Nam ca sĩ từng liệt nửa mặt tham gia Anh Trai Say Hi: "Tôi phải để tóc dài, che đi một bên mắt"

Ngay khi poster của Anh Trai Say Hi mùa 2 được công bố, Bùi Duy Ngọc viết trên trang cá nhân. "Lần này là một hành trình mới, trở lại đường đua âm nhạc và hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc bất ngờ và chấn động chưa từng có". Chia sẻ của anh ngay lập tức nhận được sự quan tâm, đón nhận từ cư dân mạng.

Bùi Duy Ngọc là gương mặt không quá xa lạ trong giới chuyên môn âm nhạc. Anh chính thức debut vào năm 2014 với vai trò trưởng nhóm trong nhóm nhạc The Wings. Cùng năm, anh chàng lọt vào Chung kết khu vực miền Bắc cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc (Sao Mai).

Năm 2016, The Wings tạo được tiếng vang lớn khi trở thành Á quân Nhân Tố Bí Ẩn mùa 2. Năm 2017, The Wings ẵm thêm giải Quán quân tập 4 của chương trình Phiên Bản Hoàn Hảo.

Là “hoa tiêu” của The Wings, Bùi Duy Ngọc có công lớn giúp nhóm tiệm cận hơn với khán giả yêu âm nhạc bằng cách thay đổi nhiều màu sắc âm nhạc.

Ca sĩ Bùi Duy Ngọc (ảnh trong bài do NVCC).

Bùi Duy Ngọc sinh năm 1993.

Đến năm 2018, Bùi Duy Ngọc bắt đầu sự nghiệp solo. Anh kết hợp cùng ca sĩ Thu Thủy tại Giai Điệu Chung Đôi và chiến thắng ngôi vị Quán quân chương trình.

Những năm gần đây, Bùi Duy Ngọc tạo nhiều dấu ấn khi lấn sân sang vai trò nhà sản xuất âm nhạc. Anh có phòng thu âm và công ty giải trí riêng.

Ở vị trí nhà sản xuất, Bùi Duy Ngọc là người đứng sau loạt MV khuấy đảo thị trường như: Em hát ai nghe, Khi em lớn (Orange), chuỗi dự án Chill with Vicky Nhung, Hôn sâu 3 phút (Vũ Thịnh x Fanny), Kẻ xuất chúng (ICD), Từ nơi tôi sinh ra (J97)… Những sản phẩm này làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc Việt trong một thời gian dài.

Với tài năng âm nhạc ấn tượng, Bùi Duy Ngọc là gương mặt được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tin tưởng hợp tác cùng như Trấn Thành, Đông Nhi, Orange, Mew Amazing, Vicky Nhung, Jsol, Hoàng Duyên, Phượng Vũ, rapper ICD,…

Không dừng lại ở đó, Bùi Duy Ngọc còn là thầy giáo thanh nhạc cho nhiều ca sĩ. Kha khá Anh Trai mùa 1, mùa 2, Em Xinh là học trò của thầy giáo Ngọc. Công ty giải trí của anh từng quản lý các nghệ sĩ trẻ được yêu mến hiện nay như Vicky Nhung, Vũ Thịnh, Fanny. Trong đó, Vũ Thịnh từng tham gia Anh Trai Say Hi mùa 1 và tạo được dấu ấn riêng trong cộng đồng âm nhạc.

Với profile đó, Bùi Duy Ngọc được xem sẽ là một trong những "con tướng mạnh" trong số 30 anh trai của chương trình.

Nam ca sĩ là cái tên được kỳ vọng tại Anh Trai Say Hi mùa 2.

Bùi Duy Ngọc sinh năm 1993, đam mê âm nhạc từ nhỏ nhưng hành trình theo đuổi đam mê của anh chàng không hề dễ dàng. Có thời điểm, Bùi Duy Ngọc phải gác lại ước mơ sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị liệt nửa mặt phải, vỡ xương gò má, chấn thương sọ não.

Đây cũng là khoảng thời gian nam ca sĩ phải đối mặt với những thay đổi trên cơ thể do vụ tai nạn gây ra. "Tôi phải để tóc dài, che đi một bên mắt để tránh ánh nhìn thương hại từ người xung quanh", nam ca sĩ nói.

Từ 68 kg, nam ca sĩ còn 59 kg vì biến cố này. Song cuối cùng, tình yêu âm nhạc đã chiến thắng tất cả, Bùi Duy Ngọc quyết định vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.