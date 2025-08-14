Có ai cuốn hơn Jennie (BLACKPINK): Đi quẩy mà vẫn "xinh iu" đến thế này!

Sau khi hoàn thành đên diễn DEADLINE ở Barcelona (Tây Ban Nha), Jennie đã bay đến "thiên đường tiệc tùng" Ibiza để dự tiệc của DJ đình đám Diplo. Dù không phải nhân vật chính nhưng Jennie nhanh chóng chiếm spotlight với bộ cánh tạo bạo gợi cảm và vẻ phóng khoáng khi dự tiệc.

Những hình ảnh của Jennie trong bữa tiệc này gây ra những ý kiến trái chiều. Song không thể phủ nhận rằng với thần thái đặc biệt, Jennie dù ăn mặc và có cử chỉ "hư hỏng" vẫn cực kỳ cuốn hút. Điều làm nên sự khác biệt của Jennie không phải là trang phục, mà là thần thái. Dù mặc gì, cô cũng toát lên một sự tự tin, thoải mái, tận hưởng.

Và dù "hư hỏng" thì Jennie vẫn xen lẫn chút dễ thương khiến fan u mê không lối thoát. Một mặt, nữa rapper BLACKPINK có thể trở nên quyến rũ, "nổi loạn" đầy táo bạo. Mặt khác, cô lại có thể biến hóa thành một cô gái ngọt ngào, đáng yêu. Chính sự đa dạng này đã khiến Jennie trở nên "cuốn" một cách khó cưỡng.

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học trước khi đầu quân cho YG Entertainment. Trước khi ra mắt cùng BLACKPINK, Jennie đã có gần 6 năm làm thực tập sinh tại công ty này. Cô được biết đến rộng rãi trong giới Kpop từ trước khi ra mắt thông qua các màn kết hợp với các nghệ sĩ cùng công ty, điển hình là việc góp giọng trong bài hát Black của G-Dragon (BIGBANG) và xuất hiện trong MV That XX.

Năm 2016, Jennie chính thức ra mắt cùng BLACKPINK và nhanh chóng gây tiếng vang với các bản hit như Boombayah, Whistle, và sau này là hàng loạt ca khúc đình đám khác như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love và How You Like That. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò main rapper (rapper chính) và lead vocalist (hát dẫn).

Vào tháng 11/2018, Jennie trở thành thành viên đầu tiên của BLACKPINK ra mắt solo với đĩa đơn "SOLO". Ca khúc đã càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc, phá vỡ nhiều kỷ lục và củng cố vị thế của cô như một nghệ sĩ solo thành công. Jennie tiếp tục trở lại với vai trò nghệ sĩ solo vào năm 2024 và gặt hái được nhiều thành công.

Jennie có cả sự nghiệp solo và nhóm thành công

Jennie được mệnh danh là "Human Chanel" (Chanel sống) nhờ gu thời trang sang chảnh và thần thái quý phái. Cô là đại sứ toàn cầu của thương hiệu xa xỉ Chanel và cũng là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng lớn khác như Calvin Klein, Gentle Monster, và Hera. Phong cách ăn mặc của cô luôn là nguồn cảm hứng và tạo ra nhiều xu hướng thời trang mới.

Trên sân khấu, Jennie nổi bật với thần thái trình diễn cuốn hút, từ vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ khi rap cho đến sự ngọt ngào, quyến rũ khi hát. Khả năng cân bằng giữa nhiều hình tượng khác nhau đã giúp cô có một sức hút đặc biệt với công chúng. Dù vậy, cô cũng vấp phải nhiều tranh cãi như lười nhảy, hở bạo, hút thuốc trong phòng kín, hẹn hò nhiều người...