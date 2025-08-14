Review nhanh 30 Anh Trai Say Hi mùa 2: Nhìn đâu cũng thấy rapper, quá ít vocal xuất sắc, còn lại lạ tới mức... không ai biết!

Sau loạt hint nhỏ giọt thì vừa qua, Anh Trai Say Hi đã có màn công bố dàn cast nóng hầm hập Đội hình cho mùa 2 với 30 cái tên trải dài từ nghệ sĩ đã có chỗ đứng, đến những người đang trên đường tìm cho mình hào quang và có cả tân binh mới vào nghề. Nếu coi show giải trí là một món ăn tinh thần, thì Anh Trai Say Hi mùa 2 chính là ly trà sữa full topping nhiều hương vị: quen thuộc, hợp gu, mướt mắt cho đến lạ miệng,...

Quá ít ngôi sao

Trong 30 người được công bố theo từng đợt, dễ nhận thấy NSX luôn cài cắm những cái tên tạo được nhiệt cho chương trình. Như lần đầu là Ngô Kiến Huy, sau đó là B Ray, Karik, Big Daddy và cuối cùng là "cú nổ" Vũ Cát Tường. Như một công thức có sẵn, chỉ khi những cái tên này lộ diện thì sức nóng, sự bàn tán về Anh Trai Say Hi mới được âm ỉ kéo dài cả buổi tối hôm qua. Và NSX đã gãi đúng "điểm ngứa" của khán giả, khi Ngô Kiến Huy, bộ 3 HLV Rap Việt và đặc biệt là Vũ Cát Tường được hé lộ, cả cõi mạng rần rần và bàn tán về hàng tá kịch bản có thể xảy ra khi các cái tên này làm nhóm trưởng.

Có những cái tên lớn và đủ wow để cân truyền thông cho mùa 2

Quả thật, với bề dày hoạt động và có sẵn fanbase, những cái tên được xem là "Anh Trai lớn" này vừa cân được hiệu ứng truyền thông cho chương trình, vừa là "hạt nhân" tạo nên chất lượng âm nhạc mùa này. Để nói về khả năng sản xuất, sáng tác và tạo hit thì Vũ Cát Tường, B Ray hay Karik không còn gì để nghi ngờ. Tuy nhiên, cái hay ở Anh Trai Say Hi không chỉ là làm nhạc sẽ chiến thắng, mà chương trình còn tạo ra nhiều stage để khai thác trình diễn, vũ đạo,... Và để chứng kiến Vũ Cát Tường, B Ray, Karik, Big Daddy trên sân khấu nhảy nhót và diễn xuất thì đó vẫn là điều đáng mong đợi.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng đây là 5 ngôi sao lớn nhất của cả dàn cast mùa 2 và đó lại chính là vấn đề. So với mùa 1 - nơi khán giả được "no mắt" với một đội hình toàn nhân vật trung tâm như Isaac, Đức Phúc, Erik, HIEUTHUHAI, Song Luân, Anh Tú Atus hay Anh Tú Voi,... - thì mùa này số lượng ngôi sao quá ít, dẫn tới nguy cơ thiếu những "đầu tàu" giữ nhiệt cho chương trình. Khi phần còn lại chủ yếu là các rapper, visual hoặc tân binh mới toanh, bài toán đặt ra cho NSX là làm sao để các gương mặt này đủ sức gánh spotlight, thay vì chỉ để vài cái tên nổi bật phải "gồng" cả mùa. Đây sẽ là thách thức không nhỏ nếu Anh Trai Say Hi muốn giữ được sức hút bền vững như mùa trước.

Bộ 3 HLV Rap Việt tạo nhiệt cho cuộc thi nhưng liệu đủ sức cân truyền thông đến hết mùa

NEGAV và Thái Ngân trở lại bùng tranh cãi

Trường hợp của NEGAV và Phạm Đình Thái Ngân cũng được xem là nét đặc biệt trong mùa mới. Sự trở lại của 2 Anh Trai Say Hi mùa 1 đã tạo nên hiệu ứng truyền thông cực tốt. Có thể thấy NSX đã có đủ "chiêu trò" để giúp Anh Trai Say Hi tạo được sự chú ý. Dù vậy, trên mạng xã hội cũng kéo theo không ít ý kiến trái chiều.

Lý do là khi bước sang mùa mới, khán giả thường kỳ vọng vào những gương mặt hoàn toàn mới để tạo sự bất ngờ, trong khi NEGAV ở mùa 1 đã tiến thẳng tới chung kết, khiến netizen đặt câu hỏi liệu còn điều gì đủ mới mẻ để khai thác thêm. Với trường hợp của Phạm Đình Thái Ngân, phải thừa nhận mùa 1 nam ca sĩ khá mờ nhạt trong cách thể hiện, không để lại quá nhiều ấn tượng cho khán giả. Nhiều cư dân mạng còn cho rằng nếu thật sự mang 1 cái tên cũ để trở lại thì còn nhiều lựa chọn tốt hơn.

Từ đó, netizen vẫn chưa hình dung rõ vai trò của NEGAV và Thái Ngân trong mùa này sẽ ra sao, và liệu phần thể hiện có đủ sức tạo điểm nhấn giữa một dàn cast đa dạng hay không. Chính những băn khoăn này khiến sự trở lại của họ vừa tạo tò mò, vừa trở thành phép thử khó khăn cho NSX trong việc làm mới trải nghiệm của người xem.

Sự trở lại của NEGAV và Phạm Đình Thái Ngân dấy lên nhiều thắc mắc

Rapper quá nhiều, vocal thì nhỏ giọt

Ngay khi danh sách 30 Anh Trai mùa 2 được công bố, điều khiến khán giả bàn tán rầm rộ nhất chính là… rapper ở khắp mọi nơi. Từ Tez, Robber, Mason Nguyễn, Gill, OgeNus cho tới cả bộ ba huấn luyện viên Rap Việt là B Ray - Karik - Big Daddy, lineup mùa này khiến nhiều người phải thốt lên rằng đây chẳng khác gì "Rap Việt mùa 5". Số lượng rapper đông đảo tới mức gần như "nuốt trọn" spotlight, trong khi đó, những vocalist thật sự nổi trội lại vô cùng ít ỏi – điều khiến fan của các giọng ca pop, ballad hay R&B cảm thấy hụt hẫng.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng nhóm rapper này đều có cá tính âm nhạc rõ ràng, mỗi người đều sở hữu ít nhất một bản hit làm thương hiệu cá nhân và từng chứng minh sức hút ở ngoài đời. Vấn đề nằm ở chỗ, với một sân chơi cần sự đa dạng về màu sắc âm nhạc, quá nhiều rap và quá ít vocal dễ khiến phần trình diễn bị một màu nếu không được dàn dựng khéo léo.

Dàn thí sinh Rap Việt sẽ là những màu sắc hứa hẹn tạo nên nhiều sân khấu bùng nổ cho mùa 2

Nhiều "cây visual" mướt mắt nhưng liệu đủ làm nên chuyện?

Không thể phủ nhận, NSX Anh Trai Say Hi rất hiểu tâm lý khán giả: ngoài phần nghe, phần nhìn cũng phải đủ "nịnh mắt". Chính vì vậy, mùa 2 được cài cắm nguyên một dàn cây visual như Cody Nam Võ, Nhâm Phương Nam, Hải Nam, Otis, Vương Bình, CongB… Những gương mặt này đều sở hữu ngoại hình sáng, phong thái cuốn hút và khả năng ăn hình cực tốt.

Điểm chung của dàn visual này là đã có nhiều năm hoạt động, đủ kinh nghiệm để biết cách đứng sân khấu, nhưng xét về dấu ấn bứt phá thì vẫn chưa thật sự rõ rệt. Chính vì vậy, so với mùa 2 quy tụ nhiều cá tính âm nhạc rõ rệt thì dàn Anh Trai visual này lại khiến khán giả đặt nhiều nghi vấn.

Dàn "cây visual" của Anh Trai Say Hi 2025

Loạt cái tên lạ hoắc

Trong số dàn cast tham gia Anh Trai Say Hi có nhiều cái tên vẫn còn xa lạ với phần lớn khán giả đại chúng. Khoi Vu, Jaysonlei, Jay B, Lohan, Đỗ Nam Sơn… khi vừa xuất hiện trong danh sách đã khiến nhiều người nhướn mày: Họ là ai? Từng làm gì? Và liệu có đủ sức tạo điểm nhấn giữa một dàn cast toàn gương mặt quen?

Đương nhiên, sự nghi ngờ là phản ứng dễ hiểu. Một số khán giả lo ngại nhóm tân binh này sẽ trở thành "phần loãng" của chương trình, khó chen spotlight khi phải đứng cạnh những cái tên đã có fanbase hùng hậu. Nhưng đi kèm với sự hoài nghi thì vẫn có nhiều sự háo hức bởi khán giả tò mò rốt cuộc họ sẽ làm gì để chứng minh mình xứng đáng có mặt ở đây?

Điều khán giả từng thấy ở vũ trụ Say Hi là NSX rất giỏi biến một người thành "hero" từ zero. Thế nên, nhóm tân binh này vừa là ẩn số, vừa là con dao hai lưỡi: nếu biết tận dụng sân khấu, khai thác cá tính và tạo ra khoảnh khắc viral, họ có thể bất ngờ bật lên thành tâm điểm; còn nếu không, họ sẽ trôi tuột trong trí nhớ người xem. Và chính sự mạo hiểm này mới làm cho Anh Trai Say Hi mùa 2 thêm phần kịch tính.

Những "làn gió mới" gây tò mò ở chương trình năm nay

Dàn cast mùa 2 vừa lộ diện đã lập tức chia khán giả thành nhiều luồng cảm xúc. Có người háo hức mong chờ màn thể hiện của thần tượng, có người lại tiếc nuối vì những cái tên từng được dự đoán góp mặt cuối cùng vẫn "mất hút". Song song đó là những hoài nghi không nhỏ: liệu mùa 2 có đủ sức vượt qua cái bóng quá lớn của mùa 1 hay không. Tuy nhiên, nếu nhìn vào lượt tương tác trên mạng xã hội ngay từ lúc công bố, dễ thấy Anh Trai Say Hi mùa 2 vẫn đang tạo ra sức hút không hề nhỏ.