứ Trung mỉa mai hết thời, đánh mất giá trị của bản thân.

Phạm Băng Băng bị netizen mỉa mai hết thời khi thông báo sẽ trực tiếp bán hàng, tư vấn tại sự kiện ra mắt thương hiệu mỹ phẩm ở Malaysia

Tuy nhiên, cũng có khán giả bênh vực, cho rằng Phạm Băng Băng tham dự sự kiện ra mắt gian hàng mỹ phẩm của cô ở Malaysia là bình thường. Mục đích của việc minh tinh trực tiếp bán hàng, quảng bá là để gây chú ý, giúp Fan Beauty mở rộng thị trường và được nhiều người biết đến. Về việc khách hàng chỉ cần mua 8 triệu tiền mỹ phẩm đã có thể gặp mặt Phạm Băng Băng là chiến dịch kích cầu mua sắm, cũng như ưu đãi tri ân những người đã ủng hộ thương hiệu Fan Beauty của cô.

Nhiều fan cho rằng Phạm Băng Băng bị tấn công ác ý. Việc chủ thương hiệu đi quảng bá cho đứa con tinh thần của mình trong ngày mở rộng thị trường kinh doanh là chuyện hiển nhiên, bình thường

Phạm Băng Băng thành lập công ty mỹ phẩm Fan Beauty trước năm 2018. Ai ngờ, công ty ra mắt nhờ thói quen đắp mặt nạ của Phạm Băng Băng lại đang trở thành "vị cứu tinh", giúp nữ diễn viên giải quyết nỗi lo tài chính sau khi bị "phong sát" và không có việc làm ở showbiz Trung Quốc.

Được biết, thương hiệu mỹ phẩm do Phạm Băng Băng sáng lập đã lọt vào Top 100 nhãn hiệu làm đẹp Trung Quốc năm 2024, đạt doanh thu 1,45 tỷ NDT (khoảng 5.000 tỷ đồng), đứng vị trí thứ 35 toàn quốc. Riêng dòng sản phẩm mặt nạ chủ lực của Fan Beauty từng bán 100.000 hộp trong 10 giây tại buổi livestream với Lý Giai Kỳ, mang về cho Phạm Băng Băng gần 20 triệu NDT (72,9 tỷ đồng).

Theo Sohu, công ty Phạm Băng Băng chủ yếu bán hàng trên MXH. Do Phạm Băng Băng bị cấm livestream nên Fan Beauty thường thuê các KOL và streamer đình đám như Tuyết Lê, Lâm Y Luân, đặc biệt là Lý Giai Kỳ bán hàng, quảng bá sản phẩm. Dù vậy, với tư cách bà chủ kiêm người sáng lập nhãn hàng, Phạm Băng Băng vẫn hưởng lợi nhuận rất lớn.

Phạm Băng Băng hốt bạc nhờ bán mỹ phẩm. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của nữ diễn viên hậu bê bối

Sau khi dính vết nhơ trốn thuế và bị "cấm cửa" hoàn toàn ở Cbiz, Phạm Băng Băng gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì tên tuổi. Mặc dù vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, song phần lớn "job" của cô đều là sự kiện quy mô bình dân, vừa phải và không phủ sóng truyền thông rộng rãi.

Năm ngoái, Phạm Băng Băng từng gây sốc khi tham dự lễ diễu hành tại Lễ hội té nước Songkran trên xe TukTuk. Hình ảnh này được nhận xét không phù hợp với đẳng cấp minh tinh quốc tế của diễn viên họ Phạm. Tuy nhiên, công chúng cho rằng ngôi sao Trung Quốc đã không có quyền yêu sách, đòi hỏi với ban tổ chức như ngày xưa vì đã tên tuổi đã sa sút.

Thi thoảng minh tinh Hoàn Châu Cách Cách mới được mời tham dự tuần lễ thời trang, liên hoan phim danh tiếng trên thế giới. Việc lịch trình ít ỏi sự kiện đẳng cấp quốc tế khiến nữ diễn viên không thể lấy lại ngôi vị nữ hoàng rực rỡ năm nào.

Phạm Băng Băng diễu hành trên xe TukTuk, làm đại sứ du lịch, ăn sầu riêng để quảng bá. Hình ảnh của minh tinh năm nào giờ bình dân, giản dị đến khác lạ

Theo tờ Sohu, sau Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) hay Thái Lan, Malaysia đang là điểm dừng chân kiếm tiền tiếp theo của Phạm Băng Băng. Cô đã ở Malaysia hơn nửa năm để làm đại sứ du lịch, dự sự kiện và quay phim mới tại đây. Tuy nhiên, các hoạt động nghệ thuật tại Malaysia của Phạm Băng Băng mờ nhạt, không gây chú ý.

Hình ảnh của Phạm Băng Băng khi tham dự sự kiện dành cho đại sứ du lịch tại Malaysia cách đây không lâu

Nguồn: Sina, Sinchew