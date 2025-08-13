"Lò vi sóng hot nhất Cbiz": Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp Hoàng Cảnh Du sau vụ nhà trai đưa gái lạ đi Phú Quốc?

Ngày 13/8, tờ Sohu đưa tin MXH Weibo đang rầm rộ thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đã "gương vỡ lại lành" sau khoảng thời gian âm thầm chia tay. Nghi vấn này nổ ra sau khi nguồn tin trong giới cho biết cặp sao sắp dắt tay nhau xuất hiện trên tạp chí Harper's Bazaar số Kim Cửu tháng 9 vàng. Họ không chụp ảnh đôi mà lên hình độc lập trong số báo.

Thông tin này ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng, bởi rất hiếm khi các tạp chí thời trang hàng đầu Cbiz để 2 nghệ sĩ vướng nghi vấn hẹn hò ầm ĩ cùng lộ diện trong cùng 1 số tạp chí. Do đó, dân tình liền cho rằng có ẩn tình xoay quanh việc Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du cùng chụp ảnh cho Harper's Bazaar. Họ cho rằng 2 nghệ sĩ đã chủ đích nhận job cùng thời điểm để ngầm thông báo về việc cả 2 đã tái hợp. Không chỉ vậy, sắp tới, cặp sao còn có lịch trình quay phim tại cùng 1 thành phố Thượng Hải (Trung Quốc).

Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du được tiết lộ sắp cùng xuất hiện trong 1 số phát hành của tạp chí Harper's Bazaar. Cư dân mạng cho rằng cặp sao đã nhận job cùng 1 thời điểm để ngầm thông báo về việc tái hợp

Trước đó, vào ngày 20/2, dân tình Trung Quốc xôn xao khi 1 tài khoản MXH tung clip Hoàng Cảnh Du đi nghỉ dưỡng ở đảo Phú Quốc cùng 1 cô gái lạ. Nhiều khán giả cho rằng bạn gái mới của Hoàng Cảnh Du là người ngoài ngành giải trí. Khi truyền thông liên hệ với studio Hoàng Cảnh Du, phía nam diễn viên không phản hồi. Với việc tài tử Thượng Ẩn lộ khoảnh khắc hẹn hò với người mới, công chúng cho rằng chuyện tình của anh và Địch Lệ Nhiệt Ba đã tan vỡ. Từ giữa tháng 1, blogger Lưu Đại Chùy đã tiết lộ Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba "đường ai nấy đi".

Cư dân mạng "tóm gọn" Hoàng Cảnh Du đi du lịch Phú Quốc cùng 1 cô gái lạ vào giữa cuối tháng 2

Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vướng nghi vấn hẹn hò sau khi hợp tác chung phim Hạnh phúc trong tầm tay. Cả 2 lộ nhiều bằng chứng cho thấy họ đang yêu. Trên phim trường, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du có nhiều cử chỉ thân mật trên mức đồng nghiệp. Cặp sao cùng sinh năm 1992 từng bị phát hiện thuê chung vệ sĩ, hợp tác với cùng một stylist hay lộ không gian sống tương đồng.

Tháng 10/2020, Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba bị tung bằng chứng đeo vòng cổ giống nhau. Thiết kế của chiếc vòng giống số 8, đọc thành "Ba Ba", trùng tên của mỹ nhân Tân Cương. Đầu năm 2023, một nguồn tin cho biết Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba cùng sang châu Âu du lịch. 1 khán giả khẳng định đã vô tình bắt gặp mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế ở bảo tàng Louvre tại Pháp.

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong Hạnh phúc trong tầm tay

Ngày 4/2/2024, 1 khán giả đăng lên mạng xã hội rằng đang ở chung khu nghỉ dưỡng với Địch Lệ Nhiệt Ba. Đến ngày 5/2/2024, lại có 1 người qua đường khác đăng trên Douyin rằng đã gặp Hoàng Cảnh Du ở Thái Lan. Blogger cho biết đã nhắn tin với 2 tài khoản nói trên và họ đều xác nhận đã tận mắt nhìn thấy Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba tại Thái Lan. Theo blogger giải trí, trong tháng 2, Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đều không có lịch trình công việc ở Thái Lan. Vì vậy, việc họ cùng có mặt ở 1 địa điểm chỉ có thể là sang nước ngoài hẹn hò. Căn cứ vào lịch trình của 2 ngôi sao, blogger giải trí suy đoán Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba có khoảng 4 ngày ở bên nhau. Mỹ nhân Tân Cương phải quay về nước để quay chương trình Xuân Vãn cho các đài truyền hình vào ngày 8-9/2/2024.

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba lộ nhiều bằng chứng hẹn hò trong nhiều năm qua

Với những tin đồn thất thiệt về chuyện tình ái, các nghệ sĩ thường trả lời dứt khoát là tin giả. Tuy nhiên, 2 diễn viên chưa bao giờ phủ nhận rõ ràng nghi vấn hẹn hò trong 5 năm qua, nên công chúng vẫn tin rằng họ thực sự đã nảy sinh tình cảm trong quá trình hợp tác.

Tờ Sohu cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba không phủ nhận tình cảm với Hoàng Cảnh Du vì nam diễn viên giúp cô móc nối tài nguyên phim ảnh. Mỹ nhân Tân Cương hiện tại đã bước sang tuổi 33, và không còn nhiều thời gian để đóng phim ngôn tình. Cô cần các dự án chính kịch có chiều sâu hơn, song, công ty quản lý Gia Hành Thiên Hạ không có khả năng giúp nữ diễn viên. Ngược lại, Hoàng Cảnh Du chuyên đóng dòng phim chính kịch, mối quan hệ sâu rộng, được các nhà sản xuất ưu ái chắc chắn sẽ là sự hỗ trợ tốt cho Địch Lệ Nhiệt Ba.

Mỹ nam Thượng Ẩn được cho là đã nhờ vả nhiều mối quan hệ của mình để hỗ trợ sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba

Nguồn: Sina, Weibo