Dạo này Tóc Tiên làm gì cũng không vừa mắt cư dân mạng?

Thời gian gần đây, Tóc Tiên liên tục trở thành nhân vật của loạt bàn tán, tranh cãi trái chiều trên MXH. Sau loạt "chiến thuật" gây xôn xao ở Tân Binh Toàn Năng hay bị soi dấu hiệu lạ với Touliver thì mới đây Tóc Tiên lại dính vào drama mới. Cụ thể, nữ ca sĩ được công bố là khách mời chặng ở Tây Nguyên của chương trình truyền hình thực tế Gia đình Haha. Với sự vui vẻ, hoạt ngôn mà nhiều người từng thấy ở Tóc Tiên, cô trở thành "nhân tố" đáng được chờ đợi khi show lên sóng. Bản thân Tóc Tiên cũng thể hiện sự hào hứng khi đăng ảnh check in xác nhận là khách mời kèm 1 câu nói: "Đợt đó đi ngoan, ăn giỏi, chơi vui, ngủ sớm. Không biết lúc lên sóng có bị evil edit không nữa".

Tuy nhiên, chính động thái này của Tóc Tiên lại khéo cô vào tranh cãi dữ dội. Theo đó, trên các nền tảng MXH dẫn lại câu nói của nữ ca sĩ và cho rằng cô đang "quy chụp", bởi những fan cứng của Gia đình Haha đều nhận ra chương trình mang tính "chữa lành" chứ không phải theo hướng tiêu cực, tạo chiêu trò. Cụm từ "evil edit", hay còn gọi là biên tập ác ý thường sử dụng để chỉ cách biên tập tăng mức độ drama, kịch tính và là tuyệt chiêu "câu rating" của các chương trình truyền hình. Không nằm ngoài vòng xoáy cãi nhau um sùm này, Tóc Tiên cũng nhanh chóng lên tiếng phản hồi.

Tóc Tiên xác nhận là khách mời của Gia đình Haha nhưng sau đó vướng ồn ào

Theo đó, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cho biết chỉ có ý nói vui vẻ nhưng lại bị hiểu sai lệch hướng câu chuyện. Tóc Tiên thừa nhận chương trình có rất nhiều thử thách khó khăn, vất vả nhưng cô lại rất thích thú với những trải nghiệm mới này. Tóc Tiên hy vọng khi chương trình lên sóng, khán giả sẽ không tranh cãi.

Nữ ca sĩ nói: "Ai đi quay Gia đình Haha xong nói với tui là chương trình nhẹ nhàng, an yên thì tui cãi liền. Thử đi cày ruộng cuốc đất 12giờ trưa trong lúc tới tháng để biết người nông dân cực khổ nhường nào đi ạ. Rồi ekip trăm người quay vất vả lắm, có hôm trong vườn có rắn mà mấy anh quay phim vẫn phải đứng trụ, xong biên tập (toàn chị em phụ nữ) nhắn bảo anh chị đừng ra vườn nha trong khi mấy nhỏ vẫn ở đó để bắt từng khoảnh khắc của 7 con người sinh hoạt bên nhau. Không có spoil gì đâu ạ, tại chặng nào chả làm công việc nhà nông, đúng hông nà. Tiện share ý là healing hay không nằm ở tâm trí chúng mình. Nên dù làm cực cỡ mấy, tâm an yên thì mình an yên. Tui nghĩ đó mới là thông điệp của Gia đình Haha".

Tóc Tiên lên tiếng giải thích khi bị cư dân mạng không hài lòng việc Tóc Tiên sợ chương trình Gia đình Haha sẽ biên tập hình ảnh cô theo hướng tiêu cực

Trước đó, Tóc Tiên còn dính vào ồn ào khi đảm nhận vai trò nhà sản xuất toàn năng trong show thực tế Tân Binh Toàn Năng. Khi đó, Tóc Tiên gặp nhiều áp lực vì đối diện với hàng loạt tranh cãi khi thể hiện chiến thuật cho các tân binh. Trong boadcast cá nhân, Tóc Tiên cũng lên tiếng khi bị nói sân si, hiếu thắng. Vì thế, nhiều người cho rằng có khả năng lý do khiến Tóc Tiên rơi vào giai đoạn "suy" là do những khủng hoảng liên quan đến công việc, áp lực dư luận. Người hâm mộ vẫn đang chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn từ chính nữ ca sĩ, và hy vọng rằng đây chỉ là khoảng lặng ngắn trước khi Tóc Tiên trở lại đầy mạnh mẽ như cô vẫn luôn thể hiện.

Tóc Tiên gây tranh cãi với "chiến thuật" tại Tân Binh Toàn Năng

Về mối quan hệ với chồng, cư dân mạng phát hiện Touliver vẫn tham dự fan meeting của Tóc Tiên diễn hồi đầu tháng 6/2025. Tuy không lên sân khấu hay tương tác công khai, nhưng hành động lặng lẽ đến ủng hộ vợ cũng phần nào khiến fan an tâm, hoặc ít nhất là bớt hoang mang. Không chỉ thế, Hoàng Touliver vẫn đều đặn "thả tim" các bài đăng của Tóc Tiên trên MXH. Gần đây nhất, cả hai còn bị bắt gặp cùng nhau đi ăn, nữ ca sĩ về căn biệt thự chung.

Trong thời điểm dính phải nhiều thị phi, Tóc Tiên còn khoá MXH Threads nhưng không lâu sau đã mở lại. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Mạng xã hội với mình đơn thuần là công cụ giao tiếp mang tính chất công việc và phương thức đền đáp yêu thương từ khán giả. Nên lỡ như 1 lúc nào đó không thấy mình, chỉ là mình đang sử dụng định luật bảo toàn năng lượng mà thôi".

Dạo này, Tóc Tiên liên tục bị gọi tên vào những ồn ào không đáng có