Mỹ nhân "đẹp hơn cả AI" bị "tóm" cảnh suýt nôn ọe ở sân bay, chuyện gì đây?

Mới đây, Karina (aespa) đã hạ cánh tại sân bay Gimpo, Hàn Quốc sau khi hoàn thành đêm diễn ở Nhật Bản. Video "nữ thần AI" xuất hiện ở sân bay nhanh chóng gây bão mạng xã hội, nhưng không phải vì nhan sắc xinh đẹp, mà là vì 1 khoảnh khắc khiến dân tình bàn tán không ngớt.

Cụ thể, ban đầu Karina vẫn di chuyển và chào fan như bình thường. Nhưng ngay sau đó, cô dùng tay bụm miệng lại, biểu cảm như muốn nôn ọe. Rất nhanh chóng, trưởng nhóm aespa lấy lại bình tĩnh và tiếp tục bước đi.

Karina bị bắt gặp nôn ọe ở sân bay

Ban đầu, cô nàng vẫn rất tươi tắn chào phóng viên và fan và bước đi như bình thường

Tuy nhiên Karina đã có biểu hiện lạ: lấy tay bụm miệng như muốn nôn ọe

Cô lấy lại bình tĩnh và tiếp tục bước đi

Khoảnh khắc đơn giản thoáng qua nhưng đã khiến mạng xã hội dậy sóng và bàn tán không ngớt. 1 số antifan công kích Karina uống quá nhiều rượu, thậm chí còn cho rằng cô... mang thai. Fan lại lo lắng cho nữ idol sinh năm 2000 có thể gặp phải vấn đề sức khỏe nào đó. Tuy nhiên phần đông ý kiến Knet đều cho rằng việc Karina bụm miệng, suýt nôn do cô ngửi thấy mùi hôi khó chịu từ phía vệ sĩ hoặc các fan.

Karina không phải idol đầu tiên lọt top tìm kiếm với biểu cảm "xịt keo", khó chịu khi ngửi thấy mùi lạ khi đang di chuyển trong vòng vây người hâm mộ tại sân bay. Trước đó, cả "công chúa Kpop" Jang Won Young và Yoona (SNSD) cũng gặp phải trải nghiệm tương tự, lộ biểu cảm hoang mang ra mặt vì ngửi thấy mùi lạ giữa đám đông. Không ít người trêu chọc rằng có vẻ như những thành viên nhóm nhạc nữ xứ Hàn đều rất nhạy cảm với mùi hương.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, là nhân vật công chúng, Jang Won Young và Yoona nên có cách xử lý chuyên nghiệp hơn, tránh để những người xung quanh cảm thấy bị xúc phạm. Tuy nhiên, càng nhiều người cho rằng việc che mũi khi ngửi thấy mùi lạ là phản ứng sinh lý tự nhiên của con người, không có gì đáng trách cả. Nhất là khi vào mùa hè, đám đông chen chúc dễ dẫn đến mùi khó chịu.

Jang Won Young...

... và Yoona đều từng gặp tình huống "khó vẽ nụ cười"

Karina (tên thật là Yoo Jimin) là một nữ idol nổi tiếng, trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ Kpop aespa thuộc công ty SM Entertainment. Cô được biết đến rộng rãi nhờ vẻ ngoài xinh đẹp như AI, tài năng toàn diện và sức hút mạnh mẽ trên sân khấu. Trước khi ra mắt chính thức, Karina đã có một thời gian dài làm thực tập sinh tại SM Entertainment và gây chú ý với nhan sắc nổi bật. Cô từng xuất hiện trong MV Want của tiền bối Taemin (SHINee) và tham gia các sự kiện quảng bá của SM, hé lộ tiềm năng lớn.

Vào ngày 17/11/2020, Karina chính thức ra mắt với vai trò trưởng nhóm của aespa. Với concept độc đáo về vũ trụ ảo và các avatar "ae" của các thành viên, aespa đã nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu thế hệ thứ 4. Karina nổi bật với khả năng vũ đạo mạnh mẽ, rap cuốn hút và giọng hát ổn định.

Karina là "nữ thần AI" nức tiếng

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Karina cũng là điều được công chúng chú ý. Vào đầu năm 2024, việc Dispatch tung ảnh Karina hẹn hò với nam diễn viên Lee Jae Wook đã gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc. Cả hai được cho là đã nảy sinh tình cảm sau khi gặp nhau tại tuần lễ hời trang Milan.

Mối quan hệ này đã gây ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ một bộ phận người hâm mộ. Karina đã phải viết một bức thư tay xin lỗi, điều này gây ra nhiều tranh cãi về áp lực mà các idol phải đối mặt. Chỉ sau 5 tuần công khai, cặp đôi này đã thông báo chia tay. Theo các nguồn tin, lý do chia tay là áp lực tinh thần và những bình luận tiêu cực từ dư luận.

Chuyện tình này chết yểu chỉ sau 5 tuần

Nguồn: Koreaboo