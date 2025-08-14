Tập 2 Sao Nhập Ngũ: Lan Ngọc lộ dấu hiệu bất ổn nghiêm trọng, Hoà Minzy bị chê thua Chi Pu

Tối 13/8, Sao Nhập Ngũ 2025 lên sóng tập 2 với nhiều tình huống vừa hài hước vừa căng thẳng khiến khán giả dõi theo không rời mắt. Trong tập này, các "chiến sĩ" tiếp tục thực hiện thử thách để tăng tính kỷ luật, thể lực và hiểu hơn công việc của các chiến sĩ thật sự. Ngoài những khoảnh khắc dàn sao nỗ lực, cố gắng hết mình để vượt qua các chướng ngại thì có 2 tình huống gây chú ý liên quan đến Ninh Dương Lan Ngọc và Hoà Minzy.

Trong thời gian ghi hình chương trình Sao Nhập Ngũ, Lan Ngọc gặp chấn thương nghiêm trọng ở chân. Từ tập 1 đến tập 2, cô hạn chế di chuyển, vận động mạnh mà chủ yếu ngồi ở giường để trò chuyện với các đồng đội, khi ra sân thì phải mang theo nạng để hỗ trợ. Tuy nhiên, càng về sau Lan Ngọc càng lộ nhiều dấu hiệu bất ổn, khiến ai dõi theo cũng phải lo lắng. Dù vậy, cô vẫn cố gắng tham gia đầy đủ các hoạt động, không bỏ lỡ khoảnh khắc nào cùng đồng đội.

Ở giờ dùng cơm trưa, nữ diễn viên đi lại khó khăn nhưng vẫn muốn được ăn cùng đồng đội nên phải nhờ Minh Tú và Diệu Nhi thay nhau cõng xuống nhà ăn. Trong bữa ăn, Lan Ngọc vẫn giữ được sự dí dỏm quen thuộc, "tận dụng" chấn thương để nhờ Mạc Văn Khoa phục vụ tận bàn.

Lan Ngọc phải ngờ Diệu Nhi - Minh Tú cõng xuống nhà ăn

Minh Tú xung phong hỗ trợ Lan Ngọc di chuyển xuống nhà ăn

Đến buổi tối, Lan Ngọc phải xin rời khỏi hàng để nghỉ chơi vì chân quá đau, không thể đứng thêm. Nữ diễn viên lộ rõ khuôn mặt bất lực nói: "Tôi mong muốn được cống hiến, được làm mọi thử thách chứ không phải là gánh nặng. Nhưng lúc này tôi thấy là thôi chết rồi, không được nữa. Mong muốn thì có đó nhưng khả năng không có thì sẽ thành phá hoại". Sau đó, Đồng chí Phạm Quang Khải - Trung đội trưởng đồng ý cho Lan Ngọc nghỉ ngơi, đồng thời động viên rằng cô dù bị thương nhưng đã rất cố gắng, nỗ lực hết sức.

Trước đó, Lan Ngọc đã chia sẻ lý do dù bị thương nhưng góp mặt trong chương trình: "Mình hiểu được khả năng và sức chịu đựng của mình đến đâu nhưng mình thật sự rất muốn tham gia chương trình, muốn được trải nghiệm thật sự. Gia đình mình cũng là những cán bộ chiến sĩ, mình cũng mong muốn được một lần mặc quân phục, được hô khẩu hiệu quyết tâm".

Lan Ngọc liên tục lộ biểu cảm mệt mỏi khi đứng trong hàng huấn luyện

Sau đó cô xin rời khỏi đội hình vì chân quá đau

Nếu Lan Ngọc khiến fan lo lắng, thì Hòa Minzy lại gây xôn xao ở phần huấn luyện điều lệnh đội ngũ. Hưởng ứng không khí hào hùng từ lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Sao Nhập Ngũ 2025 đã đưa phần huấn luyện điều lệnh đội ngũ vào ngay ngày đầu tiên ghi hình. Nếu ở quảng trường, từng bước chân uy nghiêm và đồng bộ thể hiện sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam thì sau ống kính, để có được những nhịp bước chuẩn xác ấy là cả một quá trình tập luyện gian khổ, nơi từng cử động, ánh mắt, lực tay đều phải "khớp" tuyệt đối. Trung đội trưởng Phạm Quang Khải nhấn mạnh: "Duyệt binh, duyệt ngũ là để biểu thị sự hùng mạnh, trang nghiêm, thống nhất của đội chính quy để biểu dương lực lượng, mục đích là để tự tôn dân tộc".

Dù là những gương mặt quen thuộc từng có kinh nghiệm từ mùa trước như Độ Mixi, Anh Tú, Tim, Huỳnh Anh hay Hòa Minzy, nhưng khi bước vào buổi tập với động tác treo súng, đi đều, chào và thôi chào, ai nấy cũng không tránh khỏi lúng túng. Trong phần kiểm tra, Hòa Minzy, Độ Mixi và Anh Tú liên tiếp trả lời sai, buộc Anh Tú phải đề xuất tập chậm lại để ghi nhớ kỹ hơn.

Khi cùng nhau thực hiện động thác, Chi Pu bất ngờ được khen làm tốt hơn, còn Hòa Minzy lại bị "bắt lỗi" thẳng thắn: "Đồng chí Hòa cá biệt đã được huấn luyện lần thứ 2 rồi vẫn chưa hình dung ra động tác đi nghiêng là như thế nào!". Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm, khiến fan vừa buồn cười vừa thương cho nữ ca sĩ. Hoà Minzy chia sẻ: "Điều lệnh trong đầu rồi nhưng khi mình thực hiện nó không như tưởng tượng".

Hoà Minzy dù từng là Quán quân nhưng bị chê thực hiện động tác chưa chuẩn so với Chi Pu

Ngoài hai tình huống đáng chú ý của Lan Ngọc và Hòa Minzy, tập 2 Sao Nhập Ngũ 2025 còn ngập tràn những khoảnh khắc gay cấn lẫn hài hước. Bữa cơm trưa đầu tiên tại đơn vị trở nên rộn ràng với thực đơn nem rán, thịt xào, đậu sốt, rau luộc. Minh Tú vừa ăn vừa khen nức nở, Diệu Nhi chốt câu "đói ăn gì cũng ngon" khiến cả bàn cười nghiêng ngả. LyLy gây bất ngờ khi dù buổi sáng phải nhờ quân y hỗ trợ vẫn khẳng định muốn thử thách khó hơn.

Dàn sao cùng nhau thưởng thức bữa trưa ngon lành sau khi huấn luyện

Buổi chiều, dàn chiến sĩ bước vào hội thao kéo co 4 góc kết hợp lắp súng STV 380. Ở bảng nữ, LyLy - Linh Ngọc Đàm có màn lội ngược dòng ấn tượng trước Diệu Nhi – Hậu Hoàng, sau đó Linh Ngọc Đàm tiếp tục đánh bại Hòa Minzy ở chung kết. Bảng nam chứng kiến sức mạnh vượt trội của Hải Đăng Doo - Tim khi giành chiến thắng áp đảo trong trận chung kết, thậm chí khiến Mạc Văn Khoa… ngơ ngác thi đấu tiếp dù trận đã kết thúc.

Thử thách "ke chân" cuối ngày trở thành "cơn ác mộng" cho nhiều người. Thùy Chi, LyLy, Linh Ngọc Đàm và Hòa Minzy ở bảng nữ cùng Bình An, Anh Tú, Thanh Duy ở bảng nam đạt loại Giỏi. Hải Đăng Doo và Mạc Văn Khoa cũng được xếp Giỏi nhưng kém thời gian hơn, Huỳnh Anh đạt Khá, còn Độ Mixi - Tim chỉ vừa đủ điểm. Sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trong vai trò "chiến sĩ cũ" cũng là điểm nhấn, trực tiếp hướng dẫn Bình An và Huỳnh Anh tập luyện, giúp các nghệ sĩ cảm nhận chân thực hơn môi trường quân ngũ và tinh thần đồng đội.

Các nghệ sĩ nhanh chóng nhận ra rằng việc “đi đều” hay “giữ súng” tưởng chừng đơn giản, nhưng khi thực sự bước vào hàng ngũ, từng chi tiết nhỏ như góc quay người, lực tay giữ súng hay bước chân đúng nhịp lại đòi hỏi sự tập trung và thể lực rất lớn

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện hỗ trợ Bình An và Huỳnh Anh

Không chỉ đơn thuần là một chương trình truyền hình thực tế, Sao Nhập Ngũ 2025 được xây dựng như một khóa huấn luyện quân sự thực thụ. Tại đây, mỗi nhân vật sẽ lần lượt trải qua 4 giai đoạn chuyển hóa: Đối mặt giới hạn bản thân, rèn luyện sức mạnh chiến thuật, nuôi dưỡng lý tưởng phục vụ nhân dân và cuối cùng là trả lời tiếng gọi thiêng liêng khi Tổ quốc cần.





Hành trình gồm 4 chặng trong 7 ngày, mỗi ngày là một lát cắt trưởng thành, nối tiếp nhau như quá trình "lột xác" từ cá nhân thành tập thể, từ nghệ sĩ thành chiến sĩ. Song song đó là sự góp mặt của cả những gương mặt từng "thép hóa" ở các mùa trước lẫn dàn "tân binh" lần đầu nhập ngũ. Họ không chỉ phải thích nghi với cường độ huấn luyện khắc nghiệt mà còn đối mặt với những "vị khách" bí ẩn sở hữu sức mạnh vượt trội. Muốn trở thành chiến binh mạnh nhất, các nghệ sĩ buộc phải vượt qua giới hạn bản thân, gắn kết và phối hợp tuyệt đối để đánh bại đối thủ không thể lường trước.