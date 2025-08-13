Á hậu Lona Kiều Loan tổ chức thôi nôi cho con trai, lộ danh tính "chồng bí ẩn"

Từng có thời gian hoạt động showbiz rất sôi nổi, làm mới bản thân ở nhiều lĩnh vực nhưng có giai đoạn Kiều Loan im hơi lặng tiếng. Sau thời gian dài vắng mặt, Á hậu gen Z này lộ ảnh đi khám thai ở một bệnh viện quốc tế tại TP.HCM. Theo nhiều nguồn tin thân cận, Á hậu Kiều Loan đã bí mật chào đón nhóc tỳ đầu lòng vào giữa tháng 8/2024. Trong thời gian qua, Kiều Loan cũng để lộ nhiều chi tiết làm mẹ bỉm, xuất hiện nôi em bé trong chuyến du lịch gia đình nhưng cô chưa từng lên tiếng xác nhận tin vui này.

Mới đây nhất, nàng hậu gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh "nét căng" trong một không gian như tổ chức sinh nhật cho một bé trai. Có thể thấy, Kiều Loan không đơn thuần là khách mời đến dự mà cô như "chủ tiệc" vì tất bật sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ từ quà tặng khách mời đến trang trí bàn tiệc. Bên dưới loạt ảnh này, cư dân mạng đồng loạt để lại nhiều nghi vấn cho rằng đây chính là tiệc thôi nôi con trai Lona Kiều Loan. Bởi lẽ thời điểm này cũng tròn 1 năm cô chào đón nhóc tỳ đầu lòng.

Loan Kiều Loan check in sang trọng tại một buổi tiệc sinh nhật dành cho bé trai

Cư dân mạng cho rằng đây chính là thôi nôi con trai của Kiều Loan vì thời điểm này 1 năm trước cô đã bí mật chào đón em bé

Đáng nói hơn, khi "xả" loạt hình ảnh này trên trang cá nhân, Loan Kiều Loan còn mập mờ tung hint liên quan đến "chồng bí ẩn". Cụ thể, cô đính kèm 3 trái tìm màu vàng, đỏ và xanh khiến netizen bàn tán cho rằng đây là ẩn ý về một gia đình, số khác lại nói đây là biểu tượng màu liên quan đến mệnh của Kiều Loan, con trai và một vị bác sĩ nổi tiếng sinh ănm 1974. Điều đáng chú ý chính là trong vô vàn bình luận suy đoán, Kiều Loan đã "thả tim" duy nhất bình luận cho rằng 3 ký hiệu này là màu sắc liên quan đến màu phong thuỷ của các thành viên, ngầm xác nhận sinh con vào năm 2024 và mối quan hệ đặc biệt với bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng.

Ngoài ra, bên dưới bài đăng này, một cư dân mạng còn chỉ ra địa điểm Lona Kiều Loan tổ chức tiệc thôi nôi cho con là ở một nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm TP.HCM. Người này cho biết cũng đến dùng bữa vào ngày diễn ra tiệc mừng này và nhìn thấy vị bác sĩ nổi tiếng từng vướng tin đồn hẹn hò với Kiều Loan bế một bé trai để chào đón khách mời. Hiện tại, đây chỉ là những nghi vấn nhưng đã khiến cư dân mạng có thêm cơ sở cho rằng Kiều Loan đã lên chức mẹ và chồng bí ẩn của cô có liên quan đến vị bác sĩ từng bị soi hint hẹn hò.

Kiều Loan bất ngờ thả tim bình luận có nhắc đến "Bác T, sinh năm 1974" và chuyện sinh con trai vào năm 2024

Hậu nhận cương vị Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, Lona Kiều Loan gây sốc khi công khai can thiệp "dao kéo" để hoàn thiện ngoại hình, tìm kiếm cơ hội phát triển. Và bác sĩ thẩm mỹ này chính là người đã hỗ trợ, tư vấn cho Lona Kiều Loan. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong công việc lẫn những sự kiện giải trí, gặp gỡ bạn bè...

Vào khoảng tầm năm 2021, các diễn đàn mạng rầm rộ tin Lona Kiều Loan đang hẹn hò bác sĩ thẩm mỹ. Thời điểm đó, nàng hậu sinh năm 2000 cũng thường xuyên "thả thính", tung hint chuyện yêu đương, du lịch lãng mạn nhưng không lộ danh tính đối phương. Suốt nhiều năm qua, cả hai vẫn nhiều lần xuất hiện bên nhau nhưng chưa bao giờ có câu trả lời chính thức, trực tiếp nào về mối quan hệ.

Loan Kiều Loan có thời gian lui về ở ẩn, sau đó lộ tin đã sinh con

Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi, Lona Kiều Loan nói về việc hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư lên mạng xã hội: "Tôi sẽ đăng tải những điều liên quan đến công việc chứ không đưa quá nhiều những gì riêng tư lên mạng xã hội dù là chuyện vui, hạnh phúc hay buồn. Như thế tôi sẽ có cảm giác mình vẫn còn điều riêng tư để giấu lại. Chứ đôi khi niềm vui của mình là cả nước vui nhưng đến cái buồn không mấy ai quan tâm đến, lúc đó mình cảm thấy tủi hờn với sự cay nghiệt của showbiz rồi ngộ nhận đó là điều khó nhất. Tôi là nghệ sĩ chân chính, làm việc hết mình vì đam mê".