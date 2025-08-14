Jungkook (BTS) ẩn ý đáp lại Lisa (BLACKPINK), chuyện hẹn hò đã rõ như ban ngày?

Lisa (BLACKPINK) vừa cho ra mắt MV short film lãng mạn cho ca khúc DREAM . Từng chi tiết trong MV này đều được mổ xẻ kỹ lưỡng. Khán giả cho rằng nữ idol đang ẩn ý về chuyện tình năm 2019, với hàng loạt ngôi sao nam trong vòng nghi vấn.

Trong số đó, Jungkook (BTS) là cái tên được réo gọi nhiều nhất. Những động thái của nam idol này cũng khiến cư dân mạng phải xôn xao. Ngay trước khi Lisa tung MV, Jungkook chia sẻ ca khúc Stay của Gracie Adams. Ca khúc này được xem như lời đáp lại DREAM của Lisa, với phần lời là: "Liệu em có thể ôm anh mà chẳng cần nói gì không? Chúng ta có thể thử quay về nơi bắt đầu" .

Sau khi Lisa tung MV, thì Jungkook tiếp tục chia sẻ ca khúc Weather của Novo Amor. Đáng nói, bìa minh họa ca khúc Weather mang màu sắc khá tương đồng với MV DREAM của Lisa. Còn Lisa dường như cũng đáp lại bằng cách diễn xuất với Kentaro Sakaguchi - nam thần Nhật Bản có gương mặt hao hao Jungkook.

2 ca khúc Jungkook chia sẻ...

... được cho là đáp lại MV DREAM của Lisa

Fan soi ra rằng Kentaro Sakaguchi khá giống Jungkook

Điều này làm dấy lên nghi vấn hẹn hò đã âm ỉ từ hơn nửa thập kỷ trước của cặp đôi này. Có tin đồn cho rằng Jungkook - Lisa tìm hiểu nhau từ cuối năm 2018, chính thức hẹn hò năm 2019 và chia tay năm 2021. Vào năm 2019, cả 2 đã đeo nhẫn đôi thuộc dòng nhẫn cưới cao cấp Cartier. Họ cũng được cho là diện đồ đôi khá nhiều lần. Năm 2020, Jungkook được cho là đã góp giọng trong giai điệu quảng bá chiến dịch BVLGARI toàn cầu của Lisa. Năm 2021, Lisa công khai diện đồ từ thương hiệu thời trang Jungkook đồng sáng lập, cặp đôi cùng nuôi 2 cún cưng giống Doberman giống nhau như đúc.

Nghi vấn Lisa - Jungkook hẹn hò chỉ thực sự bị dập tắt khi Lisa hẹn hò với thiếu gia tài phiệt Frédéric Arnault. Nhưng giờ đây, nó lại thổi bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Lisa - Jungkook từng bị soi nhiều dấu hiệu hẹn hò

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cư dân mạng đang "overthinking" quá đà. Thứ nhất, chuyện tình Lisa - Jungkook là điều chưa từng được xác minh. Thứ 2, rất có thể MV DREAM của Lisa chỉ mang tính nghệ thuật và không cài cắm ẩn dụ nhiều chi tiết đến như vậy.

Lisa có tên đầy đủ là Lalisa Manobal, sinh năm 1997 tại Thái Lan. Cô là người nước ngoài đầu tiên được YG Entertainment tuyển chọn và đào tạo. Lisa bắt đầu làm thực tập sinh từ năm 2011, sau khi vượt qua buổi thử giọng tại Thái Lan. Trước khi ra mắt, cô đã gây chú ý khi xuất hiện trong MV Ringa Linga của tiền bối Taeyang (BIGBANG).

Năm 2016, Lisa chính thức ra mắt cùng BLACKPINK và nhanh chóng gây tiếng vang với các bản hit. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò main dancer (vũ công chính), lead rapper (rapper dẫn) và sub-vocalist (hát phụ). Khả năng nhảy điêu luyện, thần thái sân khấu mạnh mẽ đã giúp Lisa trở thành một trong những thành viên nổi bật nhất của nhóm, được gọi là "cỗ máy nhảy" Kpop.

Bên cạnh sự nghiệp nhóm, Lisa còn có sự nghiệp solo cực kỳ ấn tượng. Cô làm trò cố vấn vũ đạo trong chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc là Youth With You (Thanh Xuân Có Bạn). Lisa là một biểu tượng thời trang toàn cầu với phong cách cá tính, hiện đại, là đại sứ của nhiều thương hiệu lớn. Sự ảnh hưởng của cô trong lĩnh vực thời trang là vô cùng lớn, được giới truyền thông và các nhãn hàng săn đón.

Lisa là idol nữ hàng đầu

Trong khi đó, Jungkook cũng là bạn đồng niên với Lisa, cùng sinh năm 1997. Trước khi ra mắt, Jungkook được nhiều công ty giải trí lớn săn đón sau khi tham gia thử giọng cho chương trình Superstar K. Tuy nhiên, anh đã quyết định gia nhập Big Hit Entertainment (nay là HYBE Labels) sau khi bị ấn tượng bởi thủ lĩnh RM.

Jungkook chính thức ra mắt cùng BTS vào năm 2013. Với tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực, anh nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của nhóm, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng: Main Vocalist (giọng ca chính), Lead Dancer (vũ công dẫn), Sub-Rapper (rapper phụ), và Center (vị trí trung tâm) và Maknae (em út).

Jungkook được biết đến với biệt danh "Golden Maknae" (em út vàng) do các thành viên trong nhóm đặt cho. Biệt danh này bắt nguồn từ sự đa tài của anh ở hầu hết mọi lĩnh vực. Anh sở hữu chất giọng ấm áp, đầy cảm xúc và có khả năng xử lý các nốt cao một cách điêu luyện. Jungkook được đánh giá cao về khả năng vũ đạo mạnh mẽ, linh hoạt và lôi cuốn. Bên cạnh âm nhạc, anh còn giỏi vẽ tranh, chơi thể thao, quay phim và chỉnh sửa video, chứng minh mình là một nghệ sĩ toàn diện hiếm có.

Jungkook là "em út vàng" đa tài của nhóm nhạc toàn cầu BTS



