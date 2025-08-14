Lệ Quyên lần đầu lộ diện bên tình trẻ Lâm Bảo Châu sau "sóng gió tình ái", có động thái né truyền thông

Vào tối 14/8, nam ca sĩ Phan Đinh Tùng đã tổ chức sự kiện họp báo, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng. Trong dàn khách mời này, cặp đôi Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu đặc biệt thu hút sự chú ý vì đây là lần đầu tiên họ lộ diện sau làn sóng thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội, cho rằng nữ ca sĩ bị bạn trai kém tuổi lừa tình, mất trắng biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu chính là khách mời đến sớm nhất, trò chuyện đầy vui vẻ với "chủ xị" Phan Đinh Tùng. Giọng ca Giấc Mơ Có Thật diện váy đen - hồng thắt nơ tôn vòng 1, cực kỳ nổi bật rực rỡ nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Trong khi đó, Lâm Bảo Châu khoe trọn visual không góc chết, diện cây đen đơn giản nhưng cũng rất có điểm nhấn. Họ vui vẻ trò chuyện, tình cảm bên nhau, chứng minh mối quan hệ vẫn vô cùng bền chặt, khéo léo đập tan những tin đồn tiêu cực trên mạng. Tuy nhiên cặp đôi cũng nhanh chóng ra về trước khi sự kiện chính thức bắt đầu, nhiều ý kiến cho rằng Lệ Quyên muốn né truyền thông giữa lúc gặp ồn ào trên MXH.

Lâm Bảo Châu - Lệ Quyên vui vẻ sánh đôi tham dự sự kiện họp báo của Phan Đinh Tùng

Lệ Quyên nổi bần bật với váy đen - hồng thắt nơ tôn vòng 1, còn Lâm Bảo Châu cực bảnh với cây hàng hiệu màu đen

Ở bên bạn trai, nữ ca sĩ không ngại "xà nẹo" tình tứ đáng yêu

Nhìn Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu tình tứ thế này, ai còn đồn họ chia tay nữa?

Khi đối diện với những tin đồn thất thiệt, Lệ Quyên không ngại đáp trả cứng rắn. Cô cho biết hiện đã nhờ luật sư vào cuộc để giải quyết các bên liên quan đã đưa ra thông tin sai lệch đồng thời khẳng định sẽ xử lý đến cùng các trường hợp vu khống, bôi nhọ hình ảnh của mình và người thân.

Người yêu Lâm Bảo Châu bức xúc chia sẻ: "Mình đang tìm hiểu về các bạn, xem các bạn kiếm được bao nhiêu tiền, ở đâu mà các bạn bất chấp vu khống, coi thường danh dự cá nhân người khác, coi thường pháp luật thế. Bao nhiêu người khổ vì sự bịa đặt kiểu này rồi?". Nữ ca sĩ cho biết ekip và luật sư đang rà soát toàn bộ các nơi lan truyền thông tin sai lệch để tiến hành biện pháp mạnh. "Tất cả các nơi đưa thông tin không đúng trên các nền tảng, Quyên sẽ xử lý hết!", cô nhấn mạnh.

Lệ Quyên quyết chiến đấu với tin đồn bị bạn trai lừa đảo

Sau khi đổ vỡ hôn nhân, Lệ Quyên đã tìm thấy hạnh phúc mới bên bạn trai kém tuổi. Nữ ca sĩ và Lâm Bảo Châu bắt đầu công khai hẹn hò từ năm 2021. Trải qua gần 4 năm gắn bó, cả hai đã trở thành một trong những cặp đôi chị em nổi bật của Vbiz. Mối quan hệ này từng không ít lần vấp phải những tranh cãi trái chiều, tuy nhiên, họ vẫn kiên định đồng hành, thể hiện sự gắn bó và ủng hộ nhau trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, trước làn sóng công kích từ dư luận, Lệ Quyên luôn thể hiện rõ sự bảo vệ dành cho người yêu, không ngại lên tiếng đáp trả khi thấy bạn trai bị tổn thương trên mạng xã hội.

Trong bài phỏng vấn với chúng tôi, Lệ Quyên từng chia sẻ chuyện "trả đũa" trên mạng xã hội: "Có những người chỉ vì Quyên nói một câu chuyện theo hướng họ không thích mà họ sẵn sàng buông ra những lời lẽ nặng nề, không phải nói một lần mà là rất nhiều lần, từ ngày này qua tháng nọ, từ nhóm này qua nhóm kia. Thử hỏi, là một con người bình thường có tự trọng và muốn bảo vệ tình yêu và người bên cạnh mình, thì tại sao Quyên phải im lặng?

Quyên nghĩ trong một cặp đôi, ai đủ tự tin thì người đó lên tiếng. Như giữa Quyên và Châu, Quyên là người lên tiếng vì Quyên tự tin, trưởng thành hơn và quan trọng là vì Quyên có cá tính mạnh mẽ. Nhưng sau này, khi Châu trưởng thành và thành đạt hơn thì mình chắc chắn Châu cũng không bao giờ làm như Quyên. Tính của Châu rất kín đáo và kiệm lời, ai làm Châu buồn là anh ấy cứ thôi kệ đi và Châu sẽ mãi mãi như thế. Nhưng Quyên thì khác, mình sẽ luôn muốn bảo vệ người bên cạnh bằng một động thái nào đó trước những chuyện đi qua giới hạn".