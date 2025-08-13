Puka và Khả Như chạm mặt sau tin đồn "toang", camera bắt cận thái độ là lạ!

Tình bạn giữa các nghệ sĩ trong showbiz luôn được để ý từng chút một, thế nên mỗi khi người trong cuộc có động thái lạ là tin đồn lại rầm rộ. Những người "hóng" chuyện showbiz chắc hẳn chưa quên vụ nghi vấn Puka và Khả Như - bạn thân cả thập kỷ bỗng dưng "bơ" nhau, không góp mặt trong ngày trọng đại của đối phương. Theo nhiều nguồn tin, đôi "chị chị em em" này xảy ra rạn nứt, mối quan hệ đã không còn tốt đẹp như trước. Sau đám cưới của Puka, những lần hiếm hoi cô và Khả Như chạm mặt đều thu hút sự chú ý.



Mới đây nhất, vợ Gin Tuấn Kiệt tham gia một hoạt động trồng cây cùng với dàn nghệ sĩ như Khả Như, Lâm Vỹ Dạ, Vy Oanh... Lâu lắm rồi mới "hội ngộ" người cũ, thái độ của Puka và Khả Như đối với nhau nhanh chóng lọt vào ống kính của team qua đường. Theo đó, xuyên suốt sự kiện, Puka và Khả Như được sắp xếp ngồi về 2 phía khác nhau trong hàng ghế khách mời.

Khi cùng lên sân khấu, camera bắt cận khuôn mặt Puka có phần gượng gạo, cả hai chỉ trò chuyện với người đứng ở giữa là Lâm Vỹ Dạ chứ không tương tác với nhau. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, khiến netizen bàn tán sôi nổi. Một số người cho rằng có thể do hoạt động đông người và lịch trình bận rộn nên cả hai không tiện trò chuyện, trong khi nhiều ý kiến lại cho rằng thái độ này càng làm dấy lên nghi vấn những lần hiếm hoi cười nói trước đó chỉ là "bằng mặt không bằng lòng".

Puka và Khả Như chạm mặt tại sự kiện sáng 13/8

Khả Như và Puka chỉ tương tác với người đứng giữa là Lâm Vỹ Dạ

Trong sự kiện trước khi Puka lui về ở ẩn để sinh con, cả hai tương tác và trò chuyện cùng nhau thân thiết

Puka và Khả Như từng là cặp bạn diễn ăn ý, không chỉ song hành ở nhiều chương trình giải trí mà còn gắn bó thân thiết ngoài đời. Tuy nhiên, từ cuối năm 2023, nghi vấn "rạn nứt" tình bạn bắt đầu xuất hiện. Lý do là netizen phát hiện Khả Như vắng bóng trong những dịp trọng đại của Puka - Gin Tuấn Kiệt. Cả hai cũng bất ngờ hủy theo dõi nhau và không còn tương tác trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, giữa thời điểm tin đồn lan rộng, Puka đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Dù có ai đó đâm bạn vài dấu kim, bạn vẫn phải vui vẻ và cảm ơn vì biết đâu nhờ dấu kim đó bạn biết thêm nhiều thứ khác". Chia sẻ này nhanh chóng được liên hệ với câu chuyện tình bạn đang gây xôn xao. Ngày 20/11/2024, cả hai lần đầu chạm mặt tại đám cưới Phương Lan – Phan Đạt. Dù có trò chuyện nhưng khán giả nhận xét không còn sự thân thiết như trước. Ở các sự kiện sau đó, Puka và Khả Như hoặc không giao lưu, hoặc xuất hiện lệch giờ nhau. Đặc biệt, Khả Như cũng không có mặt trong tiệc sinh nhật hay ngày Puka được hội bạn đến chúc mừng đã sinh con đầu lòng.

Puka và Khả Như cũng từng chạm mặt tại đám cưới của Phương Lan

Trong một lần trò chuyện với Minh Tú, Puka từng lên tiếng trải lòng về những mối quan hệ của mình: "Thất bại của tôi là về mối quan hệ bạn bè với nhau thôi. Đó là những cái tôi cảm thấy thật sự thất bại. Thấy mình luôn hết lòng với những mối quan hệ xung quanh. Đôi khi mình xem các mối quan hệ đó như người thân, anh chị em ruột trong nhà nhưng đôi khi cảm xúc và sự việc người ta đưa đến không đúng như những gì mình mong muốn. Và mối quan hệ đó không còn nữa, đó là thất bại của tôi".

Về phía Khả Như, cô cũng từng chia sẻ đầy ẩn ý: "Năm 2023 cho Như 1 bài học là nhìn thấu, nghe thấu và hiểu thấu. Mình hiểu nỗi khổ người ta, hiểu những khó khăn mình đang có, thấu được những thứ mình đáng phải trải qua. Mình nhìn thấu được mọi thứ sẽ không thấy đau lòng hay buồn. Mình không cầu cứu hay chấp niệm. Vì thế, đối với Như, đó là điều rất quan trọng".