Mới đây, vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2025 trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Một đoạn video ghi lại màn chào sân của thí sinh Nguyễn Thị Kim Anh đến từ Hưng Yên đã thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Cụ thể, thí sinh xuất hiện với chiếc đầm dạ hội, phô diễn gần như toàn bộ vòng 1 khiến nhiều người bất ngờ.

Thí sinh Miss Grand khoe vòng 1 ngồn ngộn khiến dân tình nhức mắt

Nhiều khán giả cho rằng Kim Anh lựa chọn trang phục khá "ô dề", phản cảm, không phù hợp với tiêu chí "hòa bình" của cuộc thi. Trong khi đó, một số người lại cho rằng trang phục sexy, táo bạo có thể giúp thí sinh trở nên nổi bật, thu hút sự chú ý từ nhiều người.

Nhiều người bất ngờ trước bộ trang phục của Kim Anh.

Kim Anh từng theo học tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và hiện đang hoạt động như một mẫu ảnh tự do.

Trước khi tham gia Miss Grand Vietnam 2025, người đẹp quê Hưng Yên từng ghi dấu ấn khi lọt vào Top 40 Hoa hậu Du lịch Việt Nam – Miss Tourism Vietnam. Gần đây, cô gây chú ý tại Vietnam's Next Top Model 2025 với biệt danh "mỹ nhân mặt mộc", để lại ấn tượng mạnh với khán giả.

Đến với Miss Grand Vietnam 2025, Kim Anh bày tỏ: "Thôi thì tuổi trẻ cứ cháy hết mình nhỉ, để sau này nhìn lại không có gì phải hối tiếc nữa".

Thời gian vừa qua, không chỉ Nguyễn Thị Kim Anh, màn xuất hiện của các thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 cũng gây tranh cãi vì bị nhận xét là lố lăng. Một thí sinh hóa thân thành Công chúa Jasmine, nhưng thay vì "bay" trên thảm, lại bị kéo lê trên nền đất; một người khác hóa thành nàng tiên cá, đi kèm với sự trợ giúp của hai nam người mẫu cởi trần.

Màn xuất hiện của các thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 cũng gây tranh cãi vì bị nhận xét là lố lăng.

Đặc biệt, Mlô H Senaivi, vốn là gương mặt nổi bật tại các cuộc thi sắc đẹp, khiến dư luận "ngỡ ngàng" khi hóa thân thành Hằng Nga, được hộ tống bởi bốn nhân vật mô phỏng thầy trò Đường Tăng.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng việc biến một phần thi thành "sân khấu cosplay" đã làm mất đi sự sang trọng cần có của một cuộc thi nhan sắc. Thay vì tôn vinh nhan sắc và thần thái, các màn trình diễn lại khiến khán giả chú ý nhiều hơn đến những dàn dựng lạ lùng, nặng về thị giác nhưng thiếu tinh tế và chuẩn mực, điều vốn được kỳ vọng ở một đấu trường nhan sắc quốc gia.



