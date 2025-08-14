Bạch Lộc liên tục bị khán giả gây rối

Một số khán giả hâm mộ đã có được số điện thoại cá nhân của Bạch Lộc đã thường xuyên gọi quấy rối, kể cả vào ban đêm. Thậm chí một số tài khoản còn đăng tải hình ảnh các cuộc trò chuyện lên mạng xã hội. Sự việc này đã gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ.

Ngày 4/8, công ty quản lý của nữ diễn viên đã gửi thư cảnh báo đến người hâm mộ quá khích. Nội dung văn bản cho biết Bạch Lộc nhiều lần bị quay và chụp ảnh lén bởi những người không rõ danh tính. Việc rò rỉ số điện thoại được cho là ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, đời sống và sức khỏe. Bác sĩ khuyến cáo cô cần nghỉ ngơi do thiếu ngủ kéo dài.

Khán giả hâm mộ đợi nhiều giờ ở bên ngoài phim trường để gặp Bạch Lộc. (Ảnh: Weibo)

Đáng chú ý, số điện thoại bị rò rỉ trùng khớp với thông tin xác thực tên thật trên một nền tảng mạng xã hội, cho thấy nguồn xâm phạm quyền riêng tư có thể xuất phát từ người trong cuộc. Đại diện phía quản lý khẳng định đã thu thập đầy đủ bằng chứng và báo cáo sự việc tới cơ quan điều tra.

Nhà sản xuất đồng thời là người đứng đầu công ty quản lý là Vu Chính cho biết thêm, hai cá nhân bị nghi quấy rối Bạch Lộc là thiếu niên 12 và 13 tuổi. Theo ông, chuỗi hành vi đã kéo dài khoảng 3 tháng, bao gồm quay lén bên ngoài phim trường, rò rỉ lịch trình, gửi tin nhắn đe dọa và gọi điện liên tục, có ngày lên tới 27 lần. Do người dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhóm quản lý đã liên hệ gia đình các em. Vụ việc làm dấy lên tranh luận về vai trò của gia đình trong định hướng hành vi cho trẻ vị thành niên. Một số chuyên gia giáo dục cho rằng ở độ tuổi 12-13, nếu thiếu sự hướng dẫn của người lớn, việc bày tỏ tình cảm hâm mộ thần tượng có thể dẫn tới hành vi vượt giới hạn.

Bạch Lộc nổi tiếng thân thiện với khán giả hâm mộ. (Ảnh: Weibo)

Ngoài nguyên nhân chủ quan, vụ việc trên của Bạch Lộc cũng cho thấy nguyên nhân khách quan là tính hạn chế trong các biện pháp an ninh của ngành giải trí. Lực lượng bảo vệ tại phim trường không phát hiện kịp cá nhân khả nghi, và lễ tân khách sạn đã cung cấp số phòng của khách thuê mà không xác minh danh tính. Ở Hàn Quốc thường có mô hình bảo vệ 3 lớp dành cho nghệ sĩ là vệ sĩ chuyên trách, quản lý thông tin mã hóa và cơ chế chịu trách nhiệm pháp lý. Trong khi đó, công tác an ninh trong ngành giải trí Trung Quốc vẫn thiên về xử lý sự cố hơn là phòng ngừa. Một số quản lý cho biết ngân sách an ninh thường bị cắt giảm để ưu tiên các khoản chi khác, chỉ tăng cường khi sự cố đã xảy ra.

Ngoài ra, vụ việc của Bạch Lộc nói riêng và các nghệ sĩ khác nói chung đặt ra câu hỏi về tiêu chí đánh giá giá trị thương mại của nghệ sĩ. Khi mức độ xuất hiện trên truyền thông được xem là thước đo chính, các nền tảng dựa vào chỉ số xu hướng để đánh giá tiềm năng thì phát sinh thêm nhiều nội dung tiêu cực. Những tương tác vượt giới hạn từ người hâm mộ là tín hiệu cần cảnh báo. Nếu các nội dung gây chú ý bất kể quy chuẩn đạo đức và pháp luật không được can thiệp đúng lúc, khiến cho thuật toán liên tục đề xuất và thu hút lượng người xem lớn thì sẽ vô tình làm tăng nguy cơ tái diễn các vụ việc tương tự.

Các chuyên gia nhận định, tình trạng xâm phạm đời tư nghệ sĩ hiện vận hành theo chuỗi khép kín: từ việc mua bán thông tin chuyến bay, khách sạn; dịch vụ định vị thời gian thực; tới các nhiếp ảnh gia nhận chụp ảnh theo yêu cầu, với giá trị mỗi thông tin lên tới hàng nghìn Nhân dân tệ. Nhiều nghệ sĩ từng khốn đốn vì khán giả cuồng nhiệt đeo bám như Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác, Đàn Kiện Thứ, Vương Hạc Đệ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Tiêu Chiến...

Địch Lệ Nhiệt Ba từng bị người lạ tìm cách xâm nhập nhà riêng khiến cô bất an một thời gian dài. (Ảnh: Weibo)

Đầu năm nay, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc thông báo đã xử lý một số tài khoản sử dụng để quay lén và theo dõi nghệ sĩ. Tại sân bay Bắc Kinh, cảnh sát đã xử phạt hành chính 31 người vì gây rối, trong đó có hành vi tụ tập ở cổng lên máy bay để quay phim và đuổi theo nghệ sĩ trong khu vực cách ly. Trong một vụ trước đó, hàng trăm người hâm mộ tụ tập tại Nhà ga số 2 chờ đón nghệ sĩ, gây hỗn loạn khi máy bay hạ cánh; một số người thậm chí tìm cách vượt rào vào khu vực cách ly, buộc cảnh sát phải can thiệp để đảm bảo an toàn.