NSND Hồng Vân bức xúc lên tiếng về thông tin liên quan đến "đường dây nghìn tỷ"

Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Hồng Vân là một trong những gương mặt gạo cội của sân khấu và điện ảnh Việt Nam, được khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất đa dạng cùng sự tận tâm với nghề. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ không chỉ ghi dấu ấn với công chúng bằng những vai diễn để đời, mà còn ở hình ảnh ấm áp, gần gũi trong cuộc sống đời thường.

NSND Hồng Vân bị giật tít câu view. Ảnh: FBNV.

Mới đây, NSND Hồng Vân lên tiếng bày tỏ bức xúc khi một trang mạng đăng tải thông tin nhắc tên chị cùng đường dây lừa đảo 1.400 tỷ đồng. Dù nội dung bài báo khẳng định nữ nghệ sĩ không liên quan đến trùm ma túy Oanh Hà, tiêu đề giật tít câu view vẫn gây chú ý và khiến nhiều người hiểu lầm.

Bài đăng này ngay lập tức thu hút sự chú ý và tạo ra làn sóng hoang mang trong cộng đồng mạng, khi nhiều người tò mò về "tình trạng hiện tại" của Hồng Vân. Dù không có bằng chứng hay nguồn tin chính xác, nội dung câu từ dễ gây hiểu nhầm đã khiến hình ảnh của nữ nghệ sĩ bị ảnh hưởng tiêu cực.

NSND Hồng Vân kêu gọi các trang báo mạng dừng việc đặt tiêu đề gây hiểu nhầm và mong cộng đồng mạng không đọc các nội dung giật tít như vậy. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng phải đính chính rằng mình không biết Oanh Hà là ai sau khi xuất hiện tin đồn về mối quan hệ giữa hai người.

Sau khi Hồng Vân lên tiếng đính chính, nhiều người quen và khán giả bày tỏ sự bức xúc thay cho cô. Không ít bình luận thể hiện sự phẫn nộ: "Khổ thân chị tôi quá!", "Bó tay, mạng xã hội lại có những người như thế này", "Sao có thể làm vậy được",…

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân là Giám đốc Sân khấu kịch Hồng Vân. Ảnh: FBNV.

NSND Hồng Vân, sinh năm 1966 tại Từ Sơn (Bắc Ninh). Tới năm 9 tuổi, chị cùng gia đình chuyển vào TP.HCM sinh sống.

Những năm học THPT, NSND Hồng Vân đã là thành viên trong Nhà Văn hóa quận Bình Thạnh. Học hết lớp 12, chị thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM), bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Từ năm 1989 đến năm 2000, chị là diễn viên Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM. Từ năm 2001, chị là diễn viên, đạo diễn đồng thời là Giám đốc Công ty Cổ phần Sân khấu Điện ảnh Vân Tuấn.

Trong lĩnh vực sân khấu tại Việt Nam, NSND Hồng Vân được coi là gương mặt hiếm hoi đạt được thành công ở cả mảng chính kịch và hài kịch. Nhiều nghệ sĩ của thế hệ sau này Tuyết Thu, NSND Trịnh Kim Chi, Thái Hòa, Việt Hương... coi chị như người dẫn đường, tiếp sức cho họ trên chặng đường nghệ thuật.

Một trong những hình ảnh mới nhất của Hồng Vân. Ảnh: FBNV.

Nữ nghệ sĩ cũng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh. Chị để lại dấu ấn trong lòng khán giả khi tham gia nhiều bộ phim ăn khách như: Gạo nếp gạo tẻ, Khi đàn ông có bầu, Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu...

Khoảng cuối năm 2000, NSND Hồng Vân thành lập Sân khấu kịch Phú Nhuận tại Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận, cho ra đời hàng loạt tác phẩm tên tuổi.