Quỳnh Lương than thở về ngoại hình của con gái mới chào đời, chuyện gì đây?

Mới đây, diễn viên Quỳnh Lương đã chính thức công bố tin vui về việc sinh con gái thứ hai, dù bé đã chào đời cách đó vài ngày. Tuy nhiên, đến ngày 11/8, nữ diễn viên dành thời gian chia sẻ về hành trình làm mẹ lần hai của mình, cho biết mọi thứ diễn ra khá nhẹ nhàng và suôn sẻ.

Ông xã của cô luôn túc trực, bên cạnh động viên và đồng hành cùng cô trong suốt quá trình này. Niềm vui vỡ òa khi gia đình nhỏ của Quỳnh Lương đón thêm thành viên mới, bé gái được đặt tên thân mật ở nhà là NaLa.

Quỳnh Lương - Tiến Phát hạnh phúc đón con gái chung.

Sau khi con gái chào đời, vợ chồng Quỳnh Lương dành trọn vẹn thời gian để quan tâm, chăm sóc cho con. Bên cạnh đó, cô còn tiết lộ con gái có ngoại hình giống hệt chồng doanh nhân. Mới đây, người đẹp đăng tải nhiều khoảnh khắc chụp cận đầu con gái và đặt dấu hỏi về việc em bé quá ít tóc.

"Lúc siêu âm bác sĩ khen trộm vía em nhiều tóc, mẹ mua kẹp nơ quá trời mà về không biết kẹp sao nữa", "Khum hiểu luôn á" , Quỳnh Lương bày tỏ sự lo lắng.

Quỳnh Lương lo lắng vì con gái khá ít tóc, không giống như bác sĩ mô tả.

Nhiều mẹ bỉm sữa cho rằng việc con sinh ra nhiều tóc hay ít tóc không quá ảnh hưởng đến ngoại hình của bé sau này. Bởi ngoại hình của trẻ sơ sinh sẽ thay đổi nhiều qua từng ngày, từng tháng. Họ động viên Quỳnh Lương không nên quá lo lắng.

Sau khi chào đón thiên thần nhỏ, Quỳnh Lương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con trên mạng xã hội. Trên kênh TikTok với hơn 1,1 triệu người theo dõi, nữ diễn viên sinh năm 1995 vừa đăng tải đoạn clip ông xã Tiến Phát chơi đùa cùng con. Cô hài hước viết: "Tiến Phát đang nhìn ngắm hình ảnh lúc nhỏ của mình. Thành quả của 9 tháng ghét chồng là đẻ ra 'đứa' giống chồng y chang."

Quỳnh Lương đăng tải khoảnh khắc đáng yêu của con gái lên mạng xã hội

Bên cạnh đó, Quỳnh Lương cũng không ngừng “bộc lộ” tình yêu thương dành cho con, thường xuyên chụp ảnh đến mức bộ nhớ điện thoại đã đầy chỉ sau vài ngày. Cô chia sẻ: "Mới có vài ngày mà máy tôi full dung lượng rồi á em yêu ơi. Chào con, thế giới mới của ba mẹ."

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1995 tâm sự rằng sau khi sinh con, cô luôn muốn ngắm nhìn thiên thần nhỏ từng giây từng phút. Cô chia sẻ: "Cái tính bướng bỉnh, lì lợm của mẹ đã gục ngã trước hình ảnh chiếc kim nhỏ xíu cắm vào chân em để lấy máu. Em không khóc, mẹ khóc. Mẹ đã lên kế hoạch nghỉ ngơi, mua nôi cho em ngủ riêng rồi tự phá bỏ, lúc nào cũng muốn ôm em, nhìn em. Em đi tắm một chút là mẹ nhớ điên lên. Mới xuất hiện có vài ngày mà đã thao túng tâm lý người ta thế rồi. Yêu anh Gấu và em lắm luôn."

Quỳnh Lương vẫn giữ kín diện mạo con gái mới chào đời.

Dù vậy, Quỳnh Lương vẫn giữ kín hình ảnh diện mạo của con gái thứ hai. Trên mạng xã hội, cô chỉ đăng tải những bức hình chụp góc nghiêng hoặc che mặt, chưa tiết lộ rõ gương mặt của em bé.

Quỳnh Lương chính thức công bố mang thai lần thứ hai vào đầu năm 2025. Đây là kết quả của mối quan hệ giữa cô và thiếu gia Tiến Phát, cặp đôi bén duyên từ chương trình Người Ấy Là Ai 2023 . Người đẹp trải qua thai kỳ khá ổn định, ăn ngủ tốt và không gặp phải tình trạng nghén hay mệt mỏi nhờ sự chăm sóc tận tình của ông xã.

Quỳnh Lương và Tiến Phát bén duyên từ chương trình Người Ấy Là Ai 2023.

Trước đó, Quỳnh Lương từng trải qua lần mang thai và sinh con đầu lòng khi mới 18 tuổi với người chồng đầu tiên. Sau khi chia tay, cô bắt đầu hành trình làm mẹ đơn thân đầy nghị lực và kiên cường.