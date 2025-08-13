Lan Phương hậu ly hôn chồng Tây: "Không suy nghĩ nhiều, sống cách biệt với mọi thứ, chỉ có mình và 2 con"

Mới đây, Lan Phương khiến nhiều người bất ngờ khi xác nhận đã nộp đơn ly hôn đơn phương với chồng là doanh nhân người Anh David Duffy, khép lại 7 năm gắn bó. Nữ diễn viên xác nhận cả hai đã ly thân và đang hoàn tất thủ tục ly hôn.

Chia sẻ về nguyên nhân đổ vỡ, Lan Phương cho biết cô từng trải qua nhiều khó khăn trong hôn nhân, bao gồm những giai đoạn trầm cảm và cảm giác cô đơn khi không được chồng thấu hiểu. Hiện cô đã dọn ra sống riêng và thừa nhận cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nộp đơn ly hôn.

Lan Phương khiến nhiều người bất ngờ khi xác nhận đã nộp đơn ly hôn đơn phương với chồng là doanh nhân người Anh David Duffy, khép lại 7 năm gắn bó.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm liên quan đến công việc, cuộc sống thường ngày của 3 mẹ con.

Khi có thời gian, Lan Phương đưa 2 con vào chơi tại TP HCM trong 4 ngày. Cô dành trọn vẹn thời gian cho các con, không suy nghĩ, không xem điện thoại, không lo lắng hay căng thẳng về bất cứ chuyện gì.

"Ở đây, 3 mẹ con Phương thực sự cách biệt với mọi thứ, hầu như không nghĩ, không xem điện thoại, không lo lắng hay căng thẳng với bất cứ thứ gì, từ quay phim, kinh doanh, nhân sự, kế hoạch, mạng xã hội… Không có gì cả, chỉ có mình và 2 con. Công việc hàng ngày chỉ là nghĩ xem hôm nay sẽ đưa con đi đâu chơi, đi ăn gì mà vẫn đúng giờ ngủ trưa, ngủ tối của các con mà thôi. Không ai can thiệp, không ai ý kiến, chỉ có kế hoạch mình và các con cùng tạo nên", cô trải lòng.

Lan Phương có những giây phút bình yên bên 2 con gái.

Một mình nuôi hai 2 con, nữ diễn viên Thương ngày nắng về thừa nhận có lúc cô bù đầu bế ẵm, dỗ dành các con, có lúc mất kiên nhẫn nhưng cô cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc và bình yên vô bờ. Cô cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên vì được dành thời gian cho con theo cách của mình. "Tiếng cười của Lina, tiếng nói ê a của Mia trở thành những âm thanh đẹp nhất của cuộc sống", Lan Phương kết luận.

Nữ diễn gốc Hà thành dành nhiều thời gian hơn để ở bên các con, cô kể về trải nghiệm đưa con gái Mia leo núi.

"Mới suýt soát tròn 17 tháng mà cô ý phăm phăm leo núi, mẹ thì đã toát hết mồ hôi rồi mà Mia vẫn hăng hái leo núi tìm khỉ, vừa đi vừa gọi 'ỉ ơi' (nghĩa là Khỉ ơi)" , chia sẻ của Lan Phương khiến nhiều người bật cười.

Lan Phương cùng con gái đi leo núi.

Sau khi ly hôn, Lan Phương khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ góc khuất hôn nhân. Nữ diễn viên cho biết sau khi kết hôn, cô độc lập về tài chính với chồng. "Chị chưa từng cần 1 đồng nào của chồng chị em ạ", cô bình luận đáp trả khi một dân mạng cho rằng cô không thông cảm khi chồng bận rộn công việc.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Lan Phương đề cập đến vấn đề tài chính kể từ sau khi kết hôn. Việc nữ diễn viên khẳng định mình chưa từng phụ thuộc vào kinh tế của người chồng ngoại quốc đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trước khi công khai chuyện ly thân, Lan Phương nhiều lần chia sẻ về nỗi buồn và sự kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trước khi công khai chuyện ly thân, Lan Phương nhiều lần chia sẻ về nỗi buồn và sự kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời né tránh trả lời khi được hỏi về sự vắng mặt của chồng trong những dịp quan trọng của gia đình. Nữ diễn viên từng đưa con vào Đà Nẵng để đoàn tụ với chồng sau quãng thời gian đối mặt với trầm cảm sau sinh.

" Tôi từng vì chồng, bỏ hết công việc ở Hà Nội, đưa hai con vào sống ở Đà Nẵng vài tháng để mong có sự đỡ đần chia sẻ. Nhưng công việc anh ấy bận nên từ sáng đến tối, vẫn chỉ có tôi chăm hai con và cố gắng làm những gì có thể với công việc mình. Tình trạng trầm cảm của tôi không giảm chút nào ", Lan Phương chia sẻ.

Lan Phương quyết định khép lại cuộc hôn nhân 7 năm với chồng Tây.

Lan Phương và doanh nhân người Anh David Duffy quen nhau năm 2017, nhanh chóng hẹn hò và kết hôn vào tháng 5/2018. Chỉ một ngày sau khi đăng ký kết hôn, nữ diễn viên sinh con gái đầu lòng Lina Linh Duffy, rồi đón con gái thứ hai vào tháng 3/2024. Gần đây, cả hai xác nhận ly thân và đang làm thủ tục ly hôn.



