Tại sao mỉa mai Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy?

Trong guồng quay khắc nghiệt của showbiz, việc phủ sóng dày đặc trên truyền hình luôn là con dao hai lưỡi mà nghệ sĩ nào cũng phải cân nhắc. Sự xuất hiện quá ít khiến tên tuổi dễ chìm vào quên lãng giữa hàng loạt gương mặt mới xuất hiện mỗi ngày, bởi lẽ show thực tế là "phương tiện" gần nhất để nghệ sĩ được đến gần hơn với công chúng. Nhưng ngược lại, tham gia quá nhiều lại tiềm ẩn nguy cơ rơi vào tình trạng "bão hòa” – khi khán giả nhìn đâu cũng thấy một gương mặt, và thay vì háo hức, họ bắt đầu nảy sinh cảm giác ngán ngẩm, tranh luận trái chiều. Trong bối cảnh truyền hình thực tế bùng nổ với hàng chục format mỗi năm, giữ được sự mới mẻ và khiến khán giả vẫn mong chờ mình xuất hiện là một thử thách khắc nghiệt, đòi hỏi không chỉ tài năng mà còn là chiến lược hình ảnh tinh tế.

Và Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy chính là "ca lạ" của địa hạt truyền hình thực tế Việt. Hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm "phủ sóng" ở 2 ngày 1 đêm, Chiến Sĩ Quả Cảm... trước đó là Hành Trình Rực Rỡ, Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân còn Ngô Kiến huy góp mặt trong 4 show 2 Ngày 1 Đêm, Chiến Sĩ Quả Cảm, Anh Trai Say Hi, Đấu Trường Gia Tốc. Sự xuất hiện dày đặc khiến không ít người gán cho họ cái mác nhàm chán, thậm chí chỉ còn ăn may nhờ show truyền hình. Nhiều người mỉa mai rằng cả 2 nếu không đi show thực tế thì... chẳng biết làm gì để duy trì độ hot. Nhưng nếu quan sát kỹ, chính việc hiện diện liên tục mà vẫn giữ được sự quan tâm của khán giả lại là minh chứng rõ ràng cho sức bền, khả năng biến hóa và nghệ thuật làm mới bản thân của cả hai, điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng đủ bản lĩnh và năng lượng để duy trì.

Lê Dương Bảo Lâm - "chiêu trò" một cách rất lạ...

Trong làng show thực tế Việt, hiếm ai vừa xuất hiện đã khiến khán giả hoặc cười phá lên, hoặc… tranh cãi gay gắt như Lê Dương Bảo Lâm. Anh là mẫu nghệ sĩ nhiệt 200% công suất, sẵn sàng “xả thân” cho tiếng cười, từ ăn mặc kỳ dị, pha trò liên tục, cho đến tung ra những câu "cà khịa" mà chỉ mình anh dám nói. Chính sự năng lượng đó đã tạo nên thương hiệu "thánh tấu hài", nhưng cũng khiến anh trở thành tâm điểm của nhiều ý kiến trái chiều Có người khen Bảo Lâm duyên dáng, biết khuấy động không khí, không bao giờ để chương trình rơi vào vùng chết. Nhưng cũng không ít bình luận chê anh lố, chiếm sóng, thích gây ồn ào hơn là tập trung vào nội dung. Thay vì né tránh, anh chọn cách "tận dụng" luôn những tranh cãi này để nuôi dưỡng sức hút.

Không khó để thấy chiến lược này ở hầu hết chương trình anh tham gia, từ 2 Ngày 1 Đêm, Hành Trình Rực Rỡ đến Chiến Sĩ Quả Cảm. Mỗi khi bị "ném đá", anh thường chủ động biến chính những từ ngữ anti-fan dùng để châm biếm thành câu đùa, thậm chí "tự troll" mình trên sóng truyền hình. Cách này không chỉ giúp xoa dịu căng thẳng, mà còn khiến khán giả thấy anh biết tự nhìn nhận bản thân – một phẩm chất hiếm trong môi trường showbiz vốn nhạy cảm với ồn ào.

Lê Dương Bảo Lâm xây dựng hình ảnh "cọc" mang trong mình "mũi tên uất hận" ở 2 ngày 1 đêm

Nhưng cũng có những khoảnh khắc anh vô cùng sâu sắc, tình cảm

Lê Dương Bảo Lâm không chỉ biết "lầy" và giật sự chú ý cho riêng mình. Trong những khoảnh khắc cần cảm xúc, anh sẵn sàng hạ giọng, lùi một bước để nhường spotlight cho đồng đội. Hình ảnh một Lê Dương Bảo Lâm nghiêm túc trong các bài huấn luyện ở Chiến Sĩ Quả Cảm, hay những giây phút chia sẻ về gia đình ở 2 Ngày 1 Đêm, đã cho thấy anh có khả năng "chuyển mood" mượt mà từ một cây hài bùng nổ sang một người đàn ông sâu sắc, biết lắng nghe.

Chính sự linh hoạt giữa "lầy" và "lắng", giữa việc tạo drama và tạo cảm xúc thật, đã giúp Lê Dương Bảo Lâm không bị nhàm chán dù tần suất phủ sóng dày đặc. Anh biến mỗi tranh cãi thành một cơ hội để khẳng định cá tính, thậm chí chính những câu nói của "thương hiệu" của Lê Dương Bảo Lâm như "Sao hay ra dẻ quá", "Oải cả chưởng" của anh cũng tạo thành trend. Trong thế giới gameshow, nơi phản xạ nhanh, khả năng ứng biến và bản lĩnh trước áp lực dư luận là sống còn, đó chính là lợi thế mà anh đang khai thác triệt để.

Trong Chiến Sĩ Quả Cảm, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục chứng minh lý do vì sao anh là ngôi sao gameshow của showbiz Việt. Sự xuất hiện của nam diễn viên gần như trở thành "liều vitamin" giúp không khí chương trình luôn rộn ràng, ngay cả ở những thử thách căng thẳng nhất. Với khả năng tung hứng ăn ý cùng bạn chơi, nắm bắt tình huống nhanh và châm biếm duyên dáng, Lê Dương Bảo Lâm không chỉ mang lại tiếng cười mà còn tạo ra những khoảnh khắc viral trên mạng xã hội. Dù nhiều lần vướng tranh cãi vì lối pha trò quá đà, hoặc "tiểu phẩm" trong tình huống không phù hợp khó ai phủ nhận rằng anh là một trong những nhân tố giữ nhịp và thu hút khán giả cho Chiến Sĩ Quả Cảm. Chính sự kết hợp giữa năng lượng hài hước và khả năng "đọc vị” cảm xúc tập thể đã biến Lê Dương Bảo Lâm thành gương mặt mang một nét riêng, thậm chí có thể được xem là "át chủ bài" thu hút sự chú ý của show này.

Lê Dương Bảo Lâm vướng nhiều tranh cãi khi góp mặt trong Chiến Sĩ Quả Cảm nhưng nếu quan sát kỹ có thể thấy anh đã tiết chế khá nhiều so với 2 ngày 1 đêm

Lê Dương Bảo Lâm vẫn rất nghiêm túc, hết mình khi làm những thử thách khó

Ngô Kiến Huy - "vua gameshow" của Vbiz

Nếu Lê Dương Bảo Lâm chọn cách bùng nổ và chấp nhận ồn ào để gây chú ý, thì Ngô Kiến Huy lại đi theo chiến lược gần như đối lập. Ổn định, tinh tế, nhẹ nhàng và an toàn - chính là những tính từ miêu tả hình ảnh của Ngô Kiến Huy ở những show thực tế. Hơn 10 năm lăn lộn từ ca hát, diễn xuất đến MC, Ngô Kiến Huy đã xây dựng cho mình thương hiệu là nghệ sĩ đa năng, dễ tạo thiện cảm và có thể hòa nhập ở bất cứ format nào mà không làm khán giả… mệt.

Điểm đặc biệt của Ngô Kiến Huy là anh hiếm khi đặt mình vào tâm bão tranh cãi, nhưng cũng không để bản thân bị mờ nhạt. Nhiều ý kiến từng bày tỏ lo ngại rằng việc Ngô Kiến Huy xuất hiện cùng lúc ở 4 chương trình 2 Ngày 1 Đêm, Chiến Sĩ Quả Cảm, Anh Trai Say Hi và Đấu Trường Gia Tốc sẽ khiến hình ảnh của anh bị "loãng", khó tạo điểm nhấn. Thế nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Ở mỗi chương trình, Ngô Kiến Huy đều xây dựng một màu sắc riêng. Như sự hài hước, lầy lội nhưng vẫn tinh tế ở 2 Ngày 1 Đêm; dí dỏm, nhiệt tình, lan tỏa năng lượng tích cực ở Chiến Sĩ Quả Cảm và sôi nổi, giàu năng lượng thi đấu ở Đấu Trường Gia Tốc.

Ngô Kiến Huy lầy lội nhưng thông minh ở Đấu Trường Gia Tốc

Cũng là một Ngô Kiến Huy nhưng là phiên bản mạnh mẽ, kỷ luật và thân thiện ở Chiến Sxi Quả Cảm

Tiếp đến, tại Anh Trai Say Hi, Ngô Kiến Huy lại trở thành nhân tố bí ẩn, đáng kỳ vọng. Sự xuất hiện của Ngô Kiến Huy tại một sân chơi đề cao vũ đạo, ca hát cũng là điểm khiến hình ảnh của anh "mới" hơn so với những show đang đảm nhận trong thời gian này. Chính khả năng linh hoạt điều chỉnh hình ảnh, giữ được sự tươi mới về nội dung lẫn cảm xúc là yếu tố giúp Ngô Kiến Huy tránh bão hòa và giữ phong độ ổn định suốt nhiều năm liền trên sóng truyền hình.

Ngô Kiến Huy được rất nhiều sao Việt, khán giả ủng hộ khi tham gia Anh Trai Say Hi

Ngô Kiến Huy từng chia sẻ về việc bị nhận xét là nhạt trong nhiều show thực tế: "Tôi cũng biết nhiều người nói tôi là sao trong mười mấy năm con người tôi vẫn luôn như vậy. Bởi vì, mọi người cũng biết tôi không phải là người mới vô nghề. Có những khoảnh khắc tôi đã đứng ở những nơi rất cao, hào quang, khán giả... và cũng đã có những lúc tôi ở một nơi không ai biết đến. Chính những trải nghiệm đó đã hình thành tính cách của tôi hôm nay, tôi biết mình sẽ nên nói gì. Trong một game show, mọi người hay thắc mắc tại sao Ngô Kiến Huy không làm gì đó bứt phá, nói câu gì đó toxic hoặc tạo nên một cái gì đó drama hơn hoặc trở thành một con người hỗn hào hơn. Nhưng đó không phải con người của tôi, tôi không làm được.

Đối với tôi, cái gì đã xuất hiện trước công chúng, cho khán giả thấy thì nó mãi mãi không biến mất, đến khi mình giải nghệ nó vẫn ở đó. Tôi muốn sau này già, nếu có giải nghệ đi chăng nữa thì mọi người sẽ nhìn tôi là một người hoạt động nghệ thuật nghiêm túc. Tôi không muốn tạo drama hay lôi kéo người khác vào drama của tôi để có một cái tương tác tốt hơn. Tôi muốn sống trong vỏ bọc an toàn của mình, biết cái gì nên nói, cái gì không, cái gì sẽ làm ảnh hưởng người khác, cái gì không ảnh hưởng người khác. Tôi muốn giữ 1 cái đầu lạnh, đã có những lúc tôi đã rơi vào những hố đen lắm rồi. Mọi người chê tôi nhạt, không nổi bật cũng được, miễn là mọi người biết đến 2 ngày 1 đêm là một chương trình vui vẻ, Ngô Kiến Huy cũng xuất hiện trong đó vậy là được".

Định hướng nghề của Ngô Kiến Huy là xây dựng một hình ảnh an toàn nhưng có dấu ấn riêng

Tại sao phải định kiến, đặt giới hạn cho Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy?

Ở thị trường truyền hình thực tế Việt Nam, việc một nghệ sĩ liên tục góp mặt trong nhiều show cùng thời điểm thường dễ dẫn tới định kiến quá tải hình ảnh, rằng họ sẽ không thể làm gì mới, bị nhàm chán. Như ở Lê Dương Bảo Lâm, anh còn bị định kiến rằng một người quá nhiều năng lượng, chiêu trò gây chú ý bất chấp, mảng miếng ồn ào sẽ không thể góp mặt trong một show thực tế. Còn ở Ngô Kiến Huy, một người quá an toàn như anh liệu có thể làm gì mới ở Anh Trai Say Hi, hay việc đảm đương quá nhiều vị trí có khiến anh chẳng thể hiện mình "đến nơi đến chốn" ở một show nào. Thế nhưng nhìn ở góc độ khách quan hơn, có mấy ai chuyên nghiệp, nhảy số nhanh, duyên dáng trong giao tiếp, biết tung hứng, biết kết nối các khách mời, dồi dào năng lượng... như Ngô Kiến Huy và Lê Dương Bảo Lâm? Không ít chương trình thực tế nhận lấy phản ứng hời hợt từ khán giả vì tương tác nhạt nhoà của các sao. Show thực tế Việt chứng kiến không ít gương mặt được xem là "sao chổi", giảm bớt sức hấp dẫn của các format vì nguồn năng lượng không phù hợp

Điểm chung dễ nhận thấy ở Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy chính là khả năng tự làm mới để không lặp lại chính mình nhưng không vượt qua những giới hạn cho phép. Sự xuất hiện dày đặc của họ không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của quá trình xây dựng hình ảnh dài hơi. Ở mỗi chương trình, cả hai không chỉ đi diễn mà còn chủ động tính toán nhân vật họ thể hiện sẽ phù hợp với format ra sao, màu sắc cá nhân nên được nhấn vào điểm nào, tình huống nào sẽ giúp khán giả nhớ lâu nhất. Cách làm này giúp khán giả mỗi lần gặp lại vẫn thấy họ mới mẻ, thay vì "copy – paste" từ show này sang show khác.

Ở mỗi show khác nhau, khán giả lại được nhìn thấy một con người khác của nam ca sĩ

Với Lê Dương Bảo Lâm, chất tấu hài vẫn là thương hiệu cá nhân, nhưng anh không bao giờ bê nguyên xi từ show này sang show khác. Ở những chương trình thuần giải trí, anh thoải mái bung xõa, tạo ra những mảng miếng hài ngẫu hứng, dí dỏm đến mức khán giả cười quên lối về. Nhưng khi bước vào các format đòi hỏi kỷ luật, tính kỷ cương như Chiến Sĩ Quả Cảm, anh lại tiết chế, cân nhắc từng câu nói, để sự hài hước trở thành chất xúc tác chứ không làm lu mờ tinh thần chương trình.

Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ mỗi "mảng miếng" trong show của anh hay các sao Việt khác đều đã được nhà sản xuất chọn lọc, kiểm duyệt kỹ lưỡng trước khi cho lên sóng. Vì thế, có thể cho rằng những phát ngôn hay hành động của Lê Dương Bảo Lâm trong show đều không có gì sai phạm. Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ anh được giao nhiệm vụ ra hiện trường nói liên tục rồi nhà sản xuất sẽ lựa ra đoạn nào phù hợp với chương trình để đưa vào. Có khi Lê Dương Bảo Lâm và dàn sao phải ghi hình 3-4 tiếng nhưng chỉ lấy được 1-2 câu trên sóng, nhiều chi tiết rất buồn cười nhưng buộc phải cắt bỏ cho phù hợp. Nam diễn viên chia sẻ: "Đặt vào góc nhìn của khán giả, khi nhìn vào tình hình thực tế, Lâm có thể hiểu được nhưng mọi người ơi, tụi em làm nghề giải trí, những lúc căng nhất phải làm sao để câu chuyện thú vị, hấp dẫn hơn. Mọi việc tụi em làm đều có lý do, có ý nghĩa hết, mong khán giả hiểu".

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng về những tranh cãi đùa giỡn ở Chiến Sĩ Quả Cảm

Liên quan đến vấn đề mời những khuôn mặt giải trí vào show đòi hỏi kỹ luật cao, chị Mai Thắm - đạo diễn của chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm nói: "Về tỉ lệ pha trộn giữa yếu tố giải trí và yếu tố chính luận, chúng tôi đã trao đổi, xin chủ trương từ Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), những tập lên sóng đều đã được phía đơn vị duyệt.Khi chương trình phát, có khen có chê đó là chuyện bình thường. Ê kíp xin tiếp thu và cân đối lại. Song qua vài tập lên sóng, nhìn chung sự pha trộn trên đang được đông đảo công chúng tiếp nhận tích cực".

Clip đùa giỡn của Lê Dương Bảo Lâm và Tiến Luật bị nhắc nhở, khán giả xem sẽ rút ra được kinh nghiệm để không mắc sai lầm tương tự

Trong guồng quay khắc nghiệt của thị trường giải trí, nơi format và dàn cast có thể thay đổi chỉ sau một mùa, việc nghệ sĩ được mời ở nhiều mùa liên tiếp chứng tỏ họ là gương mặt “bảo chứng” rating. Đây không chỉ là sự ưu ái cá nhân, mà là quyết định dựa trên những con số thực tế, rating ổn định, lượt xem trực tuyến cao, hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội và phản hồi tích cực từ khán giả mục tiêu. Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy là những gương mặt hiếm hoi duy trì được vị thế đó.

Lê Dương Bảo Lâm có sức hút trên MXH, việc anh được nhiều người theo dõi, bàn tán cũng phần nào khiến chương tình tiếp cận với nhiều đối tượng khán giả hơn

Công chúng có lẽ nên nhìn Ngô Kiến Huy với một góc độ công bằng hơn. Ở tuổi nghề đã gần 2 thập kỷ, anh không chỉ là một ca sĩ hay MC, mà còn là một nghệ sĩ đa tài với nhiều lớp tính cách và kỹ năng chưa được khai thác hết.Các nhà sản xuất, vốn luôn nhạy bén với phản ứng của thị trường, không bao giờ đặt cược vào một gương mặt nếu họ không tin rằng người đó đủ sức làm mới chính mình. Chính vì vậy, việc anh xuất hiện ở nhiều chương trình cùng lúc không nên mặc định là "tham" hay "nhạt", mà nên hiểu đó là cơ hội để khán giả được nhìn thấy những mảng màu khác nhau của anh. Ai cũng mong muốn được chạm đến những cột mốc mới, phá bỏ giới hạn bản thân và người nghệ sĩ như Ngô Kiến Huy chắc hẳn cũng không ngoại lệ.

Ngô Kiến Huy cần được một sự nhìn nhận công bằng cũng như cơ hội để thể hiện sự đa sắc màu của bạn thân

Trong một môi trường giải trí luôn biến đổi, việc đặt ra giới hạn hay định kiến cho nghệ sĩ đôi khi chính là vô tình kìm hãm sự sáng tạo và bứt phá của họ. Nghệ sĩ, xét cho cùng, cũng là những người làm nghề với mong muốn được thử sức, được khám phá nhiều hơn chính bản thân mình. Mỗi gameshow hay chương trình thực tế đều mang một "bài toán" khác nhau, từ hài hước, vận động, kỷ luật đến trải nghiệm và mỗi lần góp mặt, họ sẽ phải tìm ra cách thích nghi, làm mới hình ảnh để không hòa lẫn.

Việc để một nghệ sĩ xuất hiện ở nhiều "giao diện" không chỉ là cơ hội cho họ thể hiện sự linh hoạt, mà còn giúp khán giả thấy được những phiên bản khác nhau của cùng một con người: có lúc bung xõa tràn năng lượng, khi lại sâu lắng, chừng mực. Đó là hành trình khám phá đa chiều, nơi mỗi dấu ấn mới không chỉ làm giàu vốn nghề cho nghệ sĩ, mà còn làm phong phú trải nghiệm của người xem. Suy cho cùng, mục đích cuối cùng của tất cả những chương trình này vẫn là mang lại tiếng cười, cảm xúc và sự kết nối. Khi khán giả mở lòng nhìn nhận, bỏ qua nỗi sợ "bão hòa" và thay vào đó là chờ đón những điều mới mẻ, họ sẽ thấy rằng, đôi khi, chính sự "phủ sóng" lại là cách để nghệ sĩ chạm đến nhiều trái tim hơn.